Ev yapımı ketçap tarifi

Servis: 500 gr.'lık kavanozda
Hazırlama süresi: 10 dakika
Malzemeler:
- 400 gr ev yapımı domates püresi
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı esmer şeker
- 50 ml elma sirkesi
- 1 yemek kaşığı kuru soğan tozu
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı muskat tozu
- 1 tatlı kaşığı acı pul biber, opsiyonel
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
*Tüm malzemeleri blendere alın, püre haline gelene kadar blenderden geçirin.
*Ketçapı cam kavanoz veya şişeye aktarıp tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Kısa notlar:
*Ketçapı hazırlarken dilerseniz kereviz tozu da ekleyebilirsiniz.
*Buzdolabında 2 - 3 hafta, buzlukta 3 ay saklanabilir.
*Tuz ve acı biber miktarını damak tadınıza göre ayarlayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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