Laktasyon (emzirme) krizi nedir?

Laktasyon krizi bir diğer adı ile emzirme krizi nedir? Laktasyon (emzirme) krizi ile nasıl başa çıkılır? İşte laktasyon (emzirme) krizi hakkında her şey...

Laktasyon (emzirme) krizi nedir?
Hamilelik
09 Eylül 2021 Perşembe

Yeni annelerin %80'den fazlası bebeklerini emzirmektedir. Pek çok anne bebeklerini emzirirken laktasyon kriziyle karşı karşıya kalıyor. Bu, çocuklarının sürekli ağlaması, öfkesi ve hatta kendi ebeveynlik becerilerindeki hayal kırıklığı ile uğraşmak zorunda kaldıkları zor ve stresli bir dönemdir. Peki laktasyon krizi nedir? Emzirme krizi ile nasıl başa çıkılır?


Laktasyon (emzirme) krizi nedir?

Bu, bebeğin anne sütünden memnun olmadığı bir dönemdir. Bebekler uzun süre yemek yemezler ve daha sık acıkırlar. Ayrıca daha az kilo alırlar ve çok ağlarlar. Bebekler bu dönemde anne sütü eksikliğini ve ayrıca annenin üzerinde çok fazla baskı ve stres olduğunu hissederler. Bazı anneler ise annelik konusunda başarısız olduğunu bile düşünebilir.


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Laktasyon krizi neden olur?

Bunun nedeni, çocukların daha fazla süte ihtiyaç duymasıdır. Bebeklerin emme yetenekleri büyürken gelişir ve yemek için daha az zamana ihtiyaç duyarlar. Annenin vücudu bu sinyalleri alır ve daha az süt depolar - bu da sonunda bebek için yeterli olmadığı ortaya çıkar. Emzirirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? yazısını okumak için tıklayınız...

Laktasyon (emzirme) krizi ne zaman olur?

Bu durum bir çocuğun hayatının ilk yılında yaklaşık 5 kez olabilir. Bunun nedeni emzirme krizinin büyüme dönemleriyle bağlantılı olmasıdır.


  • Yaşamlarının 1 ila 3 haftası arasında
  • 6 hafta
  • 3 ay
  • 6 ay
  • 9 ay

Laktasyon krizi ile nasıl başa çıkılır?

İlk akla gelen şey bebeği mama ile beslemektir. Ancak bu durum süt üretiminde azalmaya neden olabileceğinden bundan kaçınmalısınız. Bunun yerine şu ipuçlarını deneyebilirsiniz:


  • Çocuğunuzla daha fazla vakit geçirmek, daha fazla dinlenmek ve sakin kalmak için mümkünse ev işlerinden biraz uzaklaşın.

  • Bebeklerinizi emzirmeleri için zorlamayın, sadece talep üzerine besleyin.

  • Bir bebeğin aç olduğunun belirtilerini fark edebilir ve ağlamaya başlamadan önce onu beslemeye çalışabilirsiniz.


  • Bunun geçici bir şey olduğunu anlayın ve bebeğinizi besleyemeyeceğinizi düşünerek kendinize olan güveninizi kaybetmeyin.


Kaynak: https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/what-a-lactation-crisis-is-and-how-to-cope-with-it-802604/


Dünyadan emzirme fotoğrafları

Dünyanın dört bir yanından toplum içinde emzirmenin normal olduğunu gösteren emziren anne fotoğrafları.

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Amerika Birleşik Devletleri
Afganistan
Arjantin
Çin
Etiyopya
Fas
Filipinler
Güney Afrika
Hindistan
İsrail
İsveç
İtalya
Japonya
Kamboçya
Kosta Rika
Malawi
Namibya
Norveç
Peru
Ruanda
Rusya
Solomon Adaları
tayland
Tibet
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan

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