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Kahvaltı

Tavada pratik yufkalı omlet 

Müjgan Yurseven'den kahvaltıya özel pratik tarif: Tek yufka, bol peynir, zeytin ve kuru domatesle hazırlanan nefis omlet.

Tavada pratik yufkalı omlet 
Giriş: 03 Temmuz 2026, Cuma 09:34
Güncelleme: 03 Temmuz 2026, Cuma 09:34

Kahvaltı sofraları için tek yufka ile kısa sürede hazırlayabileceğiniz peynirli, zeytinli ve kuru domatesli leziz omlet...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

  • 1 yufka, incecik doğranmış
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Peynirli harcı için;

  • 2 yumurta
  • 50 gr beyaz peynir, ufalanmış
  • 60 gr dil peyniri veya rendelenmiş taze kaşar
  • 5 - 6 adet siyah zeytin, çekirdekleri çıkartılmış
  • 3 - 4 adet kuru domates, minik doğranmış
  • 5 - 6 dal maydanoz, incecik doğranmış
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

*Peynirli harç malzemelerini orta boy kasede karıştırın.

*Tavaya tereyağı ve zeytinyağının yarısını aktarın, kısık ateşte tereyağı eriyince doğranmış yufkayı tavayı tam kaplayacak gibi yayarak üzerine hafifçe bastırın. Kısık ateşte altı kızarana kadar pişirin ve diğer tarafını çevirin, kalan zeytinyağını tavanın kenarından akıtarak tavayı hafifçe sallayın.

*Peynirli harcı yufkanın üzerine yayın, kısık ateşte tavanın kapağı kapalı olarak peynirler eriyene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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