Tahta kaşık temizliği

Popüler mutfak aletleri değişiyor, ancak tahta kaşıklar zamana direndi - ve bunun iyi bir nedeni var. Ahşap, doğal olarak herhangi bir sentetik nesneden daha fazla antibakteriyel özellik ile donatılmıştır, çünkü ağaçların enfeksiyon, bakteri ve küfle savaşmak için doğuştan gelen bir yeteneği vardır.

Tahta kaşıklar zamansız bir pişirme aletidir ve uygun şekilde bakıldıklarında uzun süre dayanırlar. Bununla birlikte, tahta kaşığın bile dezavantajları vardır: Lekelenmeye, kabuklanmaya, yanmaya ve kırılmaya karşı hassastır. Neyse ki, bu sorunların çoğu çözülebilir.

Tahta kaşıkları temizlemenin beş yolu...

1. Sabunla yıkayın

Tahta kaşıkları her zaman su ve sabunla elde yıkayın ve işiniz biter bitmez hava ile kurutun. Tahta kaşıkları böyle temizlemek onların ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır. Tahta kaşıklarınızı asla bulaşık makinesinde yıkamayın.

2. Yağ ile bakım yapın

Tahta kaşıklarınızın biraz kuru görünmesi doğaldır. Hatta bölünebilirler. Yiyecekleri bakteri biriktirmeye ve üremeye davet eden bölünmüş olanları atın. Kurumuş kaşıkları canlandırmak için periyodik olarak mineral yağ, hatta ceviz, tung ya da keten tohumu yağı ile ovalayın. Koku yapma eğiliminde olduklarından, bitkisel ya da zeytinyağı gibi gıda bazlı yağları kullanmaktan kaçının.

3. Kalıntıları sirke ile temizleyin

Tahta kaşığın çatlayan kısımlarının arasına yemek kalıntıları birikmesi normaldir ve ancak düzeltilmesi kolaydır. Su ve beyaz sirke dolu kabın içinde bir gece bekletin. Bu işe yaramazsa, inatçı birikmeleri bakır ya da paslanmaz çelik bir fırça kullanarak temizleyin.

4. Kokularla limon ya da karbonat ile mücadele edin

Bu kaşıkların lekelenmesi, tat ve kokuları emmesi kaçınılmazdır. Çoğu zaman, bu lekeler ve kokular sonunda kaybolur. Ancak kokuların azalmadığı durumlarda bunları çıkarmak oldukça kolaydır.

Yarıya bölünmüş limonun kesik tarafıyla ya da karbonat ile yüzeyini ovabilirsiniz. Ya da üzerlerine karbonatı serpebilir, limon tuzu dökebilir ve kaşığı biraz öylece bekletebilirsiniz. Sabunlu suyla yıkadığınızdan emin olun ve tamamen kurumasını bekleyin.

5. Hidrojen peroksit ile sterilize edin

Son olarak, bakterilerin iltihaplanmasından endişe ediyorsanız, kaşıklarınızı sabun ve suyla yıkayarak sterilize edebilirsiniz. Daha sonra üzerine biraz hidrojen peroksit dökün ve kurumaya bırakın. Kullanmadan önce tekrar yıkadığınızdan emin olun.

Bulaşık makinesinde tahta kaşık yıkanır mı?

Tahta kaşıklar, asla bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bulaşık makinenizdeki yüksek ısı ve aşırı nem, bulaşıklarınız ve pişirme kaplarınız için harika olabilir, ancak tahta kaşıklarınızın (ve bu konudaki tüm ahşap kapların) bükülmesine, çatlamasına ve hatta kırılmasına neden olur. Tahta kaşıklarınızı daima sabun ve ılık suyla elde yıkayın ve kurumaya bırakın.

Kaynak: Yana Gilbuena. "How to Clean Wooden Spoons". Şuradan alındı: https://www.allrecipes.com/article/how-to-clean-wooden-spoons/. (09.06.2022).