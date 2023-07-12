Sıcak havalarda sokak hayvanları için ne yapılabilir?

Sokak hayvanları, kentsel ekosistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Kuşların, sokak köpeklerinin ve kedilerinin bazen sığınmakta, su bulmakta zorlandığını ve sıcaktan perişan olduğu görürüz. Yaz mevsiminin bizim için olduğu gibi, onlar için de inanılmaz derecede zor olduğunu anlamalıyız. Özellikle şehir merkezleri her zamankinden daha sıcak olmakla kalmıyor, aynı zamanda sokak hayvanlarının yaz güneşinden saklanmaları için yetersiz alanlar sağlıyor. Evimizde vantilatörlerimiz, klimalarımız ve çatılarımız varken, bu olanaklardan mahrum kalan sokak hayvanları bizim yardımlarımıza ihtiyaç duyabiliyorlar. Sıcak çarpması, dehidrasyon, sıcak bitkinliği ve diğer yaralanmalar, yaz mevsiminde sokak hayvanlarının karşılaştığı gerçek sorunlardır. Peki sıcak havalarda sokak hayvanları için ne yapabiliriz?

1. Su önemlidir

Özellikle şehir merkezinde sokak hayvanlarının içmek için bir su birikintisi bulması oldukça zordur. Sokak hayvanları için kapınızın önüne su kapları koyarak onlara yardımcı olabilirsiniz. Pişmiş topraktan yapılmış kaseler bu amaç için en uygunudur. Pişmiş toprak kaseler suyu daha uzun süre soğuk tutma eğilimindedir.

Çevrenizden birden fazla sokak köpeği varsa, her paket için ayrı su kapları bulundurmaya çalışın. Sokak köpekleri bölge için kavga eder ve bir sürünün bölgesinde tutulan bir su kabına başka bir sürünün köpekleri erişemez. Daha küçük kaseler, sokak kedileri ve kuşların kullanması daha yüksek zeminlere koyabilirsiniz. Bu kaplardaki suyu sık sık değiştirilmelidir. Günde en az iki kez yeterli olacaktır.

2. Derme çatma yaz barınakları

Hayvanlar, özellikle öğle saatlerinde, sıcaktan kaçmak için içgüdüsel olarak gölge ararlar. Karton ve eski giysiler gibi malzemeler kullanılarak sokak köpekleri için basit bir yazlık barınak yapılabilirsiniz. Bu derme çatma barınaklar, hayvanlara günün en sıcak saatlerinde dinlenebilecekleri bir yer sağlayacaktır. Barınaklar ayrıca sokak hayvanlarının arabaların altına ve diğer istenmeyen yerlere sığınmamasını sağlar. Barınakların serin ve gölgeli alanlara yerleştirildiğini ve iyi havalandırma sağlayacak kadar geniş olduğunu unutmayın. Daha yüksek bir zemine sokak kedisi barınağı yapabilirsiniz.

3. Siyahlaşan patiler ve ısı yaralanmaları

Tüm yolları ve kaldırımları oluşturan asfalt, taş ve benzeri yüzeyler inanılmaz derecede ısınır. Biz insanlar ayaklarımızı korumak için ayakkabı ve terliklere sahibiz ama tüylü dostlarımız aynı seçeneklere sahip değil. Sokak köpeklerinin patilerinde yanık ve diğer yaralanma belirtileri olup olmadığının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Herhangi bir küçük yara, sıcakta hızla enfekte olabilir. Yanıklar ve diğer yaralanmalar durumunda uygun merhemler ve ilaçlar uygulanmalıdır.

Pire, kene ve diğer parazitler sıcak aylarda daha aktiftir; bazı merhemleri ve pire dayanıklı tozu aynı şekilde tutabilirsiniz. Arada bir ikamet ettiğiniz belediyeleri arayıp ya da bir veterinerden bölgenizdeki sokak hayvanlarını ziyaret etmesini isteyebilirsiniz.

Dostlarımızın sokaklarda hayatta kalmalarını zorlaştıran ne yazık ki birçok sebep var. Bu konuda bizlere de onları koruma ve daha iyi yaşam şartları sağlama sorumluluğu düşüyor. Peki sokak hayvanlarını korumak için neler yapılabilir?

4. Dikkatli olun

İster ofisinize gidip gelin, ister akşam yürüyüşüne çıkın, ister arkadaşlarınızla takılın, günlük aktivitelerinizde etrafınızdaki kedi ve köpeklere dikkat edin. Tehlikede olan bir sokak hayvanı görmeniz durumunda, çevrenizdeki kurtarma merkezlerini ya da hayvansever grupları aramanız yeterlidir. Aşırı nefes alan, uyuşuk, nefes almakta zorlanan, salyası aşırı akan ya da yemek yemeyen bir sokak hayvanı görürseniz, yardım etmelisiniz. Bunlar ısı bitkinliği ve dehidrasyon belirtileridir.

5. Arabanızı kontrol edin

Havanın aşırı sıcaklığı ve gölgeli yerlerin olmaması, hayvanları park halindeki arabaların altına sığınmaya zorlayabilir. Hayvanlar, bir aracın hareket etmek üzere olduğunu her zaman anlamazlar. Isı bitkinliği ya da susuzluk çeken sokak hayvanları yoldan çekilmek için çok zayıf olabilirler. Arabanızı çalıştırmadan önce, arabanızın altını kontrol etmenizde fayda var.

6. Kuş yemi ve su banyoları

Bunaltıcı sıcaktan kedi ve köpeklerin yanı sıra güvercin, serçe ve karga kuşlar da zarar görüyor. Sadece su içmelerine değil, aynı zamanda serinlemelerine de yardımcı olacak bir kuş banyoları yapabilirsiniz. Kuşlar için tahıl sağlamak da iyi bir fikirdir. Kuşları beslemek için özel olarak yapılmış kaplar yapabilir, bunları bahçelere ya da balkonlara asabilirsiniz.

7. Meyveli ikramlar

Aşırı sıcaktan kaynaklanan rahatsızlık, sokak hayvanlarını düzgün beslenmelerini zorlaştırabilir. Salatalık, kavun ve karpuz sokak hayvanlarının tüketebileceği bazı meyvelerdir. Sokak hayvanlarını bu yaz meyveleri ile beslemek, sadece besleyici olmakla kalmayıp aynı zamanda hafif ve sindirimi kolay olmalarının yanı sıra günlük su ihtiyaçlarını karşılaması için faydalı olacaktır.

8. Daha fazla ağaç dikin

Hızlı kentleşme ve ağaçların kesilmesi, bugün şehirlerimizde aşırı sıcakların nedenlerinden biridir. Ağaçlar, gerekli gölgeyi sağlar ve ayrıca kuşlar ve hayvanlar için dinlenecek bir yer sağlar. Ağaçlar ayrıca mahalleleri daha serin tutmak yardımcı olur. Evlerinizin çevresinde bulunan boş alanlara ağaç dikmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca balkonunuzda fidan yetiştirebilirsiniz.

9. Çalışan hayvanların sahipleriyle konuşun

Eşekler, atlar ve inekler... Sıcaklar yük hayvanlarını da etkiler. Bu tür hayvan sahipleriyle konuşma fırsatınız varsa, hayvanlarına yaz aylarında bakmanın gerekliliğini onlara nazikçe ve kibarca anlatın. Öğrendiğiniz her şeyi onlarla paylaşabilirsiniz. Öğleden sonraları hayvanları çalıştırmaktan kaçınmaları ve mümkünse çalışmaları gereken saatleri azaltmaları gerektiğini açıklayın.

Kaynak: "9 summer safety tips for stray animals". Şuradan alındı: https://dogfather.in/blogs/news/9-summer-safety-tips-for-stray-animals. (26.03.2023).