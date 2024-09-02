Eylül ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay genellikle Gezegen burç geçişleri ön planda diyebilirim. Bunun dışında Mars’ın açıları da dikkat çekiyor. Ay’a Uranüs’ün geri harekete geçişi ile başlıyoruz. Bizi ileriye götüren konular, yenilikçi ve modern adımlar attığımız konular, bize sürprizle gelen, belki isyanlarla, kopuşlarla, özgürlük arayışlarıyla sonuçlanacak olan aksiyonlar için biraz daha içe dönme vakti. Bunlar artık olay bazında çok ortaya çıkmayabilirler. Haritamızda Boğa burcu olan yere bakmalıyız bu durumu daha iyi anlamak için.

Ayrıca yine hemen ay başında Plüton Oğlak burcuna son ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu etkiyi birkaç kez anlattık. Bu seferki çok kısa olduğu için ve Kova burcundaki olaylar çokça ilerlediği için tekrar Oğlak geçişine değinmeyeceğim, ama bu da aslında bir Kova durumunun yani ilerici, yenilikçi hareketlerin geri adım atması demek.

Mars’ın açılarıyla devam edecek olursak, yine hafta başında Mars Neptün ile kare açı yapacak. Aslında diyebilirim ki Eylül’ün en kritik zamanı ilk haftası. Bu alınan aksiyonlardaki karmaşayı, yanlışlıkları, sakarlıkları, aldanmaları anlatır ve çok tehlikeli bir açıdır. Sonrasında ise Mars 2.5 ay kadar sürmek üzere Yengeç burcuna geçecek. Mars burada çok rahatsızdır. Alınması gereken aksiyonlar, cesaret içe kapanır, duygusal bir hal alır. Alıngan, gergin, tartışmaya istekli fakat pasif agresif davranan bir duruma geçer. İçimizde biriktirdiğimiz öfkeye sebep olur ve bu iyi bir şey değildir. Bu dönemde aile ile ilgili gerginlikler de meydana gelebilir.

Bunların dışında Merkür Başak burcuna geri dönecek ve Terazi ile devam edecek. Başak burcuna ay başında, Teraziye ise ay sonunda girecek. Bu dönem oldukça analitik, iş odaklı geçecek diyebilirim. Ay sonunda ise daha politik, insan idaresi ve karşılıklı işler üzerine odaklı bir duruma geçebiliriz. Güneş de Terazi burcuna geçecek.

Teraziler rahat mı aslında değil. Venüs de Akrep burcuna geçecek ay ortasında. Bu da ikili ilişkileri biraz daha kuşkucu, kontrolcü, kıskanç bir duruma getiriyor.

Son olarak Mars’ın yaptığı iyi açılardan biri ile yazıyı sonlandırıp tek tek gezegen etkilerine geçelim. Mars Satürn ile uyumlu açı yapacak. Bu da disiplinimizi oldukça artıran bir durum. Mars Yengeç’in daha olgun, metanetli, yapılması gerekeni yapan hali diyebilirim. Yalnız bu aslında ay’ın sonunda yaşanacak ve Ekim ay başını biraz daha bağlıyor diyebilirim. Ama yine de ay sonuna gelirken hissedeceğimiz bir etki.

Eylül ayının önemli gökyüzü açıları

1 Eylül - Uranüs geri harekete başlıyor!

2 Eylül - Plüton Oğlak'ta!

2 Eylül - Merkür Chiron Üçgeni: Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

3 Eylül - Mars Neptün Karesi: Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

4 Eylül - Mars Yengeç'te!

5 Eylül - Venüs Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı: Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı venüskadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

7 Eylül - Merkür Uranüs Karesi: Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

8 Eylül - Güneş Satürn Karşıtlığı:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

9 Eylül - Merkür Başak'ta!

12 Eylül - Merkür Mars Altmışlığı: Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

12 Eylül - Güneş Jüpiter Karesi: Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

15 Eylül - Venüs Jüpiter Üçgeni: İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

17 Eylül - Venüs Chiron Karşıtlığı: İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

17 Eylül - Mars Kuzey Ay Düğümü Karesi: Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

18 Eylül - Merkür Satürn Karşıtlığı: Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

19 Eylül - Güneş Uranüs Üçgeni: Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

21 Eylül - Güneş Neptün Karşıtlığı: Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

21 Eylül - Merkür Jüpiter Karesi: Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

22 Eylül - Güneş Plüton Üçgeni: Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

22 Eylül - Güneş Terazi'de!

23 Eylül - Venüs Plüton Karesi: Bu açı her ne kadar Venüs Jüpiter altmışlığı etkisini yaşamaya devam etsek de ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır.Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

23 Eylül - Venüs Akrep'te!

24 Eylül - Merkür Uranüs Üçgeni: Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

25 Eylül - Merkür Neptün Karşıtlığı: Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil. Sakarlıklar, yanlış yere giden mesajlar gibi konular gündeme gelebilir.

26 Eylül - Merkür Plüton Üçgeni: Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

26 Eylül - Merkür Terazi'de!

29 Eylül - Güneş Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı: Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

30 Eylül - Merkür Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı: İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

30 Eylül - Mars Satürn Üçgeni: Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

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