Evlilik teklifi yapılacak en romantik şehri mi merak ediyorsunuz? Bu arayışınızda haklısınız. Tercih edeceğiniz bazı şehir ve ülkeler evlenme teklifi ya da balayı anılarınızı unutulmaz kılabilir.

İşte evlilik teklifi ve balayı için tercih edebileceğiniz 12 şehir...

Maldivler

Hint Okyanusu’nda bulunan 1200 adasıyla bir tatil cenneti olan Maldivler, dört bir yanı mavi denizi, beyaz kumsallarıyla aşıkların favori mekanlarından. Küresel ısınma nedeniyle 100 yıl sonra yok olacağı söylenen bu romantik adalarda dünyanın dört bir yanından gelen çiftler baş başa romantik bir tatilin yanında farklı ve ilginç bir tatil yapma fırsatı da buluyorlar. Sahil ve deniz üstü bungalow şeklindeki otel adalarda “no news, no shoes” söylemi hakim. Burada haber ve ayakkabı yasağı var. Ayrıca bir çok adada 12 yaş altı çocuklar kabul edilmiyor. Maldivler'de, çiftlere özel tekneler ve piknik sepetiyle ıssız bir adada romantik dakikalar geçirebilir, planladığınız unutulmaz evlilik teklifini yapabilirsiniz.

Paris

Onun için söylenen dünyanın en romantik şehri tanımlaması artık çok klişe olsa da Paris; ambiyansı, tarihsel detayları ve kulağa çok hoş gelen müzikleriyle evlenme teklifi ve balayı için her zaman ilk üçe giriyor. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Disneyland gibi ünlü mekanlarının yanında Seine Nehri de 35 ayrı köprüsü ile çiftlere romantik anlar yaşayacağı mekanlar olarak aşıkları bekliyor.

Londra

London Eye’in tepesinden Londra’yı panoramik olarak seyrederken “Benimle evlenir misin?” sorusuna “evet” dediğinizi düşünün. Yükseklik mi heyecan mı başınızı döndürecek ona siz karar verin! Buckingham Sarayı, Parlamento Binası ve ünlü Thames Nehri ile her daim gözde olan Londra etnik kimliği ile kozmopolit bir şehir. 300 farklı dilin konuşulduğu dünya kenti Londra'da, ünlü parklar, saraylar ve bahçeler romantik evlenme teklif edilecek doğal mekanlar. Mahsun prenses Leydi Diana’nın kenti Londra, evlilik tekliflerini anlamlı kılacak bir şehir olma özelliği taşıyor.

İstanbul

Kim ne derse desin, İstanbul, her daim masalsı bir şehir. İki kıtanın birleştiği bir noktada kim evlilik teklifi almak istemez ki? Boğaza kıyısı olan şık bir restoran ya da yedi tepeli İstanbul‘un binbir sesli gecelerinden birinde tarihi bir mekanın fonu önünde aşkınızı unutulmaz kılmak istemez misiniz? Sadece Türk aşıkların değil, dünyanın dört bir yanından turistlerin tercih ettiği İstanbul romantik şehir sıralamasında hep yerini koruyor.

Rio De Janerio

Rio De Janerio‘da 771 metre yükseklikte yer alan Corcovado Tepesi’ne teleferikle çıkarken, tüm şehir ayaklarınız altında büyüleyici bir manzara sunuyor. İşte tam da bu sırada cebinizdeki yüzüğü çıkarmak için bizce hiç beklemenize gerek yok!

Cancun

Meksika’nın güneyinde Ouintana Roo eyaletinin tatil kenti Cancun, beyaz kumlu plajları, palmiye koruları ve mercan kayaları ile ünlü. Cancun,150’yi aşkın oteliyle her bütçeye uygun bir tatil fırsatı sunuyor. Bir zamanlar Mayaların oturduğu bu sevimli köy Cancun’un anlamı ise gökkuşağının sonundaki gemi...

Santorini

Güneşinin batışıyla ünlü Santorini‘de, mavi beyaz evlerin üzerinde alçalan güneş ve karşınızda diz çöken sevgiliniz… Bir kadın başka ne ister ki?

Venedik

Siz evlenme teklifi alırken tek şahidiniz gondolunuzu süren kayıkçı Alberto olacak. Venedik‘te bu güzel evlenme teklifine hayır demeyeceğinizi umuyoruz.

Las Vegas

Sabahlara kadar süren eğlence, renkli şovlar ve unutulmaz bir tatil. Ne mi eksik? Baş başa geçirdiğiniz bu özel tatili bir yüzükle taçlandırmak tabii ki. Üstelik teklifiniz olumlu sonuçlanırsa Las Vegas’ta sembolik bir nikah bile yapabilirsiniz.

Budapeşte

Kim demiş Orta Çağ’da evlilik teklifi yoktu diye? İşte size sokakları, katedralleri ve köprüleriyle muhteşem bir Orta Çağ şehri,Budapeşte! Buda ile Peşte’yi birleştiren köprüler, köprülerin üzerinde müzik yapan sokak müzisyenleri evlilik teklifi için en uygun ortamı oluşturabilir.

Viyana

Sanatın ve kültürün en şık ve en estetik haliyle sunulduğu bu şehir, evlilik teklif etmek için ideal destinasyonlardan biri. Siz de Viyana‘da evlenme teklif ederek kendi oyununuzu sahneye koymaya başlayabilirsiniz.

Saint Petersburg

42 ada, 95 kanal ve 500 adet estetik köprünün bulunduğu St. Petersburg’da Neva Nehri Turu, evlilik teklifi için ideal bir fikir olabilir. Özellikle beyaz gecelere denk gelen seyahatinizde 24 saatten fazlası sizin olacak.