Fındıklı tarçınlı kek

Müjgan Yurtseven'den nefis fındıklı tarçınlı kek tarifi...

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Fındıklı tarçınlı kek
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Bol fındıklı, tarçınlı ve az miktarla un ile hazırladığım kek çay yanına çok yakışıyor. Fındık ve tarçın aromasının ön planda olduğu leziz keki ılık olarak yemenizi öneririm.

 

Servis: Ortası delik yuvarlak kek kalıbında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

 

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıbı yağlamak için
  • 1 yemek kaşığı fındık içi kırıntısı, kalıba serpmek için
  • 3 M boy yumurta
  • 100 gr toz şeker, yarım su bardağı
  • 50 ml süt, yarım su bardağı
  • 50 ml fındık yağı, yarım su bardağı
  • 100 gr un, bir su bardağından bir parmak eksik
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 portakal kabuğu, rendelenmiş veya 1 yemek kaşığı portakal likörü
  • 150 gr rondoda pirinç tanesi gibi çekilmiş fındık içi kırıntıları, 2 su bardağı (rondodan pirinç tanesi gibi çekilmiş ölçü).

 

Üzerine:

  • 1 yemek kaşığı fındık içi kırıntıları
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

 

Yapılışı:

*Öncelikle tüm malzemelerinizi yarım saat önceden oda ısısına çıkartın.

*Kek kalıbını yağlayıp 1 yemek kaşığı fındık içi kırıntısını kalıba serpin ve hazırda bekletin.

*Yumurtaları ve şekeri köpükler oluşana kadar 3-4 dakika mikserle çırpın.

*Süt ve fındık yağını yumurtalı karışıma ekleyip el çırpıcısıyla karıştırın (bu aşamadan itibaren mikser kullanmıyoruz).

*Un, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp elekten geçirerek sıvı karışıma eklerken bir yandan karıştırın. En son fındık içi kırıntılarını ekleyip homojen kıvama gelene kadar karıştırıp kalıba dökün.

*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 30 - 35 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

*Kek ılınınca kalıptan çıkartıp pudra şekeri ve fındık içi kırıntılarıyla süsleyin. 

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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