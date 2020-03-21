21 Mart İlkbahar Ekinoksu nasıl kutlanır?

Asırlardır kutsal bir gün olarak kabul edilen ekinoks günleri, bütün bir yılı gözden geçirmek, yenilenmek ve doğanın döngüleriyle uyumlanmak için harika birer fırsat.

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Bahar kapıda, haydi kutlayalım!
Duygu İslamoğlu

21 Mart, güneş ışınlarının dünyaya dik olarak geldiği ve gece ile gündüzün eşitlendiği gün olduğu için ekinoks olarak adlandırılıyor. Kuzey Yarıküre’de geceler kısalmaya başlarken gündüzler uzamaya başlıyor ve İlkbahar mevsimi de başladığı için 21 Mart, Bahar Bayramı olarak da kutlanıyor. Tarihte pek çok farklı kültürde bu gün, özel bir gün olarak kabul edilirdi. Karanlık ve soğuk kış günleri yeryüzünü terk ederken, baharın gelişiyle birlikte doğanın da uyandığı İlkbahar günleri çeşitli kutlamalarla buyur edilirdi.

 

Bahar temizliğinin tam zamanı!

Bahar temizliği bizim kültürümüzde de yer etmiş, oldukça da faydalı bir gelenek. Kışın ağırlığıyla vedalaşmak için de harika bir ritüel. Evinizde detaylı bir temizlik yapmak için Bahar Bayramı’nı bahane edebilirsiniz. Kışlık kıyafetlerinizi kaldırın, daha hafif giysilerinizi çıkarıp yerleştirin, mutfak dolaplarınızı gözden geçirin ve işinize yaramayan, son bir yıl içinde kullanmadığınız her şeyi atın. Böylece bolluğa, berekete ve iyiliğe yer açmış olursunuz! Tüm evin kirden ve fazlalıklardan arınması içinizi ferahlatacak ve yenilenmiş hissetmenin verdiği enerjiyle kendinizi daha canlı hissedeceksiniz. Eğer böyle detaylı bir temizliğin bir günden fazla süreceğini düşünüyorsanız, ekinokstan bir iki gün önce temizliği yapmak ve 21 Mart’ta evinizde de bir bahar havası yaratmak iyi bir fikir olabilir. Taze çiçeklerle evinizi süslemeyi ihmal etmeyin! Mevsim güzelleri nergis, sümbül gibi çiçekler baharın gerçek kokusunu evinize doldurabilir.

 

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDEN KUTLANIR?

 

Tohumlar ekin

Bahçeniz varsa ne ala! Ama yoksa bile, evinizde güneş gören bir yere yerleştireceğiniz bir saksıda kendi ektiğiniz tohumların büyümesini izleyebilirsiniz. Yılın bu zamanı, birçok tohum ekimi için ideal zamandır. 21 Mart’ı kutlamak için toprağını yenilediğiniz bir saksıya birkaç tohum ekin ve baharın canlılığını günbegün takip edin. Maydanoz, dereotu, roka gibi mutfağınızda kullanacağınız yenilebilir bitkiler de ekebilirsiniz, keyifle seyretmek için çiçek tohumları da ekebilirsiniz.

 

Meditasyon yapın

Günlük meditasyon pratiği yapıyor olabilirsiniz, o zaman bahara özel bir meditasyon yapmak sizin için çok da karmaşık olmayacaktır. Ancak hiç meditasyon yapmıyorsanız bile, baharı kısa bir meditasyonla karşılayabilirsiniz. Derin bir nefes alın, rahat bir pozisyonda oturun ve sadece nefes alışverişinizi dinleyin. Dikkatiniz dağılır gibi olduğunda fark edin ve dikkatinizi yeniden nefesinize getirin. Mümkün olduğunca rahat olmaya çalışın ve tek amacınız biraz durmak olsun. Bu kadar basit! Baharın enerjisini içinizde hissetmek için kendinizle ve nefesinizle geçireceğiniz bir 20 dakika bile çok etkili olacaktır. Sonrasında birkaç derin nefes alarak meditasyonunuzu bitirin ve notlar alın. Hiçbir şey yapmadan oturmak size nasıl hissettirdi? Dikkatinizi nefesinizde tutmak nasıldı? Vücudunuzda hangi gereksiz gerginlikleri fark ettiniz?

 

Yeni bir şeye başlayın

Ne zamandır aklınızda ama bir türlü başlayamıyorsunuz... Günlük ya da haftalık rutininize dahil etmek istediğiniz şeye başlamak için baharın başlangıcı en iyi zaman. Her sabah yarım saatinizi meditasyona ayırın ya da yapmadığınız için kendinize kızdığınız ne varsa ona başlamak için bir adım atın. Baharın canlılığından faydalanmak motivasyonunuzu arttıracak. Bunu diğer ritüellerle ve kutlamalarla birleştirdiğinizde, psikolojik olarak da daha güçlü hissetmeniz olası.

 

İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

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