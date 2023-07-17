Filenin Sultanları şampiyon: Milletler Ligi final kupası Kadın A Milli Voleybol Takımı'nın!

Filenin Sultanları şampiyon! FIVB Milletler Ligi final maçında Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Filenin Sultanları, final maçını 3-1 kazanarak kupayı kaldırdı.

Filenin Sultanları şampiyon: Milletler Ligi final kupası Kadın A Milli Voleybol Takımı'nın!
Yaşam
Giriş: 17 Temmuz 2023 08:01 Güncelleme: 17 Temmuz 2023 08:46
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FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.


Final müsabakası ABD'nin Arlington kentinde, College Park Center'da düzenlendi. Oynanan final maçının sonunda kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, izlemeye gelen Türk taraftarların da katılımıyla salonda büyük sevinç yaşadı.


Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Daniele Santarelli'den oluşan Filenin Sultanları kadrosu, Milletler Ligi'nde şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.


Filenin Sultanları rüzgarı


FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon olmasının yanında oyuncular da bireysel başarılara imza attı. Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi.


Ligin rüya takımında da Filenin Sultanları oyuncuları en iyi derecelerde yer aldı. Rüya takımı için seçilen oyuncular arasında "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı.




A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk gururu


College Park Center'da düzenlenen müsabakanın ardından düzenlenen törende şampiyon olan milli sporcularımıza altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için bir mesaj yayınlayarak takımı tebrik etti.


Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şöyle ifade etti; "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.










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