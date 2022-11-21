Kulakları nasıl temizlemek gerekir?

Kulak temizliği yaparken kulaklarınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Uzmanlar kulaklarınızı nasıl temizlemeniz gerektiğini anlatıyor.

Kulakları nasıl temizlemek gerekir?
Sağlık
Giriş: 21 Kasım 2022 10:33
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Kulakların içerisinde biriken fazlalıklar bazen rahatsızlık hissi yaratabilir ve kulaklarınızı temizlemeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Uzmanlar, kulak içerisinde oluşan buşon tabakasının aslında kulağı korumaya yaradığını açıklıyor. Kulak kiri olarak bilinen buşon, zannedilenin aksine zararlı ya da kirli bir salgı değildir. Kulağın dış kanalının nemli kalmasını sağlayarak kaşıntı ve rahatsızlık hissini engeller. Aynı zamanda antimikrobiyal özelliği olduğundan dolayı, zararlı maddelerin ve fazla suyun kulak içerisine kaçmasını engelleyerek kulağı korur.


Çoğu organımız gibi, kulaklarımız da kendi kendilerini temizleyebilme özelliğine sahiptir. Bazen kulağın içerisindeki bu faydalı salgı, dış kısımlarda kuruyarak rahatsızlık hissi verebilir ve temizlenme ihtiyacı hissettirebilir.


Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Lawrence R. Lustig, kulak kirinin cilt hücreleri ve yağdan oluştuğunu açıklıyor: “Deri kulak zarından kulak kanalının dışına doğru hareket eder ve buraya ulaşan ölü deri hücreleri dışarı çıkarken kulak kanalındaki yağ bezleriyle karıştığı için, burada kulak kiri oluşur.” Bazı kişilerde, bu deri hücreleri fazlaca hareket eder ve anormal kıvamda kulak kiri üretilebilir. Bu durumda kulak kiri enfeksiyonlarına da daha meyilli olurlar ve kulağı tıkayarak işitme sorunlarına neden olabilecek bu tür enfeksiyonların temizlenmesi için tıbbi müdahaleye gerek duyulabilir.


Başka bir KBB uzmanı Dr. Bradley B. Block, "Vücudun buşon (kulak kiri) oluşturmak ve onu dışarı atmak için bir sistemi vardır" diyor; “Çiğnerken ve konuşurken kulak kanalı derisi hareket eder ve bu da kulak kirini dışarı doğru iter. Bu sisteme müdahale etmek, kulak kirinin içeri itilip birikmesine ve kulak kanalını tıkamasına neden olabilir. Bu nedenle kulakları temizlemek, kulağı tıkamak gibi paradoksal bir etkiye sahip olabilir.”


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Kulak çubukları aslında kulak için değil!

Piyasada “kulak çubuğu” ya da “kulak temizleme pamuğu” adıyla satılan ürünler, aslında kulaklarımız için oldukça tehlikeli. İki ucunda bir miktar pamuk bulunan bu küçük çubuklar, kulak kanalında içeri itildiklerinde iç kanalı çizebilir ve kanamaya neden olabilir. Uzmanlar bu çizilmenin kulak zarı hasarına da neden olabileceği yönünde uyarıyor.


Kulak kirini bu çubuklarla temizlediğinizi düşünürken, aslında kulak kirini daha da içeriye ittirerek burada birikmesine ve enfeksiyon oluşmasına neden olabilirsiniz. Enfeksiyon riskinin yanı sıra, kulağı nemlendirme işlevi bulunan salgının fazlaca temizlenmesi kulak içinin kurumasına ve daha çok kaşınmasına, kaşındıkça daha çok salgı üretilmesine ve daha çok temizliğe ihtiyaç duymasına neden olur; bu döngü de nihayetinde kulağın zarar görmesi ile sonuçlanır.


Kulak sağlıklı bir şekilde nasıl temizlenir?

Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Nemli bir bezle kulağınızın dış kısmını silmeniz, kulağın temizlenmesi için yeterlidir. Bezi parmak ucunuza tutturarak dış kısmı güzelce temizlediğinizde, kulak içi salgılarını gerekli temizliği kendi kendine yapmaları için rahat bırakmış olursunuz.


Kulak kanalı oldukça hassas olduğundan, başka cisimlerle kulağı temizlemek tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Kulaklarınızı kurularken havlu ile dış kısmı silmeniz veya saç kurutma makinesi ile fazla nemini almanız da yeterli olacaktır.


Eğer kulaklarınızda anormal bir kaşıntı ya da ağrı fark ederseniz, duyma güçlüğü hissediyorsanız ya da kendi sesinizin yankılandığını fark ediyorsanız vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına danışmanız gerekir. Eğer bir enfeksiyon ya da aşırı bir sıvı birikmesi mevcutsa, doktorunuz gerekli tedaviyi uygulayacaktır.



Kaynak: Caroline Bologna. "If You're Going To Clean Out Your Ears Yourself, Here's How To Do It Right". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/cleaning-out-earwax_l_62aa8743e4b0cf43c852302a. (17.06.2022).



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