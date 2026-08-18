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Seyahat

Adana'nın beyaz uçurumları: Harbiş Falezleri

Akdeniz kıyısındaki dik yapısıyla İngiltere'deki ünlü Dover'ın Beyaz Uçurumları'nı andıran Adana'nın Karataş ilçesindeki Harbiş Falezleri, yamaç paraşütü tutkunlarının yeni rotası haline geldi.

Giriş: 18 Ağustos 2026, Salı 14:58
Güncelleme: 18 Ağustos 2026, Salı 14:59
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Akdeniz kıyısındaki dik yapısıyla İngilteredeki ünlü Doverın Beyaz Uçurumları'nı andıran Adana'nın Karataş ilçesindeki Harbiş Falezleri, yamaç paraşütü tutkunlarının yeni rotası haline geldi. 

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İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Harbiş Falezleri, bölgenin en ilgi çekici doğal oluşumları arasında yer alıyor.

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Akdeniz kıyısındaki yaklaşık 40 metrelik uçurumlarıyla, İngilteredeki Dover'ın Beyaz Uçurumları'na benzetilen falezler, fotoğraf meraklılarının yanı sıra yamaç paraşütçüleri tarafından da ziyaret ediliyor. 

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Tepe noktasında radar kulesi bulunan falezlere çıkan paraşütçüler, hazırlıkların ardından atlayışlarını gerçekleştiriyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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