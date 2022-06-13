Evde parmak boyası nasıl yapılır?

Sadece iki malzeme ile doğal parmak boyası yapmak mümkün.

Evde parmak boyası nasıl yapılır?
Anne - Baba
13 Haziran 2022 14:43 Güncelleme: 13 Haziran 2022 14:44
ABONE OL

Bazen ebeveynlerin güvenilir eğlenceli bir çocuk aktivite listesine ihtiyacı olur. Ev yapımı bir parmak boyası size güvenilir bir aktivite sunabilir. Sadece iki malzeme ile doğal parmak boyası yapmak mümkün.


Daha da iyisi, bu tarif tamamen yenilebilir!


Neden ev yapımı parmak boyası?

Son zamanlarda genellikle ev yapımı olan şeyleri tercih ediyoruz. Satın aldığınız parmak boyaları her ne kadar toksik olmasalar da, bu doğal ve yenilebilir ile tamamen aynı değildir. Ev yapımı parmak boyası tarifi, gerçek gıda malzemeleriyle yapılmaktadır. Bu nedenle küçükler tadına bakmaya karar verirse, zararsızdır!


Evde oyun hamuru nasıl yapılır?
Evde oyun hamuru nasıl yapılır? Çocuklarınızın zihinsel gelişimi...
Çocuk gelişiminde oyun ve oyuncak seçimi Ay ve yaş grubuna özel çocuk oyu...

Doğal parmak boyası nasıl yapılır?

Birçok doğal parmak boyası tarifi, un ya da mısır nişastasını suyla pişirilerek yapılmaktadır. Un, glüten alerjisi olanlar için sorunlara neden olabilir. Bunun yerine, bu tarif iki basit malzemeyi kullanabilirsiniz: Yoğurt ve yenilebilir gıda boyası.


Elinizdekine bağlı olarak parmak boyanızı doğal olarak renklendirmenin de birkaç yolu bulunmaktadır.


Malzemeler

  • İstenilen her renk için 1/2 fincan yoğurt ya da süzme yoğurt
  • Doğal gıda boyası ya da ev yapımı gıda boyaları

Yapılışı

Hazır sıvı gıda boyası kullanıyorsanız, istediğiniz kıvama gelene kadar boyayı yoğurda ekleyin. Yoğurt en iyi sonucu verir, ancak sıvı gıda boyası eklediğimiz için süzme yoğurt kullanmakta fayda var. Toz gıda boyası kullanıyorsanız; 1 yemek kaşığı tozu 1 - 2 yemek kaşığı kaynar su ile küçük bir kapta karıştırın. Bu karışımı 1/2 fincan yoğurda karıştırın.


Boyayı renklendirmek için böğürtlen, pancar ya da taze ıspanak da kullanabilirsiniz.


Fosforlu oyun hamuru nasıl yapılır?
Fosforlu oyun hamuru nasıl yapılır? Hem doğal hem fosforlu oyun hamu...
Slime nasıl yapılır? Son zamanlarda büyük küçük demed...

Ispanaktan yeşil parmak boyası

1/2 fincan ıspanak ve 1/4 fincan suyu bir kasede koyun. Pürüzsüz bir kıvam meydana gelene kadar blenderda karıştırın. 1/2 fincan yoğurdu renklendirmek için yaklaşık 3 yemek kaşığı ıspanak suyu kullanın.


Kırmızı orman meyvelerinden mor veya pembe parmak boyası

Yarım su bardağı çileği, orta ateşte sürekli karıştırarak ve ezerek pişirin. Yanmasını önlemek için birkaç yemek kaşığı su eklemeniz gerekebilir. Yaklaşık 3 dakika pişirin. Çilekleri ince gözenekli bir elekten geçirin. Elde edilen sıvıyı 1/2 fincan yoğurda ekleyin.


Pancardan pembe parmak boyası

1/2 su bardağı kavrulmuş pancarı 1/4 su bardağı su ile blenderdan geçirin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın, sonra süzün. Konserve pancardan bulunan sıvıyı da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı yoğurda 3 yemek kaşığı pancar suyu ekleyin.


Not: Süt ürünleri içermesini istemiyorsanız, süzülmüş hindistan cevizi sütü yoğurdu kullanabilirsiniz. Sarı parmak boyası için zerdeçal ekleyebilirsiniz. Önlük kullanılması önerilir!



Kaynak: Katie Wells. "Homemade Finger Paint Recipe". Şuradan alındı: https://wellnessmama.com/natural-home/homemade-finger-paint/. (24.11.2022).


Çocuklarınıza iyi gelecek 20 yaratıcı aktivite

Tüm ebeveynlerin bildiği gibi çocukları bir aktivite ile meşgul edebilmek, konsantrasyonlarını sağlamak zorlu bir süreçtir. Bu 20 farklı uğraş sizin için kurtarıcı, onlar için hem öğretici hem eğlendirici olacak.

20
Renkli selo bantlar ile otopark alanı yaratabilir, arabalarıyla daha uzun bir süre oynamalarını sağlayabilirsiniz.
Duş perdesi belki de çocuğunuz için bir tuvale dönüşebilir?
Renkli oklarla çocuğunuza okçuluğu öğretebilirsiniz. Bu hem tehlikesi olmayan hem de oldukça eğlenceli bir aktivite.
Yere çizeceğiniz dart ile hedef atışlarında başarılı olmasını sağlayın. Bunun için ihtiyacınız olan tebeşir ve bir sünger.
Çocuğunuz kum ile oynamayı seviyorsa bunu öğretici bir şekle çevirin. Önüne koyacağınız şeker dolu bir kap ile ona harfleri ve sayıları öğretebilirsiniz.
Büyük bir leğen, bir hulahop, 2,5 litre sabun, 19 litre su ve köpüğünüzü daha kuvvetli yapmak için yarım litre gliserin kullanarak çocuklarınızı koca bir sabun baloncuğunun içinde eğlendirebilirsiniz.
Bir kavanozun içinde kendi ateşböceğinizi yapın.
Bir kalıp sabunu alıp mikrodalgaya bırakın. Bir süre sonra elinizde sabundan bir bulut olacak.
Babalarının tişörtlerini giydirerek bir kanepe minderi ile onları birer sumo güreşçisine çevirebilirsiniz.
Plastik tabaklardan yapacağınız tenis raketleriyle çocuğunuzun tenise alışmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik evinizde hiçbir şeyin kırılma olanağı da yok.
Bir hol boyunca iplerle yapacağınız zorlu geçitler çocuğunuz için çözmesi gereken bir denklem olabilir. Sona geldiğinde ise kendini bir süper kahraman gibi hissedebilir.
Bir yere asacağınız su balonlarıyla çocuğunuzun içindeki beyzbolcuyu ortaya çıkarabilirsiniz. Ama sonra güzelce kurulamayı unutmayın!
Ona alacağınız beyaz bir tişörtle çocuğunuzun içindeki tasarımcıyı ortaya çıkarın.
Küçük süs hayvanınızı bir balonun içine koyun daha sonra balonunuzu su ve isterseniz bir miktar gıda boyası ile doldurun. Ve buzluğa koyup donmasını bekledikten sonra alıp balonu sıyırın. Ve büyük gözlüklerinizle arkeolojik bir keşfin tadını çıkarın.
Vantilatörünüzün pervanelerini renkli boyayarak çalıştırın ve bir gökkuşağı havası elde ettiğinizi çocuğunuzla beraber izleyin.
1 bardak yumuşatılmış tuzsuz tereyağı, 1 yemek kaşığı krema, yarım çay kaşığı vanilya, 6-7 bardak toz şeker ve isteğinize bağlı olarak kullanacağınız gıda boyasıyla çocuğunuzun kendi yaptığınız oyun hamurunuzla oynamasını izleyebilirsiniz.
Evinizin ortasında bir kamp havası yaratmak için ihtiyacınız olan bir çadır, bir kamp ateşi, ve kartondan odunlar. Bakarsınız çocuğunuz izci olur?
Huahop ve yatak çarşafı yardımı ile onlar için özel bir alan yaratabilirsiniz.
Eğer çocuğunuzu topraklar buluşturabilecek bir alanınız varsa ona biraz tohum vererek çocuğunuzu küçük bir bahçıvan yapabilirsiniz.
Yaz mevsiminde farklı meyve suları ile gökkuşağı renklerinden bir dondurma yapabilirsiniz.




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.