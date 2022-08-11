Tahta kaşık temizliği

Mutfakta sıkça kullandığımız tahta kaşıkları temizlemenin yolları...

Tahta kaşık temizliği
Yaşam
11 Ağustos 2022 15:04
ABONE OL

Popüler mutfak aletleri değişiyor, ancak tahta kaşıklar zamana direndi - ve bunun iyi bir nedeni var. Ahşap, doğal olarak herhangi bir sentetik nesneden daha fazla antibakteriyel özellik ile donatılmıştır, çünkü ağaçların enfeksiyon, bakteri ve küfle savaşmak için doğuştan gelen bir yeteneği vardır.


Tahta kaşıklar zamansız bir pişirme aletidir ve uygun şekilde bakıldıklarında uzun süre dayanırlar. Bununla birlikte, tahta kaşığın bile dezavantajları vardır: Lekelenmeye, kabuklanmaya, yanmaya ve kırılmaya karşı hassastır. Neyse ki, bu sorunların çoğu çözülebilir.


Ütünün altındaki lekeler nasıl temizlenir?
Ütünün altındaki lekeler nasıl temizlenir? Ütülerin altı zaman içince siyah...
Bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Mutfakta sizden sonra en çok iş ...

Tahta kaşıkları temizlemenin beş yolu...


1. Sabunla yıkayın

Tahta kaşıkları her zaman su ve sabunla elde yıkayın ve işiniz biter bitmez hava ile kurutun. Tahta kaşıkları böyle temizlemek onların ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır. Tahta kaşıklarınızı asla bulaşık makinesinde yıkamayın.


2. Yağ ile bakım yapın

Tahta kaşıklarınızın biraz kuru görünmesi doğaldır. Hatta bölünebilirler. Yiyecekleri bakteri biriktirmeye ve üremeye davet eden bölünmüş olanları atın. Kurumuş kaşıkları canlandırmak için periyodik olarak mineral yağ, hatta ceviz, tung ya da keten tohumu yağı ile ovalayın. Koku yapma eğiliminde olduklarından, bitkisel ya da zeytinyağı gibi gıda bazlı yağları kullanmaktan kaçının.


3. Kalıntıları sirke ile temizleyin

Tahta kaşığın çatlayan kısımlarının arasına yemek kalıntıları birikmesi normaldir ve ancak düzeltilmesi kolaydır. Su ve beyaz sirke dolu kabın içinde bir gece bekletin. Bu işe yaramazsa, inatçı birikmeleri bakır ya da paslanmaz çelik bir fırça kullanarak temizleyin.


4. Kokularla limon ya da karbonat ile mücadele edin

Bu kaşıkların lekelenmesi, tat ve kokuları emmesi kaçınılmazdır. Çoğu zaman, bu lekeler ve kokular sonunda kaybolur. Ancak kokuların azalmadığı durumlarda bunları çıkarmak oldukça kolaydır.


Yarıya bölünmüş limonun kesik tarafıyla ya da karbonat ile yüzeyini ovabilirsiniz. Ya da üzerlerine karbonatı serpebilir, limon tuzu dökebilir ve kaşığı biraz öylece bekletebilirsiniz. Sabunlu suyla yıkadığınızdan emin olun ve tamamen kurumasını bekleyin.


5. Hidrojen peroksit ile sterilize edin

Son olarak, bakterilerin iltihaplanmasından endişe ediyorsanız, kaşıklarınızı sabun ve suyla yıkayarak sterilize edebilirsiniz. Daha sonra üzerine biraz hidrojen peroksit dökün ve kurumaya bırakın. Kullanmadan önce tekrar yıkadığınızdan emin olun.


Bulaşık makinesinde tahta kaşık yıkanır mı?

Tahta kaşıklar, asla bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bulaşık makinenizdeki yüksek ısı ve aşırı nem, bulaşıklarınız ve pişirme kaplarınız için harika olabilir, ancak tahta kaşıklarınızın (ve bu konudaki tüm ahşap kapların) bükülmesine, çatlamasına ve hatta kırılmasına neden olur. Tahta kaşıklarınızı daima sabun ve ılık suyla elde yıkayın ve kurumaya bırakın.



Kaynak: Yana Gilbuena. "How to Clean Wooden Spoons". Şuradan alındı: https://www.allrecipes.com/article/how-to-clean-wooden-spoons/. (09.06.2022).


Tencereleri temizlemenin sağlıklı yolu
Tencereleri temizlemenin sağlıklı yolu


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.