Eril Dişil enerjisine dair...

Bir psikoloğun dişil enerjiyi artırmak için verdiği tuzlu su tavsiyesi üzerine Eril ve Dişil enerjisine dair büyük bir ilgi oluştu. Biz de “Bilge Ay, Cesur Güneş” kitabının yazarı Hindolog Didem Öztabak'ın sosyal medya paylaşımlarından Eril ve Dişil enerjiye dair bilinmesi gerekenleri derledik.

Eril Dişil enerjisine dair...
İlişki
06 Nisan 2022 Çarşamba

Eril ve dişil enerji nedir?

Eril ve dişil enerjiler sanılanın aksine kadın veya erkek demek değildir. Hem kadında hem erkekte iki enerji de mevcuttur. Her iki enerjinin de dengeli yani olumlu ve dengesiz yani olumsuz yönleri vardır. Kişinin kendi içinde olan eril ve dişil enerji dengesi ise tüm ilişkilerini etkiler. Dengeli bir kadın birey bünyesinde ve tavırlarında yüzde 60-70 dengeli dişil özellikler, yüzde 30-40 oranında dengeli eril özellikler barındırmalıdır. Dengeli bireyde ise bu oranlar tam tersidir. (Rakamlar takribidir.)


Eril ve dişil denge alanının en önemli bağlantılarından biri kişinin anne ve babası ile olan bağlantısıdır. Bu bağlantı kişinin kökleriyle olan bağını da simgeler. Anne: Dişil, Baba: Eril alanın ilk temsilcileridir.


Doğa ise Dengeli Dişil ve Dengeli Eril alanın mükemmel birlikteliğidir. Toprağın derinliklerinde Dengeli Dişil alanın sabrıyla saklanan, kendini büyüten ve zamanı geldiğinde toprağın içinden Dengeli Eril alanıyla yükselen bir tohumda varoluşun ritmi saklıdır.


Eril ve Dişil denge 4 temel alandan oluşur. Dengeli eril, dengeli dişil, yıkıcı eril ve pasif dişil... Bu dört alan hem kadın hem erkek için aynı şekilde çalışır. Gün içinde bu alanların büyük ihtimal hepsini kullanıyoruz. Hangilerini en sık ve uzun süre kullanıyorsak bir süre sonra o yapıda bir insana dönüşüyoruz. Bu alanlar her zaman akışkan, birbirinin içinde hareket ediyor.


Dengeli eril (Olumlu eril) enerji:

  • Harekete geçirir.

  • Motivasyonu korur.

  • Sonuç odaklıdır. Başlanılan işin dengeli bir şekilde sonuca ulaşmasnı sağlar.

  • Nettir.

  • "Hayır" kelimesin kullanır. Bunu yaparken kimseyi kırmaz ancak açık kapı da bırakmaz.

  • Rahatlıkla çalışır ve üretir.

Dengesiz eril (Olumsuz eril - Yıkıcı eril) enerji:

  • Hareketi yaparken başka hiçbir şeyi umursamadan sadece harekete odaklanır ve bazen de hiç düşünmeden hareket eder.

  • İşkoliktir. Hedef için her yol mübahtır.

  • Net ve direkt olacağım diye kırıcı ve kaba olur.

  • "Hayır" kelimesini yalnızca kendisini düşündüğü için kullanır.

  • Öfkelidir.

  • Geriye dönülemeyecek hasarlar yaratabilir.

Yıkıcı eril alanda olduğumuzu anlamanın 5 yolu:

  • Hiçbir şeyi beğenmiyorsanız,

  • Zihinde sürekli karşılaştırmalar yapıyorsanız,

  • Hep bir şeyler yaparsa değerli olduğuna inanıyorsanız,

  • Aşırı kontrolcüyseniz,

  • Derin bağ kurmakta zorlanıyorsanız yıkıcı eril alanda olabilirsiniz.

Yıkıcı eril alan nasıl oksijenlendirilir?

  • Acı ve baharatlı yemekleri azalt,

  • Sıcak yerine ılık sıvı tüket,

  • Proteini azalt.

Dengeli dişil (Olumlu dişil) enerji:

  • Şefkatlidir. Herkesi olduğu gibi kabul eder.

  • Yapıcıdır. Olayları bütünsel görebilir ve sakinlikle problem çözebilir.

  • Süreç odaklıdır, sürecin keyfini çıkarabilir. Dengeli eril enerji ile birleşirse sonuca rahatlıkla ulaşır.

  • Naziktir.

  • Önyargıları yoktur.

  • Üretken ve yaratıcıdır. Sanat dallarına ilgi duyar.

  • Doğayı, hayvanları, çocukları sever.

Dengeli dişil enerji ve su ilişkisi...

Su dengeli dişil alanın elementidir. Havuzun ya da denizin içinde sakince durmak, suyun enerjisini hissetmek dahası sadece suyu seyretmek bile dengeli dişil alanı genişletecektir. Aynı havuz ya da denizde hızla yüzmek ise dengeli eril hatta belki de yıkıcı eril alanı genişletebilir. Şifa tavrımızda gizlidir.


Pasif dişil (Olumsuz dişil) enerji:

  • Kendisine zarar veren ya da üzen insanlara karşı kendisini net ifade edemez.

  • Harekete geçmekte zorlanır.

  • Durağanlığı tembellik boyutuna getirebilir.

  • Duygularına takılıp kalır, içinden çıkamaz.

  • Melankoliye, depresyona yatkındır.

  • Fazla kilo problemi yaşayabilir.

  • Para kazanması neredeyse imkansızdır.

  • İletişim kabiliyeti çok düşüktür.

Pasif dişil alanda olduğumuzu anlamanın 5 yolu:

  • Kendinize acıyorsanız,

  • Bulunduğunuz durumun negatif yönlerine takılıp kaldıysanız,

  • Başkalarını suçluyorsanız,

  • Olumsuz duygulardan besleniyorsanız,

  • Geçmiş hikayeleri bırakamıyorsanız pasif dişil alanda olabilirsiniz.

Pasif dişil alan nasıl oksijenlendirilir?

  • Sıcağa yakın sıvı tüket,

  • Zencefil kullan,

  • Ateş elementini hatırlamak için mum yak.

Eril ve dişil dengenin merkeze yakın olduğunu anlamanın yolları:

  • Her şeye yetişmeniz gerekmediğinin farkındaysanız,

  • Kendinize yüklenmiyorsanız,

  • Erteleme tavrı zamanında ve sakinlikle eyleme geçme becerisine dönüşmüş durumdaysa,

  • Sınırları hem koruyabilir hem de gerektiğinde kendi isteğinizle esnetebiliyorsanız,

  • Hayat sizin planlarınıza uymadığında yeni yollar bulmak doğal yaşam becerileriniz arasındaysa,

  • Durmanın, dinlenmenin, zaman kaybı ya da başarısızlık olmadığının farkındaysanız eril ve dişil dengeniz merkeze yakın.

Nedir bu eril enerji, dişil enerji?
Nedir bu eril enerji, dişil enerji?


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