Firik salatası nasıl yapılır?

Taze otlarla, nefis firik salatası. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Firik salatası nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 04 Eylül 2023 10:58
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Kendine has hafif isli aroması olan firik, buğday tanelerinin olduğu bölümün ateş üzerinde kavrulmasıyla elde edilen Güneydoğu bölgemize ait bir üründür. Yöresel olarak genelde bol tereyağlı nohutlu ve şehriyeli pilavı yapılıyor, aşağıda bol taze otlarla hazırladığım leziz salatasını yazdım. İlerleyen zamanlarda pilavını da pişirerek tarifini paylaşırım sizlerle.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 1 su bardağı firik + 2 lt su (haşlamak için)
  • 1 limonun suyu
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 5 sap taze soğan, incecik doğranmış
  • Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış
  • 7 - 8 dal dereotu, incecik doğranmış
  • 1 salatalık, minik küpler halinde doğranmış
  • 1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış
  • Yarım bardak biberli yeşil zeytin, ince doğranmış
  • 2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği




Yapılışı:

*Firik ve suyu orta boy tencereye alın, orta ateşte iyice yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan firiği süzgeçe aktarın suyu süzülünce büyük bir karıştırma kabına alın, üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek karıştırın. Doğranmış tüm malzemeler ve iç kabak çekirdeğini ilave ederek karıştırın.


Kısa bir not;

*Firik salatasını kapalı kapta buzdolabında 3 - 4 gün saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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