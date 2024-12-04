6 Aralık 2024 - 28 Şubat 2025 Mars Retrosu ve burçlara etkileri

Hayat enerjimiz yavaşlıyor, ilişkilerimizde ve eylemlerimizde karmik gündemlere hazırlanıyor, Mars Retrosuna ilerliyoruz! Mars; 6 Aralık tarihinde Güneş yönetiminde Retro'ya başlayacak, 6 Ocak tarihinden sonra ise Ay yönetiminde retrosuna devam edecek. Yani önce bilinçli, daha sonra bilinçsiz eylemlerimizi, önce mantık, sonra duygularımızı gözden geçireceğiz.

Kalbimizi ısıtan, heyecanlandıran, sarıp sarmalayan ilişkilerde veya yerlerde olduğumuzda, onun verdiği motivasyonla hayata çocuk enerjisinde sarılır, canlanır, yaşam enerjisiyle dolarız. Kalbimizi kapattığımızda, isteklerini bastırdığımızda; yalnızlaşır, donuklaşır, her şeyi zoraki yapar, hayata karşı öfkeyle dolarız.

6 Aralık'tan 6 Ocak tarihinde dek; kalbimizin sesini ne kadar duyduğumuzu sorgulayacak, kalbimizden geçenlerin ne kadarını yapabildiğimizi görecek, yaşam enerjimiz, tutkumuz ve gücümüzü canlandırmak için ihtiyacımız olanla yüzleşeceğiz. Kökten kalbe, kök çakradan kalp çakramıza, çocukluğumuzdan bugüne iyileşmek için; bizi harekete geçmekten alıkoyan, elimizi kolumuzu bağlayan, kendimiz olamadığımız zincirlerimizi fark edeceğiz. Bu fark edişler; kendimize güvenmeye, daha görünür olmaya, doğru zamanda doğru eylemi yapmaya yol açacak.

6 Ocak tarihinden 28 Şubat'a dek; çocukluğumuzun, ailemizin bugünümüze etkilerini fark edeceğiz. Nereye ne kadar ait olduğumuzu sorgulayacağız. Kendimize güvenli alanlar yaratmak isteyeceğiz. Evimizi daha sıcak hale getirecek, aile ve ebeveynliğe dair gündemler yaşayacağız. Çocukluktan beri eksikliğini duyduğumuz şeyleri; alışveriş, harcama, yeme içme konularında aşırılıklarla bastırmamakla sınanacağız.

Mars Retrosu boyunca; irademizi kullanmak, ihtiyacımız olmayan şeylere dur diyebilmek, fevri ve pasif - agresif çıkışlar yapmamak, yoğun duygusal patlamalarımızı yönetmek, beslenmemizi düzenlemek, eski eşyalardan kurtulmak, spor yapmak, doğa yürüyüşleri, köpekleri beslemek ve kırmızı beslenmek, yakut takmak bize iyi gelecek. İlişkilerde sert dersler yaratacak karmik gündemler ve geri dönüşler yaşayacağız. Bu süreçte Şiron karesi ile yaralarımız ve ihtiyaçlarımız görülmek ve şifalanmak üzere açığa çıkacak. Eyleme geçmek üzere planlama yaptığımız her konu, Satürn ve Ay düğümleri eşliğinde; kalıcılık, ilerleme, başarı ve ödüllerle gelecek.

6 Aralık - 6 Ocak tarihleri arası; Aslan, Kova, Boğa ve Akrep'lerin sağlığına, yanık, kesik ve sakarlıklara daha çok dikkat etmesi gerekirken; 6 Ocak tarihinden itibaren; Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koç'lar için bu durum geçerli olacak.

Dünyada;

Ardından düzen getirmek üzere bir kaos döngüsü başlıyor! Bu dönemde; savaşlar çoğalabilir, yayılabilir, özellikle her Mars Retrosu'nda olduğu gibi Rusya'nın, aynı zamanda Ukrayna, İsrail, İran, Suriye gibi ülkelerin gündeme geldiğini görebiliriz. Canlı b*mba saldırıları, dini örgütler, ter*r olayları, suikastler, patlamalar, yangınlar, depremler artabilir. Liderler sert çıkışlar yaparken, meclis içi değişimler, erken seçim, lider vefatları- değişimleri gündeme gelebilir. Ülkemizde iç güvenlik ve dış dünyaya takındığımız tavır en önemli konumuz olacaktır. Bebek, sokak canlıları (özellikle köpekler) aile, gıda ve çocuklara dair karanlık konular ortaya çıkabilir. Mide, rahim, göğüsler, kanserler, kalp ve dolaşım sistemi sağlık açısından en önemli konumuz olabilir.

Burç ve yükselen burcunuza özel etkileri;

Koç: Yönetici gezegeninde yaşayacağın retro günlerinde aşk ve ilişkilerle ilgili geçmiş yüzleşmeler ve karmik gündemler yaşayabilirsin. İlişkilerin aracılığıyla kendini merkeze almayı, gerçek ihtiyaçlarını görmeyi öğrenebilirsin. Daha özgüvenli olmak, iradeni kullanmak önemli olurken, bu dönemde ego savaşlarına girmemelisin. Çocuğun varsa bu dönemde onunla daha çok ilgilenmen gerekebilir. 6 OCak tarihinden sonra ise; aile, ev, taşınma konuları gündeme gelebilir, bu konularda yaşadıklarınla aidiyet duyguna dair iyileşmeler yaşayabilirsin.

Boğa: Nereye ait olmak istediğini sorgulayacağın, ev ve ailene dair gündemler yaşayacağın bir retro döneminde olacaksın. Bu dönemde aile içinde ego savaşlarına girmemeli, ancak harekete geçmeni engelleyen konuları, çocuk kalbinin isteklerini fark etmelisin. Evde eski eşyalardan kurtulmak, temizlik yapmak sana çok iyi gelecek. 6 Ocak tarihinden itibaren ise gelecek planlarına odaklanmalı, zihnini rahatlatacak şeyler yapmalı, fevri kararlar almamalı, trafikte dikkatli olmalısın.

İkizler: Yaratıcı zihnini ortaya çıkartmak için desteklendiğin, gelecek hayal, fikir ve projelerine odaklanman gereken bir retro dönemindesin. Bu dönemde kalpten gelen ilhamlarını ortaya koymadıkça zihinsel gerginlikler hissedebilirsin. İletişim ve medya alanlarında dikkatli olmalı, fevri kararlar almamalı, düşüncelerini özgürce ifade etmeni engelleyen her şeyden özgürleşmelisin. 6 Ocak tarihinden sonra ise mali alanlarını düzenlemeli ve bütçe planı yapmalısın.

Yengeç: Mars Retrosu'nun ikinci döngüsü burcunda gerçekleşiyor! Bu süreçte 6 Ocak tarihine dek gelirlerine odaklanmalı, yeteneklerini daha çok kullanarak veya belki de hobilerini işe dönüştürerek yeni kazanç olanakları yaratmalı, doğru bütçe planı yapmalısın. 6 Ocak tarihinden sonra ise bedenine, ruhuna iyi bakmalı, sağlığına iyi gelecek bir düzen oluşturmalı, enerjini kendine odaklamalı, bugüne dek eyleme geçmediğin, içinde ukte kalan girişimler için planlamalar yapmalısın.

Aslan: Burcunda gerçekleşecek Mars Retrosu ile 6 Ocak tarihine dek; yavaşlamak, sakinleşmek, kendine dönmek ve akışı zorlamamak önemli olacak. Bu süreçte kalbinden geçenleri özgürce yaşamak için nelere ihtiyacın olduğunu görebilirsin. Yaratıcı fikirler ve ilhamlar eşliğinde yeni planlamalar yapabilirsin. Çocukluktan bugüne yaşadıklarının eylemlerine nasıl etki ettiğini daha çok fark edebilirsin. Bu dönemde alışveriş ve yeme ihtiyacını doğru yönetmek, fedakarlık dengelerini yeniden kurmak önemli olacak. 6 Ocak sonrası çevrende bir eleme yapabilir, sadece kalbine iyi gelen insanlarla yola devam edebilirsin. Geçmişten gelen kişilerden kendini korumalı, doğada zaman geçirmeli, uykunu düzenlemelisin.

Başak: Kabuğuna çekilerek, içe dönerek aydınlanmalar yaşayacağın bir retro döngüsüne başlıyorsun. Bugünlerde içinde ukte kalan şeyleri görerek yeniden ve en güçlü halinle hayat sahnesine çıkmak için planlamalar yapabilirsin. Geçmişten gelen konular eşliğinde yaşamındaki kişilerin gerçek kişiliğini görebilirsin. 6 Ocak sonrasında ise hayal ve ideallerin için planlamalar yapabilir, sosyal çevrende bir eleme süreci içinde olabilirsin. Retro dönemini hayat içinde bir tatil gibi görerek yavaşlamalı, kendinle zaman geçirmeye izin vermelisin.

Terazi: Hayal ve hayat amaçların için neler yaptığını, nerelerde bağımsız olduğunu, kimlerin seni gerçekten desteklediğini, kimlerin seninle ego savaşlarına girdiğini göreceğin bir döngüye başlıyorsun. Bu döngüde gelecek planları yapabilir, sana iyi gelmeyen çevrelerden özgürleşebilirsin. 6 Ocak tarihi sonrasında ise kariyerini, statünü, evliliğini ve gelecek hedeflerini gözden geçirerek radikal kararlar alabilirsin.

Akrep: Burcunu yöneten Mars'ın Retrosu ile süreçten en çok etkilenecek kişilerden birisin. Bu dönemde kariyer hayatında, statünde veya evliliğinde yaşayacağın yavaşlama, engellenme veya karmik gündemler aracılığıyla gerçekten geleceğinde neler istediğini gözden geçirebilirsin. Liderliğini ortaya çıkartmak ve kendine daha çok güvenmek sürecin hediyeleri olabilir. 6 Ocak tarihinden itibaren ise; seyahat, eğitim, hukuk veya yurt dışı bağlantılarında yavaşlamalar olabilir. Bu alanlarda nasıl adım atman gerektiğine dair farkındalıklar yaşayabilirsin.

Yay: Merkezine dönmeye, umutlarını, inançlarını, hayat enerjini yenilemeye davetlisin. Retro döneminde yaşayacakların sana risk almadığın, kendini sınırladığın konuları gösterebilir. Sana ışık olacak eğitim ve seyahat gündemleri yaşayabilir, uzaklardan önemli haberler alabilirsin. 6 Ocak tarihinden sonra ise seni durduran düşünce, eylem, yer ve kişileri görebilirsin. Bu süreçte banka, vergi, eş veya ortak kazancı gibi alanlarda problem ve yavaşlamalar olabilir, bütçeni doğru yönetmen gerekebilir.

Oğlak: 6 Ocak tarihine dek; eylemlerini etkileyen düşünceleri, yerleri ve insanları görecek, sana iyi gelmeyen her şeyden özgürleşeceksin. Bu dönemde eski eşyalardan arınmak, daha çok kendinle kalmak sana iyi gelecek. Eş veya ortak kazancı gibi alanlardaki değişimlerle bütçeni yeniden planlayacaksın. 6 Ocak tarihinden sonra ise ortaklıkların, geçmiş ilişkilerin veya evliliğinde eski konular gündeme gelebilir. Evliysen, eşinle çatışmalar yaşamamak, onun sağlığına dikkat etmesi önemli olabilir.

Kova: Hayat yolunu gerçekten kiminle yürümek istiyorsun? Retro döneminde; evliliğin, ortaklığın, partnerinin kararları veya evlilikten beklentilerin gündeme gelebilir. Fedakarlık dengeni yeniden kuracağın gündemler yaşayabilirsin. İlişkilerini gözlemleyerek özgüvenini iyileştirmek gündeminde olurken, ego savaşlarına girmemeye dikkat etmelisin. 6 Ocak tarihinden sonra ise rekabet seni iş yaşamında güdüleyebilir. Günlük yaşam akışın veya işlerin yavaşlarak senden; zihnine, kalbine ve ruhuna iyi gelecek bir iş, yaşam ve sağlık düzeni yaratmanı talep edebilir.

Balık: Yatağından mutlu uyanmak, yaşama hevesle ve umutla sarulmak, günlük yaşam akışını canlandırmak, işini severek yapmak için neye ihtiyacın var? Retro döneminde bunları görecek, kendine daha iyi bakmayı, alışkanlıklarını yenilemeyi deneyimleyeceksin. 6 Ocak tarihinden sonra ise ailen veya partnerinin etkisinde kalmadan kendin olabilmek önemli olacak. İlişkinde ne kadar kendin olabildiğini, kimin ne kadar çaba harcadığını göreceksin. Bu dönemde yaratcılığın canlanabilir, eski hobilerine dönebilir, spor yapabilirsin.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

@incininyildizi

Altair Astroloji