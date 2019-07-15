Fava

+ Sonra Oku
Fava
Bütün Yazıları

Tarif defterimden:

Favanın olmazsa olmazı, bol zeytinyağı ve üzerine konulan kırmızı soğanıdır, çiğ soğan yiyemeyenler için bu defa soğanları zeytinyağında soteledim. Arzunuza göre üzerindeki soğanları çiğ olarak veya aşağıda tarifini verdiğim gibi zeytinyağında kavurarak hazırlayabilirsiniz.



Hazırlama, pişirme süresi:

40 dakika



Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle:

300 gr kuru iç bakla
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet büyük boy kuru soğan, piyazlık doğranmış
Yarım çay kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım demet dereotu, ince kıyılmış
3,5 su bardağı sıcak su


Üzerine:
1 büyük kırmızı soğan
4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Yarım limon suyu
7-8 sap dereotu

 

 

Yapılışı:

1) Baklaların üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip 6-7 saat veya bir gece bekletin.
 
2) Ertesi gün bol suda yıkayarak sularını süzdürün.
 
3) Zeytinyağını geniş bir tencereye alın, soğanları ilave ederek pembeleşene kadar kavurun. İç baklaları soğanlara ekleyip zerdeçal, şeker, tuz, dereotu ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın, kaynamaya başlayınca kısık ateşte baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Dip tutmaması için ara sıra karıştırın (suyunu tamamen çekip koyu bir kıvam alması gerekir!)
 
4) Ocağı kapatıp blender ile püre haline getirin. 20 cm çapında yuvarlak veya baton kalıbı streç film ile kaplayıp favayı kalıba dökerek üzerini kaşıkla düzleştirin. Soğuması için buzdolabına alın.
 
5) Üzeri için kırmızı soğanları yemeklik doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağında kavurun, limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kavurup ocağı kapatın.
 
6) Favayı servis tabağına geçirin, kavrulmuş soğan ve ince doğranmış dereotu ile süsleyerek üzerine  3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin.


Afiyetle, sevgiyle kalın…

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Arap salatası (Tabule) tarifi
Arap salatası (Tabule) tarifi
Soğan reçelini denediniz mi?
Soğan reçelini denediniz mi?
Kavun salatası
Kavun salatası
Pembe coleslaw
Pembe coleslaw
Pancake nasıl yapılır?
Pancake nasıl yapılır?
Kakaolu çikolatalı muffin
Kakaolu çikolatalı muffin
Patlıcanlı spagetti 
Patlıcanlı spagetti 
Nohutlu avokado salatası
Nohutlu avokado salatası

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

  • 5 dakikada badem sütü yapımı!
    5 dakikada badem sütü yapımı!

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2556

  • Makarna kızartması!
    Makarna kızartması!

    Süresi : 00:52 İzlenme : 11275

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Hafif pizza tarifi
    Hafif pizza tarifi

    Süresi : 01:28 İzlenme : 9362

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X