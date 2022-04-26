Sütlaç nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven’in tarif defterinden sütlaç tarifi! Türk mutfağının en beğenilen sütlü tatlılarından biri olan sütlacın üzerine dilerseniz çilek ile sunum şıklığı yaratabilirsiniz.

Sütlaç nasıl yapılır?
Yaşam
26 Nisan 2022 Salı

Servis: 8 kişilik

Hazırlama, pişirme süresi: 1 saat


Sütlaç için malzemeler:

200 ml'lik klasik su bardağı ölçüsüyle:

  • 1 + 1/4 bardak osmancık pirinç

  • 2 kg süt

  • 1,5 bardak toz şeker

  • 1 paket vanilya

Üzerlerine:

  • 8 adet çilek

Sütlaç yapılışı:

*Pirinci yıkamadan 3 - 4 litrelik derin bir tencereye alarak üzerine 4 parmak aşacak gibi su ekleyin. Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte suyu azalıp pirinçler lapa gibi olana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin (dip tutmaması için ara sıra karıştırın). Bu süre sonunda dibinde az miktarda koyulaşmış suyu kalmalı!


*Pişen pirinçlere sütü ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısık ateşe ayarlayın, ara sıra karıştırarak 25 - 30 dakika pişirdikten sonra şekeri ilave edin. 10 dakika daha kaynattıktan sonra vanilyayı ekleyip karıştırarak kaselere pay edin. Soğuduktan sonra üzerlerine birer adet çilek yerleştirin.


*Servis yapana kadar buzdolabında bekletin.


Kısa bir not:

*Sütlacı pişirirken pirincin kendi doğal nişastasından faydalandığımızdan ayrıca nişasta eklemeye gerek kalmıyor. Ayrıca piştikten sonra hafifçe sulu gibi gözükse de soğudukça kıvam alacaktır.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.