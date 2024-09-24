Nazara iyi gelen ev çiçekleri

Aloe Vera\nAloe veran\u0131n hem nazara kar\u015f\u0131 koruyucu oldu\u011funa inan\u0131l\u0131r hem de sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir\u00e7ok faydas\u0131 vard\u0131r. \u00d6zellikle cilt bak\u0131m rutinlerinizde aloe veradan faydalanabilirsiniz.. Pa\u015fa K\u0131l\u0131c\u0131 (Sansevieria)\nPa\u015fa k\u0131l\u0131c\u0131 bitkisi eskiden hemen hemen her evde olurdu de\u011fil mi? Bu bitkinin k\u00f6t\u00fc enerjiyi emdi\u011fi ve nazardan korudu\u011fu s\u00f6ylenir.. Kakt\u00fcs\nKakt\u00fcslerin negatif enerjiyi ve nazar\u0131 uzakla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131na dair yayg\u0131n bir inan\u0131\u015f\u0131n oldu\u011fu biliniyor.. Sardunya\nSardunyan\u0131n evin enerjisini y\u00fckseltti\u011fi ve nazara kar\u015f\u0131 koruyucu oldu\u011funa inan\u0131l\u0131r.. \u015eans Bambusu (Lucky Bamboo)\nBu bitkinin nazara kar\u015f\u0131 koruyucu oldu\u011fu ve eve \u015fans getirdi\u011fi s\u00f6ylenir.. Kau\u00e7uk Bitkisi (Ficus Elastica)\nK\u00f6t\u00fc enerjiyi uzakla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131na inan\u0131lan bir ba\u015fka bitki de kau\u00e7uk bitkisidir. \u00dcstelik bak\u0131m\u0131 da olduk\u00e7a kolay bir bitkidir..
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