Fırında erikli kuzu incik

Yanında kestaneli & bademli pilavın çok yakıştığı etleri kemiklerinden ayrılmış biberiye ve kekik aromalı erikli kuzu inciği deneyin derim...
Servis: 4 Kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 2 saat
Malzemeler:
Servis esnasında üzerlerine:
Yapılışı:
*Kuzu incikleri zeytinyağı, taze çekilmiş karabiber ve tuz ile iyice ovalayın ve fırına uygun kapaklı döküm tencereye aktarın.
*Kenarlarına kuru erik, arpacık soğan ve sarımsakları yerleştirin. Kekik ve biberiyeyi de üzerine bırakıp tencerenin kapağını kapatın, bu şekilde en az 30 dakika dinlendirin.
*Fırını en az 10 dakika önceden 200 derecede ısıtın. Tencereyi fırına verince ısıyı 150 dereceye düşürün, yaklaşık 2 saat pişirdikten sonra üzerini açın, yarım su bardağı kadar sıcak suyu tabanı kaplayacak gibi kenarından akıtın, fırın ısısını 180 dereceye ayarlayıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık yarım saat daha pişirin.
*Tencereyi fırından çıkardıktan sonra kapağını kapatarak yarım saat dinlendirin. Etleri kemiklerinden ayırıp erik, soğan ve sarımsaklarla birlikte servis tabağına geçirin. Bu arada tencerenin tabanında kalan etlerin karamelize olmuş sosuna yaklaşık yarım su bardağı kaynar su akıtarak iyice karıştırın ve etlerin üzerine gezdirin, taze biberiye veya kekik serpiştirerek sıcak olarak servis edin.
Kısa notlar:
*Döküm tencere yerine herhangi bir fırın kabı kullanabilirsiniz, eti kaba yerleştirdikten sonra önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile sıkıca kapatıp yukarıdaki yöntemle fırınlayabilirsiniz...
*Vaktiniz varsa pişirmeden bu şekilde 3 - 4 saat veya bir gece buzdolabında dinlendirilebilir.
*Ayrıca etleri pişirip kemiklerinden ayıkladıktan sonra fırına girebilecek bir kaba aktararak üzerini kapatıp servis esnasında ısıtabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...