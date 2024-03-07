Ediz Gürel, 2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali’nde Challangers turnuvasında Büyük usta (GM) olmak için gereken üçüncü ve son normu elde etti. Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise Gürel için "Ülkemizin en genç büyük ustası Ediz Gürel. 15'inci büyük ustamız genç yıldızımız, başarılı sporcumuz Ediz Gürel. Ediz Gürel bu başarısıyla aynı zamanda ülkemizin en genç GM unvanı alan sporcusu oldu. Prag Satranç Festivalinde göstermiş olduğu müthiş performans ile son GM normunu tamamlayan sevgili sporcumuz Ediz Gürel ile gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ediz Gürel kimdir?

Ediz Gürel, 5 Aralık 2008 tarihinde Bursa'da doğdu. 7 yaşında anaokuluna giderken anaokulu öğretmeninin yönlendirmesiyle hayatına satranç girdi. 2019 yılında Avrupa Okullar Şampiyonası'nda 3'üncülük sonrası Usta adayı (CM), 2021 yılında FIDE Ustası (FM) ve 2022 yılında Uluslararası Usta (IM) oldu. 2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali’nde Challangers turnuvasında Büyükusta (GM) olmaya hak kazandı. Okul eğitimine Bursa'da devam eden Gürel'in annesi öğretmen babası ise inşaat mühendisi. Ediz Gürel'in ayrıca 1 kız kardeşi bulunuyor.

Manşet görsel kaynağı: İHA