Dudak çevresindeki kararmalara çözümler

Dudak üstünde oluşan kararmadan kurtulmak için önerilerimizi bu yazımızda bulabilirsiniz.

Dudak çevresi kararmaları dudak üstünüzde tüy olmasa bile tüylenme varmış gibi bir görüntüye neden olur. Bu da birçok kadın için can sıkıcı bir durum olabilir. Neyse ki her türlü sorun gibi bu sorunun da doğal ve bitkisel çözümleri var. “Dudak üstü kararması nasıl geçer?” diye merak ediyorsanız bu sorunun cevaplarını öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

Dudak üstü neden kararır?

Dudak çevresi ve yüz bölgesindeki deri son derece hassastır. Bu nedenle zorlayıcı uygulamalar bu bölgenin tahriş olmasına neden olabilir. Bu uygulamaların en başında ise ağda gelir. Sıcak uygulanan ağda ya da sir hassas dudak üstü çevrenizde yanıklara sebep olabilir. Tüy sarartıcı kremler ise iyi durulanmadan gün ışığına maruz kaldığında melanin artışına ve dolayısıyla kararmaya yol açıyor. Dudak çevresi kararmaların bir diğer nedeni ise hormonal değişiklikler olabilir. Hamilelik doğum kontrol hapları ciltteki melanin artışına neden olabilir. Bir diğer kararma nedeni ise bıyık bölgesinin terlemesi ve terde bulunan tuzun bıyık bölgesinde kararmalara neden olmasıdır.

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Dudak üstü kararması nasıl geçer?

Öncelikle bir dermataologa görünerek cildiniz için neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Doktorunuzun tavsiye edeceği yanık ve leke giderici kremleri ve tahriş önleyici pomadları kullanabilirsiniz. Ama kararma daha yüzeysel ise doğal ve bitkisel yöntemler kullanarak da bu kararmalardan kurtulabilirsiniz.

Elma sirkesi: Elma sirkesi cilt tonunu eşitleme açısından son derece popüler bir üründür. Yüzünüzdeki cilt tonunu eşitlemek için 1 çorba kaşığı elma sirkesi ile 1 çorba kaşığı sodayı karışırıp bir pamuk yardımıyla temiz cildinize uygulayın. Yarım saat kadar beklettikten sonra soğuk su ile durulayın. Kararma geçene kadar her gece uygulayabilirsiniz.

Limon ve Türk Kahvesi: İçtiğiniz türk kahvesinin telvesini yarım limon suyu ile karıştırın. Bu karışımı haftada bir kez kararmanın olduğu bölgeye uygulayın. Yirmi dakika kadar bekledikten sonra soğuk su ile durulayın. Limon içerdiği C vitamini ile cildinizi beyazlatacak, kahve ise nazik bir peeling etkisi yaratarak ölü deriyi atmanıza yardımcı olacaktır. Haftada 1 uygulayabilirsiniz.

Karbonat: Yarım çay kaşığı karbonat ve suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Suyun miktarını iyi ayarlamanız gerek macun kıvamını tutturabilmek için. Daha sonra bu karışımı kararma olan bölgeye sürün. 5 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Haftada 2 kez uygulayın. Su yerine bir tatlı kaşığı yoğurt da kullanabilirsiniz.

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