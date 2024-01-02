3-6 aylık bebeklere özel oyuncaklar

Dişlik

3. ay ve sonrası bebeğiniz belirgin bir şekilde diş çıkarma sinyalleri verir. O kaşıntıları ve sancıları giderecek her türlü dişlik ise bu süreçte işinizi kolaylaştırır. Burada dikkat etmeniz gereken bebeğinizin rahatlıkla tutabileceği bir dişlik almanızdır.