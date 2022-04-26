Sütlaç nasıl yapılır?

Servis: 8 kişilik

Hazırlama, pişirme süresi: 1 saat

Sütlaç için malzemeler:

200 ml'lik klasik su bardağı ölçüsüyle:

1 + 1/4 bardak osmancık pirinç

2 kg süt

1,5 bardak toz şeker

1 paket vanilya

Üzerlerine:

8 adet çilek

Sütlaç yapılışı:

*Pirinci yıkamadan 3 - 4 litrelik derin bir tencereye alarak üzerine 4 parmak aşacak gibi su ekleyin. Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte suyu azalıp pirinçler lapa gibi olana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin (dip tutmaması için ara sıra karıştırın). Bu süre sonunda dibinde az miktarda koyulaşmış suyu kalmalı!

*Pişen pirinçlere sütü ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısık ateşe ayarlayın, ara sıra karıştırarak 25 - 30 dakika pişirdikten sonra şekeri ilave edin. 10 dakika daha kaynattıktan sonra vanilyayı ekleyip karıştırarak kaselere pay edin. Soğuduktan sonra üzerlerine birer adet çilek yerleştirin.

*Servis yapana kadar buzdolabında bekletin.

Kısa bir not:

*Sütlacı pişirirken pirincin kendi doğal nişastasından faydalandığımızdan ayrıca nişasta eklemeye gerek kalmıyor. Ayrıca piştikten sonra hafifçe sulu gibi gözükse de soğudukça kıvam alacaktır.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...