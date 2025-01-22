Donald Trump ikinci yemin töreninin astrolojik incelemesi

Astrolog İnci Hacıyusufoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenini astrolojik olarak inceledi. Trump'ın ikinci döneminin astrolojik yorumu için okumaya devam edin!

Donald Trump ikinci yemin töreninin astrolojik incelemesi
Astroloji
Giriş: 22 Ocak 2025 09:56 Güncelleme: 22 Ocak 2025 12:54
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Donald Trump; 20.01.2025 tarihinde, saat 12:02'de (Washington DC) ABD başkanlığı için ikinci yemin törenini gerçekleştirdi. Bu törenin yaşandığı tarih ve saate bakarak, başkanlık sürecinin astrolojik olarak nasıl geçebileceği hakkında bilgi sahibi olabiliriz.


Öncelikle bu yemin töreni; hem liderleri işaret eden Güneş'in Plüto ile kavuşumu, hem de Mars retrosunun hala devam ediyor oluşu ile; sert ve zorlayıcı bir zamanda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla görev süresi uzun olmayabilir ve görevi boyunca önemli zorluklarla mücadele etmek zorunda kalabilir.


Anın haritasında 14 derece Boğa burcunun yükselmesi, birinci evde Uranüs ile buluşması ve Jupiter- Satürn karesi ile; ekonomik anlamda yeni kararlar alabilir, ekonomik istikrar bozulabilir, mali anlamda ittifak kurduğu ülkeleri değiştirebilir, bu ülkelerle veya kendi halkı ile ekonomi konusunda izlediği politikalar yüzünden karşı karşıya kalabilir, bankalar, hacklenmeler, ticaret gibi alanlarda zorluklar yaşayabilir. Haritadaki toprak üçgeni ile; aslında başlangıçta alacağı ekonomik kararlar onu zorlayacak gibi görünse de ilerleyen zamanlarda yatırım kararları onun ve ülkenin hayrına olacaktır. Yine onun karakteri ile uygun olarak beklenmedik davranışlar sergilemesi ve ani kararlar alarak dünya gündemini şaşırtması mümkündür. Onun döneminde ABD büyük zorluklar ve krizlerle mücadele edecektir. Yine bu etki yangın veya doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalmayı da gösterebilir.





Öte yandan anın haritasında Retro Mars'ın Merkür ile karşıtlığa gitmesi ve halkı temsil eden Ay ile kare açıda olması sebebiyle; kendi halkı ve diğer yöneticilerle sık sık fikir ayrılığına düşebilir, hukuki problemler yaşayabilir, yönetim içerisinde istikrarsızlıklar, değişimler, görevden ayrılmalar olabilir. Şiron'un da eşlik ettiği bu açı ile sert söylemleri diğer ülkelerle olan ilişkilerini bozabilir ve savaş yanlısı çıkışlar yapabilir. Öte yandan Pollux ile kavuşan Mars ile saldırı, suikast veya canına kast eden girişimler olabilir. Pollux; mafya, saldırılar, yangınlar ve hırsızlıklar ile ilgilidir. Tüm bunların altında yatan aslında Güneş Plüto kavuşumu ile kendi yönetme arzusu, hırsları, izlediği sert politikalar, alacağı değişim kararları olacaktır. Kova burcundaki bu kavuşum aslında özgürlükçü, insancıl, halktan ve barış yanlısı gibi görünen ama arka planda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı, manipülatif bir imajı anlatır. Bu kavuşumun iyi yanı ise; ülkesi onun döneminde yenilikçi, çağdaş adımlar izleyebilir, havayolu, uzay ve askeriye ile ilgili yenilikler yapılabilir, teknolojiye daha çok önem verilebilir.


Kuzey Ay Düğümünün 12. evde son derecede ve Balık burcunda olması, aynı zamanda Venüs, Satürn ve Neptün ile kavuşumda olması ile barışçıl, yardımsever, herkesi kucaklayan, egosunu çözebildiği yaklaşımlar sergilemek, gerçekçi adımlar atmak, bu süreçte onun yararına olacaktır. Ancak Scheat Yıldızı; deniz, gemiler ve sularla ilgili problemler, hastalıklar, hapishaneler, kitle ölümleri ile ilgilidir. Onun döneminde salgınlarla ilgili gündemler çoğalabilir ve bu konularla da mücadele etmesi gerekebilir. Aynı zamanda Güney Ay Düğümü'nün 6. evde yerleşmesi ile iş, çalışma sistemleri, çalışan hakları ve sağlık sektöründe köklü değişimler yaşanabilir.


Anın almuteni Satürn ise, Achernar (Anka) sabit yıldızı ilekavuşmaktadır. Bu yıldız; küllerinden doğma, dönüşümler, dibe vurduktan sonra yükselişler ile ilgilidir. Onun döneminde zorunlu bitişler, sonlanmalar, yönetim sistemine dair değişimler yaşanabilir. Bu kavuşum yeni başlangıçların ve bitti denilen yerde güçlenmelerin habercisidir. Öte yandan ne yazık ki; doğal afet, yangın ve kundaklamalarla da ilgilidir.


Yemin töreni haritası bize; yeni dönemin hiç de sıradan olmayacağını, beklenmedik karar ve değişimler yaşanacağını, eğer Trump gücünü doğru kullanırsa; barışçıl ve toplumları ileriye götürecek olumlu gelişmeler yaratacağını, gerçekçi adımlar atarak yararlı yenilikler yapacağını, ancak kötüye kullanırsa; başta kendi halkı arasında, daha sonra dünyada kutuplaşmalar yaratacağını, doğal afetleri dahi kendi yararına çevirebilmeyi, farkında olmadan kendine zarar verebilecek kararlar almayı gösteriyor.


Sürecin tüm insanlığın ve dünya düzeninin yararına olması dileğiyle.


Sevgilerimle,


Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Altair Astroloji

@incininyildizi


* Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.



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