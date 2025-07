Günöte nedir?

Dünya, elips şeklinde güneşin etrafında döner. Ve bugün yani 3 Temmuz 2025 günü gezegenimiz, günöte olarak bilinen güneşe en uzak olduğu noktada bulunur. Peki, bu ne demek?

Dünya her yıl temmuz ayında Güneş’e en uzak noktasına ulaşır ve bu yıl bu durum bugün gerçekleşiyor. Dünya'nın bu konuma ulaşması, yörüngesinin dairesel olmaktan ziyade eliptik olmasından kaynaklanır. Planetary Science Institute'ta jeolog olan Kirby Runyon'a göre, güneş sistemindeki tüm gezegenler güneş etrafında mükemmel daireler yerine uzun daireler çizerek hareket eder ve bu durum büyük ihtimalle diğer yıldızların etrafındaki gezegenler için de geçerlidir. Bütün bu eliptik yörüngelerin sorumlusu yerçekimidir. Jüpiter'in Güneş Sistemi'ndeki en büyük kütleli gezegen olması nedeniyle en fazla etkiye sahip olduğunu söyleyen Dr. Runyon “Tüm gezegenler birbirlerini iterek yörüngelerini mükemmel dairelerden çekme eğilimindedir.Bu, gezegenlerin birbirleri üzerindeki küçük miktardaki yerçekimi etkisi arasındaki tam anlamıyla kaotik bir çekişmedir.”

Bir yörüngenin mükemmel bir daireden ne kadar saptığı eksantrikliği ile ölçülür. Eksantriklik ne kadar yüksekse yörünge o kadar eliptiktir.

Günöte’de Güneş’e ne kadar uzağız?

Dünya’nın güneşe en uzak olduğu bugünde, Dünya'nın Güneş’ten uzaklığı yaklaşık 94,5 milyon mildir. Altı ay sonra, Ocak ayının başında, Günberi zamanında ise Dünya güneşe en yakın noktasına ulaşır ve aralarındaki uzaklık 91,5 milyon mil olur. 3milyon mil çok gibi görünebilir ancak astronomik ölçeklerde çok fazla bir şey ifade etmez. Dr. Wasserman, güneşin gökyüzündeki boyutunun aphelionda (günöte) periheliondan (günberi) yaklaşık yüzde 4 daha küçük göründüğünü, bunun hassas aletler olmadan fark edilemeyecek kadar küçük bir etki olduğunu söyledi.

Günöte Dünya'daki sıcaklıkları etkiler mi?

Yaygın bir yanlış anlama, Dünya'nın güneşe olan değişen uzaklığının mevsimleri oluşturduğudur. Bunun küçük bir etkisi vardır: Günötede maruz kaldığımız miktara kıyasla günberide yüzde 7 daha az güneş ışığı alırız, bu da Kuzey Yarımküre'de biraz daha ılıman yazlar ve kışlara yol açar.

