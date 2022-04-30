Eril enerjinizi artırmanın yolları

Cinsiyet fark etmeksizin hepimizde eril ve dişil enerji vardır. Bu enerjiler kimi zaman denge durumunda kimi zamanda denge noktasından uzaklaşmakta ve birinin daha hakim olduğu bir noktada durmaktadırlar. Asıl amaçlanan orta yolu bulmak olsa da kimi zaman eril enerji daha az ve dişil enerji daha baskın olabiliyor. Peki bu durumda eril enerjinizi nasıl artırabilirsiniz?

Eril enerji nedir?

Güçlü yönleri irade, netlik ve odaklanma olan bir enerji türü aslında eril enerji. Mantık ve analitik düşünce gibi özellikler eril enerjimizde bulunuyor. Kurallar kurmayı seven bu enerjinin baskın bulunduğu insanlar mantığını nasıl kullanacağı konusunda daha stratejik davranıyor ve bu kurallar çerçevesinde daha katı bir tutum sergiliyor.

Çabalamak, çalışmak ve başarılı olmak için hedefler koymanın gözle görülür bir şekilde öne çıktığı bu enerjinin eksik olduğunu fark ettiğinizde şu yöntemleri izleyebilirsiniz:

Karar verin

İş hayatınızdan özel hayatınıza kadar bazı konularda kararsız kalıyor olabilirsiniz. Karar vermekten çekinmeyin. Eğer bir konu hakkında doğru olduğuna inanıyorsanız tereddütte kalmayın ve fikirlerinizi söylemekten çekinmeyin.

Harekete geçin

Aldığınız kararları uygulamaktan çekinmeyin. Karar verdiğiniz eylemleri geçirirken konsantrasyon problemleri yaşayabilirsiniz. Bunun için meditasyon yapmayı ve nefes egzersizlerinden yararlanabilirsiniz.

Kendinize güvenin

Sürekli kararlarınızı sorgulamanızın özgüveninizi azalttığını fark etmişsinizdir. Kendinizle barışık olmak ve güvenmek karar vermek ve harekete geçmek için en önemli adımlardan biri. Bunun için profesyonel bir destek almayı ve terapiye gitmeyi düşünebilirsiniz.

Çözüm odaklı olun

Mantık ve analitik düşüncenizi kullanıp sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Size verilen görevleri uzun uzadıya düşünmek yerine nasıl uygulamaya geçebileceğinizi ve en rahat şekilde nasıl atlatabileceğinizi dikkate alın.

Paylaşın ve verin

Teklif etmekten, insanlara sevinebileceği şeyler vermekten ve fikir vermekten çekinmeyin. Tüm bunları yaparken siz de daha özgüvenli olduğunuzu fark edeceksiniz. İnsanlara güçlü ve becerikli yanlarınızı göstermekten kaçmayın.

Kurallar koyun

Hayatınızın her alanında kurallarınız olsun ve sınırlarınızı bu kurallar çerçevesinde belirleyebilin. Bu sınırlarınızın adeta bir duvar gibi olmasından söz etmiyoruz, hayatınızın akışını kolaylaştıracak sınırlanırınız olsun. Rutinlerinizi aksatmayın ve düzenli yaşamaya gayret edin.