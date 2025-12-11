HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Fırında erikli kuzu incik
Yemek Tarifleri

Fırında erikli kuzu incik

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden fırında erikli kuzu incik yılbaşı veya özel davetler için misafirlerinizin çok beğeneceği ve kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif!

Fırında erikli kuzu incik
Giriş: 11 Aralık 2025, Perşembe 23:54
Güncelleme: 11 Aralık 2025, Perşembe 23:54

Yanında kestaneli & bademli pilavın çok yakıştığı etleri kemiklerinden ayrılmış biberiye ve kekik aromalı erikli kuzu inciği deneyin derim...

Servis: 4 Kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 2 saat

Malzemeler:

  • 2 adet kuzu incik, 900 gr
  • 3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 8 adet kuru erik, her biri ikiye bölünmüş
  • 15 adet arpacık soğan, ayıklanmış
  • 6 - 7 diş sarımsak, ayıklanmış
  • 2 dal kekik
  • 1 dal biberiye
  • Yarım bardak sıcak su, 100 ml
  • Yarım bardak kaynar su, 100 ml

Servis esnasında üzerlerine:

  • Taze biberiye veya kekik

Yapılışı:

*Kuzu incikleri zeytinyağı, taze çekilmiş karabiber ve tuz ile iyice ovalayın ve fırına uygun kapaklı döküm tencereye aktarın.

*Kenarlarına kuru erik, arpacık soğan ve sarımsakları yerleştirin. Kekik ve biberiyeyi de üzerine bırakıp tencerenin kapağını kapatın, bu şekilde en az 30 dakika dinlendirin.

*Fırını en az 10 dakika önceden 200 derecede ısıtın. Tencereyi fırına verince ısıyı 150 dereceye düşürün, yaklaşık 2 saat pişirdikten sonra üzerini açın, yarım su bardağı kadar sıcak suyu tabanı kaplayacak gibi kenarından akıtın, fırın ısısını 180 dereceye ayarlayıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık yarım saat daha pişirin.

*Tencereyi fırından çıkardıktan sonra kapağını kapatarak yarım saat dinlendirin. Etleri kemiklerinden ayırıp erik, soğan ve sarımsaklarla birlikte servis tabağına geçirin. Bu arada tencerenin tabanında kalan etlerin karamelize olmuş sosuna yaklaşık yarım su bardağı kaynar su akıtarak iyice karıştırın ve etlerin üzerine gezdirin, taze biberiye veya kekik serpiştirerek sıcak olarak servis edin.

Kısa notlar:

*Döküm tencere yerine herhangi bir fırın kabı kullanabilirsiniz, eti kaba yerleştirdikten sonra önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile sıkıca kapatıp yukarıdaki yöntemle fırınlayabilirsiniz...

*Vaktiniz varsa pişirmeden bu şekilde 3 - 4 saat veya bir gece buzdolabında dinlendirilebilir.

*Ayrıca etleri pişirip kemiklerinden ayıkladıktan sonra fırına girebilecek bir kaba aktararak üzerini kapatıp servis esnasında ısıtabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Paylaş:
brush-black

Yorumlar