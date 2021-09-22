Fetal hücreler gebelikten sonra da annede kalıyor

Bilim insanları, annelerin ve çocukların, fetal-maternal mikrokimerizm olarak bilinen biyolojik bir bağlantıyı paylaştığını doğrulamaktadır. Bu, gelişmekte olan bir bebeğin hücrelerinin annenin kan dolaşımına girdiği ve bebeğe geri döndüğü anlamına gelir. Mikrokimerizm terimi, antik Yunan mitolojisinde çeşitli hayvanlardan yapılmış efsanevi yaratıklar olan 'kimera' kelimesinden gelir.

Biyolojide, "genetik olarak farklı dokuların karışımını içeren bir organizma" anlamına gelmektedir. DNA'mız hem annemizden hem de babamızdan geldiği için bir bakıma hepimiz kimerayız.

Hamile annelerin, besinleri ve DNA'yı plasenta yoluyla doğmamış çocuklarına aktardığını biliyoruz. Bununla birlikte bilim insanları, hamilelikten çok sonra bile annelerde bir çocuğun genetik materyalini buldular.

Bilim insanlarının keşfettileri

Bilim insanları, tüm hamile kadınların, çocuklarının bazı fetal hücrelerine ve DNA'sına sahip olduğuna dair kanıtlar buldular. Aslında, annenin kan plazmasındaki serbest yüzen DNA'nın %6'ya kadarı fetüsten gelir. Bebek doğduktan sonra bu sayılar azalırken, bazı hücreler annede kalır. 1990'larda, Tufts Tıp Merkezi'nden bir araştırma ekibi, doğumdan 27 yıl sonra bir annenin kanında erkek cenin hücreleri buldu.

Bu fetal hücreler, annelerinin organlarındaki hasarın onarılmasına yardımcı olmak için farklı hücre tiplerine dönüşerek kök hücreler gibi davranabilir. Hücreler bir annenin sağlığını etkileyebilir ve önceki hamileliğin kadınları neden meme kanseri gibi hastalıklara karşı koruyabildiğini açıklayabilir.

Bu, bebeklerin doğumdan önce bile hayatta kalmak için doğuştan gelen bir içgüdüye sahip olduğunu göstermektedir. Annenin sağlığına dikkat ederek bebeğin güvenli bir şekilde gelişmesini sağlar. Fetal mikrokimerizm ayrıca annenin potansiyel olarak ölümcül hastalıklardan iyileşmesine yardımcı olur. Bilim insanları, kök hücrelerin epitel hücrelerine, özel kalp hücrelerine, karaciğer hücrelerine ve hatta nöronlara dönüşebileceğini keşfettiler.

Bununla birlikte, fetal hücreler bir annenin sağlığını iyileştirebilirken, 2015 yılında yapılan bir çalışma, mikrokimerizmin de olumsuz yönde etkileyebileceğini buldu. Arizona Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, duruma bağlı olarak hücrelerin işbirliği veya rekabet içinde hareket edebileceğini keşfettiler. Kanser ve otoimmün bozukluklar gibi birçok hastalığa karşı koruma ve artan diğer risk ile bağlantılıdır.

Fetal mikrokimerizm anne sağlığını nasıl etkiler?

Bu olgu, köpekler, fareler ve inekler gibi memeli türlerinde bulunabilir. Araştırmacılar, bu kavramı ve hem anneyi hem de bebeği nasıl etkilediğini anlamaya başladılar. ASU bilim insanları, fetal mikrokimerizm üzerine yayınlanmış çalışmaları gözden geçirdiklerinde, fetal hücrelerin gerçek karmaşıklığını keşfettiler.

Çalışma için, fetal hücrelerin davranışını tahmin etmek için evrimsel bir çerçeve uyguladılar. Bu, hücrelerin anneye ne zaman fayda sağladığını ve olumsuz etkilere yol açtığını anlamalarına yardımcı oldu. Fetal hücrelerin sadece anne dokularına göç etmediğini keşfettiler; ayrıca rahim dışında plasenta görevi gördüler. Hücreler, temel besinleri ve genetik materyali anneden gelişmekte olan fetüse yönlendirmektedir.

Nasıl çalışır?

Kısacası, annenin ve çocuğun çıkarları arasında sürekli bir çekişme vardır. Ayrıca, bebek ve anne arasında işbirliğini gerektiren karşılıklı bir hayatta kalma arzusu da bulunmaktadır. Anne hayati besinleri bebeğe geçirir ve fetüs DNA'yı anne sistemine geçirir.

Fetal mikrokimerizm, çoğu durumda anne ve yavruların hayatta kalmasına fayda sağlıyorsa, evrimsel adaptasyonun bir parçası haline gelecektir. Mevcut verilerin gözden geçirilmesi, bazı durumlarda fetal hücrelerin maternal dokularla işbirliğine dayalı bir ilişkiye sahip olduğunu buldu. Diğer durumlarda, fetal hücreler kaynaklar için rekabet eder veya nötr varlıklar olarak var olabilirler. Bilim insanları, hücrelerin çeşitli durumlarda muhtemelen tüm bu rolleri oynadığına inanıyor.

Örneğin; anne onları yabancı cisim olarak tanırsa, fetal hücreler bağışıklık tepkilerine ve hatta otoimmüniteye yol açabilir. Kadınlarda artan otoimmünite oranlarını açıklayabilirler. Mesela, romatoid artrit kadınlarda erkeklerden üç kat daha sık görülür.

Fetal mikrokimerizm ayrıca anneye fayda sağlayabilir, hatta sezaryen insizyonlarından kaynaklanan yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Bu, fetal hücrelerin annedeki dokuların onarımında aktif rol oynadığını göstermektedir. Bununla birlikte, hücreler annenin kan dolaşımına da girebilir ve anneye ne yardım eder ne de zarar verir.

Fetal mikrokimerizmin karmaşık doğası

Yazarlar, fetal hücrelerin anneler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisini tahmin etmeye yardımcı olmak için bir işbirliği ve çatışma yaklaşımı kullandılar. Bu onlara hücrelerin işbirliği yapmasına veya kaynaklar için rekabet etmesine neden olan koşullar hakkında daha fazla fikir verdi.

Evrimsel teoriye göre, fetal hücreler, doku bakımı gibi maliyet riskten daha fazla olmadığında işbirliği yapacaktır. Bununla birlikte, fetüs ve anne arasında sınırlı kaynakların tahsis edilmesi gereken durumlarda rekabet olası sonuçtur. Bu çatışma hem anne hem de bebek için zararlı etkilere neden olabilir. Örneğin; araştırmacılar, kadınların yarısından fazlasının göğüslerinde cenin hücreleri tespit ettiler. Fetal mikrokimerizm meme gelişimi ve emzirmede aktif rol oynar. Süt üretimi bebeğin hayatta kalmasını sağlarken aynı zamanda anneden de çok fazla enerji alır.

Bilim insanları, yaygın bir olay olan laktasyon krizinin meme dokusundaki düşük fetal hücre sayısından kaynaklanabileceğini bulmuşlardır. Anne sütündeki fetal sayımın test edilmesi, fetal hücrelerin anne sağlığı üzerindeki etkisine dair somut kanıtlar sağlayabilir. Yeni annelerin korkulu rüyası: Laktasyon krizi yazısını okumak için tıklayınız...

Meme kanseri ve fetal hücreler arasındaki ilişki de karmaşık bir konudur. Bilim adamları, meme kanseri olan kadınların daha düşük fetal hücre sayısına sahip olma eğiliminde olduğunu buldular. Bununla birlikte, bazı veriler, fetal hücrelerin, bir kadın doğum yaptıktan sonra birkaç yıl boyunca meme kanseri riskini artırabileceğini göstermektedir.

Son olarak, fetal hücreler bir kadının tiroid fonksiyonunu da etkileyebilir. Fetal hücreler, hashimoto, graves hastalığı ve tiroid kanseri dahil olmak üzere tiroid hastalıkları olan kadınların kanında ve tiroid bezlerinde daha sık görülmüştür. Bazı araştırmacılar, bir kadının bağışıklık sisteminin, fetal hücre etkisini kontrol ederken aşırı çalışabileceğine inanıyor. Bu, otoimmün hastalığa katkıda bulunan yüksek düzeyde otoimmünite ve inflamasyona yol açabilir.

Kaynak: https://www.powerofpositivity.com/fetal-cells-remain-mothers-after-pregnancy/