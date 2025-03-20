Dünya’dan İlkbahar Ekinoksu ritüelleri

Tarih boyunca insanlar birçok farklı kültürde baharın gelişini kutladı ve kutluyorlar. Daha sıcak ve daha uzun günlere başlamayı kutlayan kişiler, kültürlerine özgü gelenekleri yaşatıyorlar. İşte dünyadan çeşitli İlkbahar Ekinoksu ritüelleri…

Tayland

Songkran Su Festivali, Tayland'da her yıl ilkbahar ekinoksundan kısa bir süre sonra gerçekleşir. 'Songkran', 'astrolojik geçiş' anlamına gelen bir Sanskritçe kelimeden türemiştir ve etkinlik Tayland'da Yeni Yıl Günü'nü temsil eder. Tipik gelenekler arasında bir Budist manastırına gitmek, yaşlı akrabaları ziyaret etmek ve en önemlisi su atmak yer alır! Kutlamalara genç yaşlı herkes katılıyor, birbirlerini suyla ıslatıyor, sokaklarda yüksek sesli müzik eşliğinde dans ediyor.

Amerika

Beyaz Saray Paskalya Yumurta Yuvarlama etkinliğinin geçmişi 1814'e kadar uzanır ve Paskalya Pazartesi günü gerçekleşen yıllık bir etkinliktir. Çocuklar tahta bir kaşık yardımıyla Beyaz Saray çimenliğinde kimin bitiş çizgisini ilk geçebileceğini görmek için bir yarışmada yumurtaları yuvarlarlar. Paskalya yumurtaları ödül olarak sunulur.

İngiltere

İngiltere'de her Bahar Tatili'nde, Cooper's Hill Peynir Yuvarlama ve Uyanma Töreni, Gloucester yakınlarındaki Cooper's Hill'de düzenlenir. Etkinlik basit ama potansiyel olarak tehlikelidir: Bir tekerlek peynir dik yokuştan aşağı atıldığında, yarışmacılar bitiş çizgisine doğru bir yarışta kendilerini aşağı inerler. Bu, insanların tepeden aşağı feci bir yığın halinde yuvarlanabildiği bazı komik (ve tehlikeli) olaylarla sonuçlanır.

Bosna

Bosna'da ilkbaharın ilk günü Cimburijada adı verilen ve 'Çırpılmış Yumurta Festivali' anlamına gelen bir kutlamayla kutlanır! Gün şafak vakti başlar: İnsanlar Bosna Nehri kıyısında, çırpılmış yumurtadan oluşan ortak bir yemek için buluşurlar. Arkadaşlar ve aileler birlikte vakit geçirir ve ekinoksu kutlamak için müzik dinlerler.

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Kuzey Hindistan

Holi, Kuzey Hindistan'daki Hindular tarafından kutlanır. ' Renk festivali ' ve ' Aşk festivali ' olarak da bilinen Holi, dünyanın en renkli etkinliklerinden biridir! Şenliklerin bir parçası olarak, insanlar baharın çiçek açmasını sembolize etmek ve Hindu mitolojisindeki olaylara saygı göstermek için birbirlerine renkli toz atarlar. Etkinlik genellikle tam bir gün ve gece sürer ve canlı bir kutlamadır!

Avustralya

Floriade, Avustralya'nın Canberra kentinde düzenlenen yıllık bir çiçek ve eğlence festivalidir. Her yıl, yüz binlerce insan Sidney, Brisbane ve diğer komşu bölgelerden bir milyondan fazla çiçeğin açmasına tanık olmak için seyahat eder! Bir ay süren festival, renk, müzik ve bahçeciliğin bir kutlamasıdır.

Orta Asya

Nevruz, Orta Asya'da ilkbahar ekinoksunu işaret eden olaydır. 'Yeni gün' anlamına gelir ve İran takviminin ilk ayının ilk gününde kutlanır. Yeni hayatı ve doğanın yeniden doğuşunu temsil eder ve etkinlik genellikle insanların evlerini temizlemesiyle başlar. Ancak bu, şenliklerin zirvesinden çok uzaktır, çünkü şenlik ateşleri, kostümler ve aile anmaları gibi şeyleri içeren çok günlük bir kutlamaya dönüşür.

Rusya

Ruslar, baharda sıcaklık ve ışığın geri dönüşünü kutlamak için Maslenitsa'yı kutlarlar ve bu olay Paskalya'dan yaklaşık yedi hafta önce gerçekleşir. Leydi Maslenitsa'nın bir heykeli şenlik ateşinde yakılır ve külleri yılın mahsulleri için gübre olarak tarlalara yayılır.

İtalya

İtalya'nın bazı bölgelerinde insanlar, Adonis bahçelerine tohum ektikleri eski bir geleneğe saygı göstermek için mercimek, rezene, marul veya çiçek tohumlarını sepetlere ekerler. Bu gelenek özellikle Sicilya'da popülerdir. İlkbahar ekinoksunda tohum ekmenin, kişinin hayatında ve bahçesinde büyümeye ilham verdiği düşünülür.

İşte eğlenceli bir gerçek!

İlkbahar mevsimi genellikle yumurta ve tavuklarla ilişkilendirilir çünkü tavuklar birçok ülkede doğurganlığın sembolü olarak görülür! Doğurganlık da ilkbaharın bir sembolüdür çünkü ilkbahar birçok hayvanın yavru doğurduğu ve ağaçların ve bitkilerin ilkbahar güneşinin sıcaklığı altında yeniden doğduğu bir zamandır!

Referanslar

"Spring Equinox Rituals Around the World". Şuradan alındı: https://www.twinkl.com.tr/teaching-wiki/spring-equinox-rituals-around-the-world