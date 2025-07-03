Günöte nedir?

Her yıl yaz mevsiminde gerçekleşen günöte hakkında bilmeniz gerekenler...

Günöte nedir?
Yaşam
Giriş: 03 Temmuz 2025 12:59 Güncelleme: 03 Temmuz 2025 13:02
ABONE OL

Dünya, elips şeklinde güneşin etrafında döner. Ve bugün yani 3 Temmuz 2025 günü gezegenimiz, günöte olarak bilinen güneşe en uzak olduğu noktada bulunur. Peki, bu ne demek?


Dünya her yıl temmuz ayında Güneş’e en uzak noktasına ulaşır ve bu yıl bu durum bugün gerçekleşiyor. Dünya'nın bu konuma ulaşması, yörüngesinin dairesel olmaktan ziyade eliptik olmasından kaynaklanır. Planetary Science Institute'ta jeolog olan Kirby Runyon'a göre, güneş sistemindeki tüm gezegenler güneş etrafında mükemmel daireler yerine uzun daireler çizerek hareket eder ve bu durum büyük ihtimalle diğer yıldızların etrafındaki gezegenler için de geçerlidir. Bütün bu eliptik yörüngelerin sorumlusu yerçekimidir. Jüpiter'in Güneş Sistemi'ndeki en büyük kütleli gezegen olması nedeniyle en fazla etkiye sahip olduğunu söyleyen Dr. Runyon “Tüm gezegenler birbirlerini iterek yörüngelerini mükemmel dairelerden çekme eğilimindedir.Bu, gezegenlerin birbirleri üzerindeki küçük miktardaki yerçekimi etkisi arasındaki tam anlamıyla kaotik bir çekişmedir.”


Bir yörüngenin mükemmel bir daireden ne kadar saptığı eksantrikliği ile ölçülür. Eksantriklik ne kadar yüksekse yörünge o kadar eliptiktir.


Günöte’de Güneş’e ne kadar uzağız?

Dünya’nın güneşe en uzak olduğu bugünde, Dünya'nın Güneş’ten uzaklığı yaklaşık 94,5 milyon mildir. Altı ay sonra, Ocak ayının başında, Günberi zamanında ise Dünya güneşe en yakın noktasına ulaşır ve aralarındaki uzaklık 91,5 milyon mil olur. 3milyon mil çok gibi görünebilir ancak astronomik ölçeklerde çok fazla bir şey ifade etmez. Dr. Wasserman, güneşin gökyüzündeki boyutunun aphelionda (günöte) periheliondan (günberi) yaklaşık yüzde 4 daha küçük göründüğünü, bunun hassas aletler olmadan fark edilemeyecek kadar küçük bir etki olduğunu söyledi.


Günöte Dünya'daki sıcaklıkları etkiler mi?

Yaygın bir yanlış anlama, Dünya'nın güneşe olan değişen uzaklığının mevsimleri oluşturduğudur. Bunun küçük bir etkisi vardır: Günötede maruz kaldığımız miktara kıyasla günberide yüzde 7 daha az güneş ışığı alırız, bu da Kuzey Yarımküre'de biraz daha ılıman yazlar ve kışlara yol açar.


Referanslar

Katrina Miller. "Earth Is About to Reach Its Greatest Distance From the Sun". Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/article/aphelion-earth-sun-distance.html


Güneş'e en yakın olduğumuz gün: Günberi
Güneş'e en yakın olduğumuz gün: Günberi



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.