Ana Sayfa Güncel Dekorasyon Önerileri İç ısıtan evlerin sırları
Dekorasyon Önerileri

İç ısıtan evlerin sırları

Yaydığı enerji ile ev atmosferinde pozitif etki yaratan dekorasyonun 7 vazgeçilmez unsuru...

İç ısıtan evlerin sırları
Giriş: 16 Aralık 2025, Salı 12:02
Güncelleme: 16 Aralık 2025, Salı 12:03
1

Kitaplar

Bir evde hayat olduğunun en güzel kanıtı kitaplardır. Ancak kitaplar sadece kitaplıkta durmaz; mutfakta yemek kitapları, sehpa üzerinde dergiler, raflarda romanlar olmalı. Bu evler derli toplu olmaktan çok, ev sahibinin ilgi alanlarını yansıtan samimi alanlardır.

2

Jüt halı

Jüt veya sisal gibi doğal liflerden yapılan halılar, sıcak ev estetiğinin temel taşlarındandır. Hem zamansızdır hem de mekâna sıcaklık ve doku katar. Farklı dekorasyon stilleriyle kolayca uyum sağlar.

3

Masa ve köşe lambaları

Sıcak atmosferli evlerde avize ışığı nadiren kullanılır. Bunun yerine her köşede köşe ve masa lambaları vardır. Kumaş şapkalı lambalar yumuşak bir ışık sağlar ve mekânın her noktasına dengeli bir aydınlatma yayar. Mutfak tezgâhından komodine kadar her yerde lamba görmek mümkündür.

4

Mumlar

Lambalar yandıktan sonra sahneye mumlar çıkar. Cam fanuslar, eski şamdanlar veya duvar aplikleri içinde kullanılan mumlar, eve romantik ve sıcak bir hava katar.

5

Taze meyve ve çiçekler

Bir kâse portakal ya da vazoya konmuş taze çiçekler… Küçük ama etkisi büyük dokunuşlar. Sıcak atmosferli evlerde doğadan gelen bu detaylar mekâna canlılık katar ve evi anında daha samimi hale getirir.

6

Bol yastıklı koltuklar ve yataklar

Kat kat örtüler, yastıklar, desenli yorganlar ve uyumlu yastıklarla siz de bu sıcak atmosferi evinizde yaratabilirsiniz.

7

Mutfakta açık raf ve terekler

Sıcak atmosferli evlerde her şey dolap arkasına gizlenmez. Açık raflarda tabaklar, ocak üzerinde çaydanlık, askıda bakır tencereler sıkça görülür. Bu yaklaşım hem estetik hem de pratiktir; mutfağın gerçekten kullanılan bir alan olduğunu gösterir.

 

Referanslar

Emma Guillen. "8 Things You'll Always Find in a Nancy Meyers Home". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/nancy-meyers-home-essentials/ (02.12.2025).

