Fındıklı tarçınlı kek

Müjgan Yurtseven'den nefis fındıklı tarçınlı kek tarifi...

Bol fındıklı, tarçınlı ve az miktarla un ile hazırladığım kek çay yanına çok yakışıyor. Fındık ve tarçın aromasının ön planda olduğu leziz keki ılık olarak yemenizi öneririm.

Servis: Ortası delik yuvarlak kek kalıbında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıbı yağlamak için

1 yemek kaşığı fındık içi kırıntısı, kalıba serpmek için

3 M boy yumurta

100 gr toz şeker, yarım su bardağı

50 ml süt, yarım su bardağı

50 ml fındık yağı, yarım su bardağı

100 gr un, bir su bardağından bir parmak eksik

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 portakal kabuğu, rendelenmiş veya 1 yemek kaşığı portakal likörü

150 gr rondoda pirinç tanesi gibi çekilmiş fındık içi kırıntıları, 2 su bardağı (rondodan pirinç tanesi gibi çekilmiş ölçü).

Üzerine:

1 yemek kaşığı fındık içi kırıntıları

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Öncelikle tüm malzemelerinizi yarım saat önceden oda ısısına çıkartın.

*Kek kalıbını yağlayıp 1 yemek kaşığı fındık içi kırıntısını kalıba serpin ve hazırda bekletin.

*Yumurtaları ve şekeri köpükler oluşana kadar 3-4 dakika mikserle çırpın.

*Süt ve fındık yağını yumurtalı karışıma ekleyip el çırpıcısıyla karıştırın (bu aşamadan itibaren mikser kullanmıyoruz).

*Un, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp elekten geçirerek sıvı karışıma eklerken bir yandan karıştırın. En son fındık içi kırıntılarını ekleyip homojen kıvama gelene kadar karıştırıp kalıba dökün.

*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 30 - 35 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

*Kek ılınınca kalıptan çıkartıp pudra şekeri ve fındık içi kırıntılarıyla süsleyin.

Afiyetle sevgiyle kalın…

Müjgan Yurtseven'in tüm tariflerine gitmek için tıklayın!