HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa İyi Yaşam Ruh Enerjinizi hızla değiştirecek olumlamalar
Ruh

Enerjinizi hızla değiştirecek olumlamalar

Mevsimsel yoğunluk ve sosyal sorumluluklar altında, basit olumlamalar anda kalmaya ve içsel huzuru bulmaya yardımcı oluyor.

Enerjinizi hızla değiştirecek olumlamalar
Giriş: 08 Aralık 2025, Pazartesi 10:45
Güncelleme: 08 Aralık 2025, Pazartesi 10:45

Tatiller için yapılacaklar listenize ya da hediye alışverişinden sonra banka hesabınıza bakarken bunalmış hissederseniz ne yaparsınız? Ya tüm sağlıklı alışkanlıklarınızı tamamen bir kenara bıraktığınızda, ya da yiyeceklerle olan ilişkinizde zorlanıp önünüzdeki tatil yemekleri tetikleyici olduğunda? Belki de anda kalmakta zorlanıyorsunuzdur veya aileyle bir araya gelmek stres yaratıyordur.

Bunu, terapistinizle fazladan randevu ayarlamanız veya kendinize bakım zamanı planlamanız için bir hatırlatma olarak düşünün; muhtemelen biraz daha ilgi ve şefkate ihtiyaç duyacaksınız. Ama ofis partileri, aile ve arkadaş buluşmaları ya da film maratonları arasında sıkıştığınızda, tatil dramasının ortasında bile anda kalmanıza ve biraz neşe bulmanıza yardımcı olması için kendinize tekrar edebileceğiniz olumlamaların listesine göz atmanızı tavsiye ederiz. Olumlamalar endişelerinizi ve kaygılarınızı sihirli bir şekilde yok etmeyecek (ve olumsuz duyguların geçersiz olduğunu da ima etmemeli), ama bu dönem ve sonrasında kendinize daha şefkatli bir iç konuşma yapmanız için nazik bir hatırlatma olabilirler.

News Image
RUH

Hayatınızı değiştirecek 20 olumlama

News Image
RUH

Hayatınıza pozitif dokunuş: 71 olumlama

Bu dönemde sağlığınız ile ilgili zorlanıyorsanız…

  • Her gün kendime zaman ayırıyorum.
  • Bedenim neşeden ve zevkten de beslenir.
  • Dinlenmek ve sosyalleşmek de fiziksel olarak benim için iyidir.
  • Bedenimle bağlantıdayım ve onu sağlıklı tutmayı seviyorum.

Aileniz tarafından tetikleniyorsanız…

  • Geçmişimin anılarını bırakıyor ve anda kalıyorum.
  • Şifayı hak ediyorum.
  • Olduğum kişiyle ve kurduğum hayatla gurur duyuyorum.
  • Bana huzur getiren sınırlar koymama izin veriyorum.

Parayla ilgili stres yaşıyorsanız…

  • Başkalarını mutlu etmek beni mutlu eder.
  • Bir şeyler bütçemin dışında kaldığında hayal kırıklığına uğramam normaldir.
  • Verebileceğim en unutulmaz hediyeler bir kuruşa bile mal olmaz.
  • Paramı bana neşe getiren şeylere göre harcar ve biriktiririm.

Yoğun bir programdan bitap düştüyseniz…

  • Tabağım, sahip olduğum için şanslı olduğum şeyler ve insanlarla dolu.
  • Sezonun bolluğu için minnettarım.
  • “Kendime ait” zamanı hak ediyorum.
  • “Hayır” demek istediğimde hayır derim ve bir etkinlik ya da görev bana neşe getirdiğinde “evet” derim.

Bu dönemde kendinizi yalnız hissediyorsanız…

  • Olduğum hâlimle bir bütünüm.
  • Hayatımın bulunduğu yerden keyif alıyorum.
  • Hayatım beni seven insanlarla dolu.
  • Dünyadaki tüm sevgiyle bağlantıdayım.

Yiyeceklerle ilişkiniz zorsa…

  • Bedenimin ihtiyaçlarıyla ilgili verdiği sinyalleri dinlerim.
  • Değerim ve kıymetim tartıdaki ya da aynadaki görüntüyle belirlenmez.
  • (Tüm) yiyecekler bedenim için iyi olan besleyici bir zevktir.
  • Bedenim beslenmeyi, saygıyı ve özeni hak eder.

Kaygı ve kayıpla başa çıkıyorsanız…

  • Kendime tamamen yas tutma ve tüm duygularımı hissetme izni veriyorum.
  • Hem üzüntü hem de neşe anları yaşamam normaldir.
  • Bir “iyi tarafından bakma” zorunluluğu olmadan yas tutmaya hakkım var.
  • Yas tutarken sevgiye, şefkate ve desteğe layığım.

Referanslar: Josie Santi. “Want to Feel More Joy This Season? These 45 Affirmations Will Shift Your Energy Fast”. Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/holiday-affirmations/. (12.11.2024).

News Image
RUH

Mutlu olmanızı sağlayacak 15 olumlu mantra

News Image
ÇOCUKLU HAYAT

Okula başlayan çocuklar için olumlamalar

Paylaş:
brush-black

Yorumlar