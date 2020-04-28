Doğru eldiven kullanımı nasıl olmalı?

Eldiven kullanımı virüslere karşı ne kadar koruyucudur? Eldiven kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?

Eldiven kullanımı virüslere karşı koruma sağlıyor mu?

Uzmanlar, hasta ya da hastaya teması olan bir sağlık çalışanı olmayanların eldiven kullanmasını çok önermiyor. Buna rağmen eldiven takan birçok vatandaş da bulunuyor. Doğru kullanılmadığında virüslerin etrafa ve eldiveni takan kişiye bulaştırma riskinin daha fazla olduğu belirtiliyor. Sahte bir güvenlik algısı yaratan eldivenler, dışarıdayken genelde tüm gün takılıyor ve aynı eldivenle markete, bankaya, toplu taşıma araçlarına biniliyor. Hem virüsün plastik yüzeylerde daha çok yaşaması, hem de eldiven kullanımının el yıkama alışkanlığının önüne geçmesi yüzünden virüsleri çok daha fazla yere bulaştırma ihtimali de yükseliyor.

Doğru eldiven kullanımının ise el temizliğinin üstüne geçmemesi gerektiği de önemli bir konu. Eldiveni, virüslere karşı koruyucu bir bariyer olarak düşünebiliriz lakin yine de her dış dünya ile temasta ya da şüphelendiğiniz durumlarda elinizi en az 20 saniye su ve sabunla yıkamak en doğru önlem olacaktır.

Eldiven kullanımında nelere dikkat edilmeli?

Eldiveni el yıkama yerine kullanmayınız.

Eldiveni giymeden önce ve çıkardıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Eldivenin, ellerinizin kontaminasyonuna karşı tam koruma sağlamadığını unutmayınız.

Eldivenli ellerinizi yıkamayın ya da üzerine el dezenfektanı sıkmayınız.

Kullandığınız eldiveni sık sık değiştiriniz.

Kullanılmış eldiveni çıkarttıktan sonra bir poşete koyunuz ve ağzını sıkıca kapatınız.

Unutmayın! Eldiven kullanımı virüslere karşı tam koruma sağlamamakta ve virüsleri daha çok yere bulaştırma riski taşımaktadır.