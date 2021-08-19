Bebekler ne zaman gülmeye başlar?

Hamilelik boyunca hasretle beklenen bebeğin nihayet gülümsemeye ve iletişim kurmaya başladığı an, ebeveynler için en heyecanlı anlardan biri.

Bebekler ne zaman gülmeye başlar?
Anne - Baba
19 Ağustos 2021 Perşembe

Yeni doğan bir bebeği kucağınıza aldığınız ilk günlerde, değil gülümsemek, gözlerini bile zar zor açabilirler ve pek iletişim kuruyor gibi gözükmezler. Gülümsemek de bebeğin ilk önemli dönüm noktalarından biridir ve normal bir şekilde geliştiğinin işaretidir, ancak biraz zaman alır.


Bebeğinizin ilk gülümsemesini ne zaman bekleyeceğinize, genel olarak bebek gelişimindeki kilometre taşları hakkında ne bilmeniz gerektiğine ve bebeğiniz yaşamının ilk birkaç ayında gülümsemiyorsa neler yapmanız gerektiğine biraz inceleyelim.


Bebeğin ilk sosyal ve gelişimsel dönüm noktalarından biri, gülümsediği ilk andır. Bebeğin etrafındakilerle ilişkilerini anlamaya başladığını, bağ kurmayı öğrendiğini ve uyaranlara duygularıyla tepki verdiğini gösteren bu işaret, bebeğin iletişim için ilk girişimidir. Yakında kahkaha atacak, el sallayacak, ismini söylediğinizde tepki verecek ve sesler çıkaracak.


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Ancak bebeğin dönüm noktaları hakkında daha fazla öğrendikçe, olayları sağlıklı bir perspektifle değerlendirmek de önemlidir. Uzmanlar bebeğinizin belirli bir yaşa kadar belirli şeyleri yapması gerektiğini söylediğinde, bunlar sadece tahmindir. Tüm bebekler kendine özgüdür, benzersizdir ve kilometre taşlarına farklı noktalarda ulaşırlar.


Bu nedenle hepimiz bebeklerimizin en kısa sürede ilk gülücüklerini atmaya başlamalarını istesek de, bebeklerin dönüm noktaları söz konusu olduğunda ‘normal’ diye bir kavramın çok net olmadığını hatırlamak gerekir.


Bebeğin ilk gülücükleri

Bebeğinizin sizinle iletişim kurarak gülümsemeye başlamadan önce, uykusunda gülümsediğini fark edebilirsiniz. Bazıları bu gülümsemelerin sadece gazdan kaynaklandığını söyler ancak bu uyku arası sırıtmalar, bebeğin yenidoğan reflekslerinin bir parçası.


Amerikan Pediatri Akademisi’nin (AAP) açıkladığı gibi, bu erken gülümsemeler anlaşılmayan nedenlerle uyku sırasında başlar ve bebeğin bir şekilde uyarıldığını ya da bazı iç dürtülere yanıt verdiğini gösteren işaretler olarak ortaya çıkabilirler.


İki ila üç ay arasında çoğu bebek, onu tutan kişinin gözlerinin içine bakmaya başlar. Gördükleri yüzlere dikkat etmeye, etralarındaki seslere tepki vermeye başlarlar ve artık ufaktan gülümseyebilirler de. Bu ilk gülümsemeler genellikle çok minik gülücükler olarak görülürler.


Dördüncü ayında bebeğinizin gülümsemeleri daha belirgin hale gelir ve bebeğinizi güldürmek için neler yapabileceğinizi artık muhtemelen biliyorsunuzdur. Belirli sesler ve yüzler, bebeği uyarır ve gülmesine neden olabilir. Bu dönem artık hem sizin için, hem de bebeğiniz için heyecan verici bir dönemdir ve o ilk üç ayda yaşanan sıkıntıların telafisi gibi gelebilir!


Altıncı aya geldiğinizde bebeğiniz artık sık sık gülümsüyordur ve hatta kahkaha atmaya başlamıştır. Bu noktada bebeğiniz size cevap veriyor olacaktır. Oyun oynamaktan keyif alır ve özellikle “ce-e” oynamaya bayılır. Bebekler altı aylık olduğunda aynada kendilerini izlemekten de keyif alırlar ve kendi kendilerini güldürebilirler.


Bebekler uyurken neden güler?
Bebekler uyurken neden güler?

Bebeği güldürmek için neler yapılabilir?

Bebeğinizi özellikle güldürmeniz gerekmez ancak elbette her ebeveyn, bunun özel bir yolu varsa denemek ister. İlgili, sevgi dolu ve özenli bir şekilde bakım verdiğiniz sürece, bebeğiniz size gülümsemeye devam edecektir.


Bununla birlikte, bebeğinizin yeterince gülümsemediğinden endişe duyuyorsanız, tatlı gülücükleri ortaya çıkarmak için bunları deneyebilirsiniz:

  • Emzirirken veya biberonla beslerken, giydirirken, altını değiştirirken onunla konuşun,

  • Bebeğiniz ses çıkardığında ya da uyaranlara tepki verdiğinde, siz de heyecanla tepki verin,

  • Bebeğinize şarkı söyleyin ve komik suratlar yapın,

  • Bebeğinize kitap okuyun,

  • “Ce-ee” oyununu oynayın,

  • Bebeğin nelerden hoşlanıp hoşlanmadığına dikkat edin ve onları heyecanlandırmak için fazlasını sunun,

  • Karşılıklı oyunu kullanın, yani o gülümsediğinde siz de gülümseyin, o bir ses çıkardığında siz de çıkarın.

Bebeğin gülmüyor olması bir sorun mu?

Dediğimiz gibi, her bebek gelişimini kendi zamanına göre tamamlar ancak bazen, bazı belirtileri göremiyor olmak gelişimiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüp endişelenmemize neden olabilir. Her halükarda, endişe duyduğunuz her konuyu çocuk doktorunuzla görüşmeniz önerilir. Aynı zamanda uzmanlar, 1 yaşından küçük bebeklerde takip edilebilecek bazı belirtiler olduğunu da söylüyor. Bu belirtileri gördüğünüzde muhakkak doktorunuza danışın:

  • Hiç sosyalleşmiyor, gözlerinize bakmıyorsa,

  • Hareket etmiyor veya el sallamıyorsa,

  • Kendi kendine sesler çıkararak konuşur gibi yapmıyorsa,

  • Yapabiliyor olduğu bir hareketi artık yapmıyorsa,

  • Kas kontrolünden yoksun görünüyorsa,

  • Gergin veya titrek, kontrolsüz hareketler yapıyorsa.


Kaynak: https://www.verywellfamily.com/when-do-babies-start-smiling-5087160



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