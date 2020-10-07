Evinize yeni hava katacak dekorasyon trendleri

“Ev” iki harf, bir kelimeden oluşuyor. Ev, o iki harfle milyonlarca anlam taşıyor. Fırtınalarımızın sığınağı, güven veren, ayaklarımızı sağlam basabileceğimiz bir zemin. Peki ya, biz evimize nasıl bakıyoruz? Seçtiğiniz dekorasyon ürünleri, belirlediğimiz renkler bizim ruhumuza ve evin ruhuna iyi geliyor mu? Ravi Dekor Sahibi Bahar Furat, heykellerden, biblolara, koltuklardan, puflara, dresuarlardan, tablolara, ikramlıklardan, bardak takımlarına kadar bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek estetik, kaliteli ve büyüleyici ürünleri iç mekânlarda kullanımına dair detayları anlattı.

Sohbeti artırmak için turuncu kullanın

Turuncu; başkalarına karşı nezaketi ve saygıyı vurguladığı gibi sosyal etkileşimleri de artırıyor. Dolayısıyla ortak kullanım alanları, konutlarda salon, TV odası, mutfak turuncu renk için en uygun ortamlar oluyor. İnsanların algısını en kolay etkileyen renklerden biri olan turuncu bulunduğu ürün grubunu sayıca çok gösterir diyen Bahar Furat, turuncuyu anlatırken küçük bir sır veriyor; “Eğer bir arada durduğunda, olduğundan çok daha fazla sayıda ve sık görülmesini istediğiniz dekorasyon ürünleri varsa onlar turuncu seçilebilir.”

Damarlı mermer ve pirinç moda

Mermer ve pirinç detaylı sehpalar ne kadar modaysa, aynı şekilde damarlı mermer ve pirinç malzemeden aksesuarlar da çok moda. Ürünün hammaddesi kalitesini ortaya koyuyor. Bu malzemelerle Avrupa’dan ithal ürünlerin kalitesini yakalayabilirsiniz.

Kırmızıda profesyonel yardım şart

Kırmızı renk tercih edildiğinde çok dikkat edilmeli, dozu iyi ayarlanmalı, fazla kullanıldığında yorucu olabiliyor. Bu nedenle özellikle kırmızı renk kullanırken profesyonel yardım alınmasını tavsiye ediyorum. Diğer yandan sarı ve yeşil renkler salonlarda huzur veren renkler olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil renk kullanılmak istendiğinde, özellikle gerçek çiçek kullanılması ortamın havasını çok değiştiriyor. Ne mutlu ki, büyük boy ağaçlara evlerimizde çok yer vermeye başladık. Böylece ortam daha da samimi ve canlı görünüyor.

Balkonları bitkilerle ve pirinç saksılarla donatın

Evlerde balkon ayrıntısının atlanmaması gerekiyor. İç dekorasyon kadar dış görünüm açısından da balkonlar çok büyük vazife görüyorlar. Bu nedenle yeşil odaların yanında yeşil bitkilerle donatılmış bir balkon huzurun tek adresi olabilir. Bir de balkonlara uygun oturma, dinlenme bölümleri eklenince huzur için uzağa gitmeye gerek kalmaz.

Mutfakta ahşap kombinler

Yine bu yılın mutfak dekorasyonundan trend olan doğallık vazgeçilmez hale geldi. Ahşap ürünlerin değer kazanması ile mutfaklarda bu şekilde dekorasyon işlemleri yapılmaya başlandı. Mutfaklara küçük de olsa ahşap detaylar yerleştirilebilir. Bu bir çerçeve de olabilir bir masa da olabilir. Hatta ahşap saksılarda mevsime özel bitkiler yetiştirmek huzurlu bir mutfağa aralanan kapıdır.