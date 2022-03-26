Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun önerileri

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü! Bazıları İBB Şehir Tiyatroları tarafından ücretsiz sergilenecek olan oyunları ve Dünya Tiyatrolar Günü için çocuklara özel hazırlanan etkinlikleri sizin için derledik.

Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun önerileri
Yaşam
27 Mart 2022 Pazar

Müze Gazhane Büyük Sahne’de Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Harold Pinter’in yazdığı Kutlama, Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği oyunla izleyicilerle buluşacak. Oyun 27 Mart’ın yanı sıra Nisan ayında da 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde de sergilenecek.


Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde. Oyunda bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torunun geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyesi özel bir kurguda birleşiyor. Oyun, 27 Mart’ın yanı sıra 27, 28, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde de izleyiciyle buluşacak.


Töre cinayetlerinin simgesi Güldünya’nın hikayesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarının sorgulanışı… Deniz Altun’un yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği Gül’e Ağıt, Ümraniye Sahnesi’nde sergilenecek.


Evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını ele alarak evlilik kavramını irdeleyen bir komedi… Alan Ayckbourn’un yazdığı, Mert Dilek’in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği Yatak Odası Komedisi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sergilenecek.


İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci Öldün mü, duydun mu? Oyununda irdeleniyor. Yiğit Sertdemir’in yazdığı, Burçak Çöllü’nün yönettiği tiyatro oyunu 30 Mart, 31 Mart, 1, 2, 6, 7, 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi ve Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde tiyatro meraklılarına sunulacak.


Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından izleyiciyle buluşturulan, yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği Timsah Ateşi de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için izlenebilecek oyunlardan biri. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer alan oyun, Zorlu PSM’de.


Arif Soysal'ın aynı adlı romanından Osman Genç'in oyunlaştırıp yönettiği Denizin Gözyaşları Dumlupınar oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Pikola Sahnesi'nde sergilenecek.


İş Sanat’ın Provadan İzle serisi kapsamında Molière’in “Tartuffe” eseri 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel olarak Youtube kanalında... Ölümsüz tiyatro eserlerinin bir masa etrafında, okuma provası düzeninde seyircilere sunulduğu seride, Fransız komedya ustası Molière’in Tartuffe oyununun ilk gösterimi Tiyatro Günü olarak kutlanan 27 Mart Pazar, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.


Sofokles’in yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği Antigone Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde tiyatroseverler ile buluşacak. Oyun, 27 Mart’ın dışında 6, 7, 8 ve 9 Nisan tarihlerinde de sergilenecek.






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Çocuklar için Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri

İBB Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde 3 yaş üzeri çocuklar için Bekçi ile Postacı isimli tiyatro oyunu sergilenecek. Eser, Gabriele Clima’nın yazdığı Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından Ceylan Özçapkın’ın çevirdiği, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırıp yönettiği tiyatro oyunu çocuk izleyicilerle buluşacak.


Çocukların desteğiyle pabuçlarına kavuşmaya çalışan palyaçonun hikayesi… Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği Benim Güzel Pabuçlarım adlı tiyatro oyunu, 3 yaş üzeri çocuklar için Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde sergilenecek.


Küçüklerin yorumuyla tiyatronun usta isimlerinin siyah beyaz portreleri, “Tiyatro Bana Gülümsedi” sergisi Müze Gazhane’de yer alacak. Sergi, 27 Mart – 13 Nisan 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.


27 Mart Pazar günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında Miniatürk’te animasyon ve yarışmalar, müzikal masal anlatımı, fit dans ve tiyatro maske atölyesi çocuklar için düzenlenecek.



Tiyatro yaşamdır bu yüzden her gün Dünya Tiyatro Günü!
Tiyatro yaşamdır bu yüzden her gün Dünya Tiyatro Günü!







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