Eril enerji nedir? Dişil enerji nedir?

Eril ne demek? Dişil ne demek? Eril enerji ve dişil enerji nasıl dengelenir? Karma nedir, nasıl temizlenir? Karma yasası nasıl işler? “Bilge Ay, Cesur Güneş” kitabının yazarı Hindolog Didem Öztabak anlattı…

Eril enerji nedir? Dişil enerji nedir?
Yaşam
12 Mart 2022 Cumartesi

Yıkıcı eril alan, pasif dişil alan, karma… Tüm bu kavramlar kulağa spiritüel gelse de biraz derinliğine inildiğinde anlıyoruz ki bunlar aslında hayatın ta kendisi… 11 Mart akşamı Hindolog Didem Öztabak’la Instagram’da buluştuk ve kendisinden “Eril ne demek? Dişil nedir?” sorularının cevaplarını aldık.


“Herkesin yardımına koşuyorum. Kimseye Hayır diyemiyorum.” mu diyorsunuz? Bazı şeylerde aşırıya kaçıyor ve pasif dişil alana kaymış olabilirsiniz. Bu durum bir süre sonra sağlık sorunlarına ve insanlara öfke beslemeye, yaşamdan kopmaya kadar gidebilir. Hindolog Didem Öztabak, geliştirdiği sistemde bunların iç dengemizdeki bazı sapmalardan kaynaklı olduğunu anlatıyor. “Bilge Ay, Cesur Güneş” kitabı ve atölyelere katılan kişiler hem Karma kavramını daha net anlıyor hem de iç dengelerini bulma yolunda adım atmış oluyor. Kişinin kendi iç dengesi üzerinde emek vermesi gerektiğinin altını çizen Didem Öztabak’ın aktardığı sistem bir nevi el kitabı. Karma kavramını da kolay şekilde anlamanın yollarını sunuyor.


Instagram’da @hthayat hesabında yaptığımız canlı yayında Hindolog Didem Öztabak’a şu soruları yönelttik;

  • Karma nedir? Karma yasası nasıl işler?
  • Eril ve dişil enerji ne demek? Eril-dişil dengesini nasıl sağlayabiliriz?
  • “Pasif Dişil Alan” ve Dengeli Eril Alan” nedir? Hangi alana kaydığımızı nasıl fark edebiliriz
  • Dengeye gelmek için nasıl pratikler gerekiyor?

Sohbetimizin tamamı @hthayat Instagram hesabında!



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