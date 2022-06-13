Evde parmak boyası nasıl yapılır?

Bazen ebeveynlerin güvenilir eğlenceli bir çocuk aktivite listesine ihtiyacı olur. Ev yapımı bir parmak boyası size güvenilir bir aktivite sunabilir. Sadece iki malzeme ile doğal parmak boyası yapmak mümkün.

Daha da iyisi, bu tarif tamamen yenilebilir!

Neden ev yapımı parmak boyası?

Son zamanlarda genellikle ev yapımı olan şeyleri tercih ediyoruz. Satın aldığınız parmak boyaları her ne kadar toksik olmasalar da, bu doğal ve yenilebilir ile tamamen aynı değildir. Ev yapımı parmak boyası tarifi, gerçek gıda malzemeleriyle yapılmaktadır. Bu nedenle küçükler tadına bakmaya karar verirse, zararsızdır!

Doğal parmak boyası nasıl yapılır?

Birçok doğal parmak boyası tarifi, un ya da mısır nişastasını suyla pişirilerek yapılmaktadır. Un, glüten alerjisi olanlar için sorunlara neden olabilir. Bunun yerine, bu tarif iki basit malzemeyi kullanabilirsiniz: Yoğurt ve yenilebilir gıda boyası.

Elinizdekine bağlı olarak parmak boyanızı doğal olarak renklendirmenin de birkaç yolu bulunmaktadır.

Malzemeler

İstenilen her renk için 1/2 fincan yoğurt ya da süzme yoğurt

Doğal gıda boyası ya da ev yapımı gıda boyaları

Yapılışı

Hazır sıvı gıda boyası kullanıyorsanız, istediğiniz kıvama gelene kadar boyayı yoğurda ekleyin. Yoğurt en iyi sonucu verir, ancak sıvı gıda boyası eklediğimiz için süzme yoğurt kullanmakta fayda var. Toz gıda boyası kullanıyorsanız; 1 yemek kaşığı tozu 1 - 2 yemek kaşığı kaynar su ile küçük bir kapta karıştırın. Bu karışımı 1/2 fincan yoğurda karıştırın.

Boyayı renklendirmek için böğürtlen, pancar ya da taze ıspanak da kullanabilirsiniz.

Ispanaktan yeşil parmak boyası

1/2 fincan ıspanak ve 1/4 fincan suyu bir kasede koyun. Pürüzsüz bir kıvam meydana gelene kadar blenderda karıştırın. 1/2 fincan yoğurdu renklendirmek için yaklaşık 3 yemek kaşığı ıspanak suyu kullanın.

Kırmızı orman meyvelerinden mor veya pembe parmak boyası

Yarım su bardağı çileği, orta ateşte sürekli karıştırarak ve ezerek pişirin. Yanmasını önlemek için birkaç yemek kaşığı su eklemeniz gerekebilir. Yaklaşık 3 dakika pişirin. Çilekleri ince gözenekli bir elekten geçirin. Elde edilen sıvıyı 1/2 fincan yoğurda ekleyin.

Pancardan pembe parmak boyası

1/2 su bardağı kavrulmuş pancarı 1/4 su bardağı su ile blenderdan geçirin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın, sonra süzün. Konserve pancardan bulunan sıvıyı da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı yoğurda 3 yemek kaşığı pancar suyu ekleyin.

Not: Süt ürünleri içermesini istemiyorsanız, süzülmüş hindistan cevizi sütü yoğurdu kullanabilirsiniz. Sarı parmak boyası için zerdeçal ekleyebilirsiniz. Önlük kullanılması önerilir!

Kaynak: Katie Wells. "Homemade Finger Paint Recipe". Şuradan alındı: https://wellnessmama.com/natural-home/homemade-finger-paint/. (24.11.2022).