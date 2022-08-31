Eylül 2022'nin önemli gökyüzü açıları

Esenlikler. Bu ay gökyüzü çok sakin diyebilirim. Jenerasyon gezegeni dediğimiz uzun dönem etkili gezegenlerin etkileşimleri hariç hızlı gezegenlerin etkileşimleri daha çok ki bu her ay olur, bu ay çok ayır edici etkilerin çok da söz konusu olmayacağını söyleyebilirim. Hatta Ay içerisinde yaşanacak Balık Dolunay’ı ve Terazi Yeniay’ı bile Neptün etkili diyebileceğimiz, yani aldatıcı, ama nispeten sakin hatta tembelleştiren ay fazları olacak. Yazılarını ayrıca yazacağım.

Ay’ın bahsedilebilecek en önemli etkisi 9 Eylül’den sonra Merkür’ün de Retro olması ile tam 6 gezegen retro olacak. Bu bile tek başına bir hazırlık, bir geriye dönüp yeniden değerlendirme, bir işlerin çok da hızlı ilerlememesi, ilerlemeden çok düzeltme durumudur.

Retro süreçlerinden çokça bahsettik. Bu dönemler "yeni başlangıç yapılmasa iyi olur" diyebileceğimiz, fakat kötücül etkileri olmayan, bence medyada gerektiğinden fazla abartılan bir durumdur. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız bence yapabilirsiniz, çünkü bu gezegenlerin çoğu bir süre daha retro olacaklar. Hayatı bekletmeniz, retro’ya ayak uydurmak demek olabilir.

Eylül ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Eylül – Mars Jüpiter Altmışlığı:

Aldığımız cesur aksiyonların ödülünü aldığımız mükemmel bir zaman. Bu dönem tereddüt ettiğimiz konular varsa aksiyon almak için kullanabilir, yeni başlangıçlar yapabiliriz. Girişim yapmak istediğimiz konular için de kullanılmak üzere harika bir zaman dilimi.

3 Eylül – Merkür Jüpiter Karşıtlığı:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

5 Eylül – Venüs Başak’ta!

9 Eylül – Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

9 Eylül – Merkür Geri harekete başlıyor!

11 Eylül – Güneş Uranüs Üçgeni:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

16 Eylül – Venüs Mars Karesi:

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Birtakım kıskançlıkların yaşanabileceği bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz.

17 Eylül - Güneş Neptün Karşıtlığı:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini göz ardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

18 Eylül – Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

18 Eylül – Mars Chiron Altmışlığı:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

19 Eylül – Merkür Jüpiter Karşıtlığı:

3 Eylül’deki karşıtlık bu sefer Merkür’ün retro olması sebebiyle tekrar yaşanacak.

19 Eylül – Güneş Plüton Üçgeni:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

20 Eylül – Venüs Uranüs Üçgeni:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

23 Eylül – Güneş Terazi’de!

23 Eylül – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir her ne kadar Merkür retro da olsa, retroyu yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalmışsak en verimli kullanabileceğimiz günler.

23 Eylül – Merkür Başak’ta!

24 Eylül – Venüs Neptün Karşıtlığı:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

26 Eylül – Venüs Plüton Üçgeni:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgârları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

26 Eylül – Merkür Venüs Kavuşumu:

İkili ilişkilerdeki iletişim trafiğinin artması, konuşmalarımızın etkileyici olması, tatlı dilin yılanı deliğinden çıkardığı verimli zamanlar. Yazmak gibi entelektüel faaliyetlerde de yaratıcılığımız yüksek.

26 Eylül – Güneş Jüpiter Karşıtlığı:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

27 Eylül – Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

28 Eylül – Mars Satürn Üçgeni:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

29 Eylül – Venüs Terazi’de!

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz.

Instagram: korhankilinckaya