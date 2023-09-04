Firik salatası nasıl yapılır?

Kendine has hafif isli aroması olan firik, buğday tanelerinin olduğu bölümün ateş üzerinde kavrulmasıyla elde edilen Güneydoğu bölgemize ait bir üründür. Yöresel olarak genelde bol tereyağlı nohutlu ve şehriyeli pilavı yapılıyor, aşağıda bol taze otlarla hazırladığım leziz salatasını yazdım. İlerleyen zamanlarda pilavını da pişirerek tarifini paylaşırım sizlerle.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

1 su bardağı firik + 2 lt su (haşlamak için)

1 limonun suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak, ezilmiş

5 sap taze soğan, incecik doğranmış

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

7 - 8 dal dereotu, incecik doğranmış

1 salatalık, minik küpler halinde doğranmış

1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış

Yarım bardak biberli yeşil zeytin, ince doğranmış

2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği

Yapılışı:

*Firik ve suyu orta boy tencereye alın, orta ateşte iyice yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan firiği süzgeçe aktarın suyu süzülünce büyük bir karıştırma kabına alın, üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek karıştırın. Doğranmış tüm malzemeler ve iç kabak çekirdeğini ilave ederek karıştırın.

Kısa bir not;

*Firik salatasını kapalı kapta buzdolabında 3 - 4 gün saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...