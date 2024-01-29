Kış mevsimini domine eden parça: Gri kaban

Kış mevsimi boyunca en çok gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz gri paltoları nasıl kombinleyebileceğimizi birlikte öğrenelim...

Moda
Giriş: 29 Ocak 2024 14:55 Güncelleme: 29 Ocak 2024 14:55
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  • Gri kabanları kombinlemenin en kolay yolu kuşkusuz kot pantolonlardır. Klasik bir parça olan kot pantolonlar, birçok renkle uyum sağlayabilen gri paltolara eşlik etmek açısından zorluk çıkarmayacaklardır. Düz bir tişört veya kazak da eklenince hızlı bir kombin yapmak bu kadar kolay.

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  • Gri renk, ara bir renk olduğundan birçok renkle kolayca kombinlenebilir. Bunu yapmak istemiyor ve monokrom stilden ilham almak istiyorsanız gri palto, gri ceket ve gri etekle oldukça havalı bir kombin oluşturabilirsiniz. Kombininize renk katmak için dikkat çeken bir çantadan veya takılarınızdan yararlanabilirsiniz.

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  • Yine şık ama aynı zamanda "tatlı" bir kombin elde etmek istiyorsanız etekleri tercih edebilirsiniz. Eteğinizi pileli tercih etmek hareket katmak için iyi bir fikir olabilir. Gri veya siyah bir çorapla kombinin devamını sağlayabilir ya da bambaşka bir çorap rengiyle çorabınızı kombininizin yıldız parçası haline getirebilirsiniz.

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  • Sırada daha salaş bir kombin önerimiz var. Kumaş pantolonlar günlük hayatta da iş hayatında da artık daha bol bir görünüme elveriyor. Kombininizi daha rahat göstermek ve spor ayakkabılarla rahatlıkla kombinleyebilmek için bol kumaş pantolonları tercih edebilirsiniz.

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  • Son dönemin favori aksesuarlarından olan kırmızı atkıları tabii ki unutmadık. Gri ve kırmızının bir arada tercih edildiği kombinleri sosyal medyada son zamanlarda çok fazla gördük hepimiz. Kırmızı olmasa bile kombininizi dikkat çekici bir hale getiren renkli bir aksesuara kombininiz arasında yer verip eğlenceli bir dokunuş yapabilirsiniz.

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