Ekim ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Bu ay Mars Satürn uyumlu etkileşimi hariç çok belirgin bir gezegen açısı yok. Tabii yavaş gezegenlerden bahsediyorum. Hızlı gezegenlerin etkileşimi oldukça yüksek. Çok önemli burç değişiklikleri ve Plüton’un geri hareketten ileri harekete geçmesi durumu var.

Öncelikle Mars Satürn uyumlu açısına değinelim. Bu açı aslında Güneş’in Akrep’e geçmesine yakın zamanlarda olacak ama her açıda olduğu gibi bu açının da bir yaklaşım süreci vardır. Yani kesinleştiği günlerden önceki günlerden itibaren hissedilmeye başlar. Mars ve Satürn görece yavaş gezegenler olduğu için Ay başından itibaren yavaş yavaş hissetmeye başlarız. Mars Satürn disiplin, özgüven ve enerjinin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi demek ve bence oldukça pozitif etkileri olan hem cesur hem de çalışkan bir etkidir. Ekim ayı özellikle ortalarının bu şekilde geçeceğini söyleyebilirim.

Merkür Ay başında Akrep, ay sonunda ise Yay burcuna geçecek. Aslında ay’ın geneli Merkür Akrep ile geçiyor diyebilirim. Sorgulayıcılığımızın yüksek olduğu fakat biraz fazla kurcaladığımız, iğneleyici konuşabildiğimiz, derinleşmeyi ve zihinsel disiplini yükselten bir etki. Ay sonundaki Yay geçişi ise tam tersi sorgulamanın pek olmadığı ve biraz fazla iyimser olabileceğimiz bir dönem olacak.

Venüs Terazi burcuna geçecek. Tam da en sevdiği burçta olacak. Güzellik, sanat konularını çok yüceltecek. Diplomasi, insanlar arası ilişkileri pozitif anlamda çok geliştirecek. Ay sonlarına doğru ise Güneş Akrep burcuna geçecek. Gerçi Güneş Akrep pek de diplomatik sayılmaz. O da yine duygusal yoğunluğu, derinleşmeyi ve odaklanmayı çok güçlendirecek bir etki. Akrep’in Yöneticisi Mars’da kendi yönettiği burçta yani Akrep’te. Çok güçlü bir akrep etkisi var Ekim ay’ında.

Akrep’e benzeyen bir gezegen de Plüton’dur. O da uzun süredir geri hareketteydi yani olay bazındaki etkiler biraz geri plandaydı, daha psikolojik bir duruma gelmişti, tabiri caizse gölgeler arkasındaydı. Fakat ileri hareketle birlikte haritamızdaki Kova burcunun bulunduğu yer artık dönüşümsel olarak hareketlenmeye başlayacak.

Neptün de son kez, birkaç aylığına Balık burcuna geri dönüyor. Neptün Balık burcunu sever. Fakat bu daha çok kaos getiren bir etki. Haritalarımızdaki Balık burcu yeniden hareketlendi. Balık burcuna kaos geri döndü. Fakat bir o kadar da romantik, hayal gücü yüksek bir etki. Bu birkaç ay böyle.

Ekim ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Ekim - Merkür Jüpiter Karesi:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

3 Ekim - Venüs Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

3 Ekim - Merkür Chiron Karşıtlığı:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

6 Ekim - Merkür Akrep'te!

7 Ekim - Merkür Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

8 Ekim - Venüs Jüpiter Altmışlığı:

Astrolojideki iki iyicil olan Venüs ve Jüpiter’in bu uyumlu karşılaşması diğer açılardan etkilenmek ve haritayı bütüncül incelemek şartıyla oldukça pozitif, eğlenceli, özgüven ve iyimserlik hisleriyle dolu bir açıdır. Hem ikili ilişkilerde hem maddi konularda çok olumlu ve destekleyici zamanlara işaret eder.

11 Ekim - Venüs Satürn Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde soğuk zamanlar. Sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz veya azaldığını hissettiğimiz. Gerçeklerin daha çok farkına vardığımız ve ilişkilerimizi rasyonalize etmek istediğimiz zamanlar.

14 Ekim - Venüs Terazi'de!

14 Ekim - Venüs Neptün Karşıtlığı:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

14 Ekim - Plüton ileri harekete başlıyor!

14 Ekim - Venüs Uranüs Üçgeni:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

15 Ekim - Venüs Plüton Üçgeni:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

16 Ekim - Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Bu açı ile rüzgarı biraz daha arkamıza alabileceğimiz, hedeflerimize zorluklar çıksa da motivasyonu yüksek bir şekilde ilerlemek isteyeceğiz.

17 Ekim - Güneş Jüpiter Karesi:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

18 Ekim - Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

18 Ekim - Güneş Chiron Karşıtlığı:

Yine yaralanmalara açık, kendimizi ortaya koymak konusunda yaratıcı olduğumuz kadar özgüvenimizin de biraz sallantıda olabileceği zamanlardayız.

20 Ekim - Merkür Mars Kavuşumu:

İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Ayrıca cesur kararlar için uygun olabilecek bir dönem. Cesaret toplamanız gereken önemli konuşmalar, yazışmalar varsa bu dönem çok elverişli.

22 Ekim - Neptün Balık'ta!

23 Ekim - Güneş Akrep'te!

24 Ekim - Güneş Plüton Karesi:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

24 Ekim - Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

26 Ekim - Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınavlara veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

28 Ekim - Mars Jüpiter Üçgeni:

Aldığımız cesur aksiyonların ödülünü aldığımız mükemmel bir zaman. Bu dönem tereddüt ettiğimiz konular varsa aksiyon almak için kullanabilir, yeni başlangıçlar yapabiliriz. Girişim yapmak istediğimiz konular için de kullanılmak üzere harika bir zaman dilimi.

29 Ekim - Merkür Neptün Üçgeni:

Merkür-Neptün üçgeni, hayal gücüyle zenginleşen sezgisel iletişim ve yaratıcı ifade yeteneğini gösterir. Bu günlerde iletişim becerimizi yaratıcılıkla ve hayal gücü ile güçlendireceğiz.

29 Ekim - Merkür Yay'da!

29 Ekim - Mars Satürn Üçgeni:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

29 Ekim - Merkür Uranüs Karşıtlığı:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

31 Ekim - Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

