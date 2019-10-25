Fındıklı tarçınlı kek

Bol fındıklı, tarçınlı ve az miktarla un ile hazırladığım kek çay yanına çok yakışıyor. Fındık ve tarçın aromasının ön planda olduğu leziz keki ılık olarak yemenizi öneririm.
Servis: Ortası delik yuvarlak kek kalıbında
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 30 - 35 dakika
Malzemeler:
200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
Üzerine:
Yapılışı:
*Öncelikle tüm malzemelerinizi yarım saat önceden oda ısısına çıkartın.
*Kek kalıbını yağlayıp 1 yemek kaşığı fındık içi kırıntısını kalıba serpin ve hazırda bekletin.
*Yumurtaları ve şekeri köpükler oluşana kadar 3-4 dakika mikserle çırpın.
*Süt ve fındık yağını yumurtalı karışıma ekleyip el çırpıcısıyla karıştırın (bu aşamadan itibaren mikser kullanmıyoruz).
*Un, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp elekten geçirerek sıvı karışıma eklerken bir yandan karıştırın. En son fındık içi kırıntılarını ekleyip homojen kıvama gelene kadar karıştırıp kalıba dökün.
*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 30 - 35 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.
*Kek ılınınca kalıptan çıkartıp pudra şekeri ve fındık içi kırıntılarıyla süsleyin.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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