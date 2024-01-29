Kış mevsimini domine eden parça: Gri kaban

Gri kabanları kombinlemenin en kolay yolu kuşkusuz kot pantolonlardır. Klasik bir parça olan kot pantolonlar, birçok renkle uyum sağlayabilen gri paltolara eşlik etmek açısından zorluk çıkarmayacaklardır. Düz bir tişört veya kazak da eklenince hızlı bir kombin yapmak bu kadar kolay.