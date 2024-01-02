3-6 aylık bebeklere özel oyuncaklar

Di\u015flik\n3. ay ve sonras\u0131 bebe\u011finiz belirgin bir \u015fekilde di\u015f \u00e7\u0131karma sinyalleri verir. O ka\u015f\u0131nt\u0131lar\u0131 ve sanc\u0131lar\u0131 giderecek her t\u00fcrl\u00fc di\u015flik ise bu s\u00fcre\u00e7te i\u015finizi kolayla\u015ft\u0131r\u0131r. Burada dikkat etmeniz gereken bebe\u011finizin rahatl\u0131kla tutabilece\u011fi bir di\u015flik alman\u0131zd\u0131r. . H\u0131\u015f\u0131rt\u0131l\u0131 kitaplar\nBebe\u011finizin g\u00f6rsel alg\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftirecek ve h\u0131\u015f\u0131rt\u0131 sesiyle dikkatini \u00e7ekecek olan bu h\u0131\u015f\u0131rt\u0131l\u0131 kitaplar tam bir kurtar\u0131c\u0131! Rahatl\u0131kla a\u011fz\u0131na sokabilecekleri ve vakit ge\u00e7irebilecekleri bu kitaplardan mutlaka edinmelisiniz.. Kuma\u015f oyuncaklar\nBebe\u011finiz buldu\u011fu her \u015feyi a\u011fz\u0131na g\u00f6t\u00fcrecektir bu sebeple bu tarz kuma\u015f oyuncaklar ona epey keyif verecektir. Bu oyuncaklar\u0131 al\u0131rken dikkat etmeniz gereken en \u00f6nemli \u015fey \u00fczerinde yutulacak d\u00fc\u011fme, boncuk gibi unsurlar\u0131n olmamas\u0131.. Aktivite yast\u0131\u011f\u0131\nTummy time'\u0131n olmazsa olmaz aktivite yast\u0131klar\u0131 bebe\u011fin g\u00f6rsel ve dokunsal alg\u0131lar\u0131n\u0131 harekete ge\u00e7irir ve geli\u015ftirir.. M\u00fczikli oyuncaklar\nBebe\u011finiz bu aylar itibari ile m\u00fczikli olan her \u015feyle yak\u0131ndan ilgilenir. Bu tarz oyuncaklar ile i\u015fitsel alg\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftirebilirsiniz.. Flash kartlar\n\u00c7e\u015fitli duyusal kanallar\u0131 harekete ge\u00e7iren bu kartlar\u0131 bebe\u011finizin geli\u015fimi i\u00e7in kullanabilirsiniz..
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