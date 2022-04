Dişil enerjinizi yükseltmenin yolları

Dişil enerjinin tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz? Eril enerjiyle birlikte dengede tutmak için kadınsı yanınızla iletişim kurabileceğinize ve bu enerjiyi yükseltebilmeye dair bazı ipuçlarını sizin için derledik.

Dişil enerji, eril enerjiyle ilişkili özelliklerin tersi olduğu düşünülen belirli bir dizi özelliği ifade ediyor. Bir hedef için çalışırken, ilerleme kaydederken, işleri hallederken ve ilerlemeye çalışırken eril enerjinizden faydalanırsınız. Hayatın akışıyla hareket ettiğinizde, yaratıcı yanınızı kucakladığınızda, dans ettiğinizde, oynadığınızda ve içsel sürecinize uyum sağladığınızda ise dişil enerjiniz devreye girer.

Bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri ise bu özelliklerin cinsiyetle ilişkili olmadığı. "Dişil" olarak tanımladığımız özellikler dizisi, tarih boyunca kadınlara belirli bir şekilde davranmaları yönünde yüklediğimiz beklentilerden kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde "eril" olmakla ilişkilendirilen özellikler de eskiden erkeklerden beklediğimiz özelliklerdir. Bugün, her cinsiyetten insanın bu özelliklerin herhangi bir kombinasyonuna sahip olabileceğini ve hiçbir özelliğin herhangi bir cinsiyete özgü olmadığını veya herhangi bir cinsiyetten beklenmemesi gerektiğini biliyoruz. Bununla birlikte, "dişil" ve "eril" sözcükleri, iki farklı ve karşıt varoluş biçimini tanımlamada hala yardımcı olmaya da devam etmiyor değil.

Tüm cinsiyetlerden insanlar için ruhu dengede hissetmek için hem dişil hem de eril enerjinin denglenmesi gerekir. Erkekler genellikle eril enerjiyle daha fazla özdeşleşmeye teşvik edilir ancak bir şeyleri bırakıp esnek davranabilmenin büyük bir zevki vardır. Aslında, erkek çocukları cinsiyet klişeleri olmadan yetiştirmek oldukça önemli. Benzer şekilde, birçok kadın hala kadınsı olma beklentisiyle yetiştiriliyor ancak net, yönlendirici ve ilerici olmanın birçok faydası var.

Neden çoğu insan dişil enerji özellikleriyle temas halinde değil?

Kültürümüzde, eril enerji çoğunlukla ilerleme ile ilgili olduğu için dişil enerjiden daha fazla "kıymetli" olma eğiliminde. Bu hem bireysel hem de kültürel olarak bir dengesizlik hissi yaratıyor. Eril enerjiye aşırı değer verdiğimizde, zamanımızın çoğunu çalışarak ve çok az zamanını dinlenmeye, tatile çıkmaya ve başkalarıyla bağlantı kurmaya harcarız. Eril enerjiye aşırı değer vermek, akıllı telefonlarımız ve dizüstü bilgisayarlarımız gibi insan yapımı şeylere bağımlı hale gelmemize ve doğada daha az zaman geçirmemize veya yaratıcı benliklerimizi ortaya çıkaramamamıza neden olur.

Aşırı eril enerjiye sahip olmak ve daha az dişil enerjiye sahip olmak, çoğumuzun spontane bir şeylere özlem duymasına neden oluyor.

Dişil enerjinizi nasıl yükseltebilirsiniz?

1- Yansıtın

Birçoğumuz o kadar meşgulüz ki içimizde neler olup bittiğini dinlemek için kendimize nadiren zaman ayırıyoruz. Her zaman dışa dönük bir şekilde hareket edersek bu, içimizde bir bölünme yaratır. Daha derin olan benliğimizle bağlantımızı kaybederiz. Tek yapmanız gereken, kim olduğunuza içsel olarak bağlanmak. Bunu yapmanın en iyi yolu terapiye başlamak. Düşüncelerinizi ve duygularınızı keşfetmek için bir terapistle çalıştığınızda, aslında daha derin, içsel ve kadınsı tarafınıza yolculuk ediyorsunuz.

2- Doğayla buluşun

Mekanlar, kimi zaman özelliklerine bağlı olarak eril veya dişil olarak karakterize edilebilir. Ormanlarda, parklarda ve denizlerde doğal dişil enerji bol miktarda bulunur. Dengede olmadığınızı hissettiğinizde ve yeniden canlanmaya ihtiyaç duyduğunuzda buralara gidebilirsiniz.

3- Yaratıcı olun

Pek çok kadının yaşamı yaratmak için tasarlanmış benliklikleri var. Ancak yaratım birçok şekilde gerçekleşebilir. Bu yaratım sanatsal bir ifade, yazı, dans, resim veya yeni fikirler hayal etme biçiminde gerçekleşebilir Ne yaratmak istediğinizi hayal edin. Akışınızı ifade eden her şey dişil olarak kabul edilir.

4- Duygusal söyleminizi geliştirin

Eril mantıkla ilişkilendirilirken dişil ise duygularla ifade edilir. Hepimizin duygusal benlikleri var ama çoğumuza duygularımızı nasıl anlayacağımız öğretilmedi. Duygusal süreciniz konusunda kafanız karıştıysa endişelenmeyin; kendinizle daha uyumlu olmayı öğrenebilirsiniz. Bunu nasıl hissettiğinizi dinleyerek ve duygusal zekanızı artırarak yaparsınız. Duygu durumlarınızı tanıdıkça otomatik olarak daha bütün olduğunuzu hissetmeye başlayacaksınız.

5- Spontane olmaya ve oyunlara önem verin

Dürüst olalım: Tatile, ara vermee veya dinlenmeye ihtiyaç duyduğumuz kadar değer vermiyoruz! Fazla çalıştık -ki bu eril enerjiyi yükseltir- ve bu nedenle hayatın anlık zevklerini pek sık yaşayamadık. Çoğumuz tekrar rahat ve eğlenceli hissetmek için bir sonraki tatilimize kadar bekleriz. O kadar beklemeyin! Her gün mini tatiller yapabilirsiniz. Dinlenme zamanınıza öncelik verin. Kitap okuyun, müzik dinleyin, yoga yapın ve sadece anın tadını çıkarın. Aşırı çalışma durumunuzdan çıktığınızda tekrar kendiniz gibi hissedebilirsiniz.

6- Kendinizi dönüşmeye zorlayın

Dişil enerji de cesurdur ve dönüşümün gücüdür. Hayatınızdaki şeyler artık sizin için yeterli değilse veya artık devam etmek istemediğiniz şeyler hakkında bir değişiklik yapmak için harekete geçiren şey dişil enerjidir. Bu durum dramatik olsa da yıkım, yaratmadan önce gelir; yeniyi karşılamak için eskiye veda etmeliyiz.

Bu dönüşüm süreci bazen asi ve korkutucu gelse de çoğu zaman gereklidir. Sonuçta sürekli değişiyoruz. Dişil enerjinin hem yatıştırıcı hem de sinir bozucu güçlü hareketi olmasaydı durgun kalırdık ve kimse bunu istemez, öyle değil mi?

Dişil tarafınızla teması kaybetmek kolaydır ancak görüldüğü gibi benliğinizle ilgili oldukça gerekli bir taraf. Kendinizi tükenmiş, aşırı çalışmış, parçalanmış veya bitkin hissediyorsanız sizi yenilemek, ilham vermek ve canlandırmak için dişil enerjiye ihtiyacınız var.

Referans: Shelly Bullard. "What Is Feminine Energy? 6 Ways To Be More Feminine". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/0-12941/6-ways-to-get-in-touch-with-your-feminine-side.html. (25 Şubat 2020).