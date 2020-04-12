Evde virüslere karşı koruyucu maske yapımı

Ev yapımı maskelerin ne kadar koruyucu olduğu hakkında yapılmış araştırmalar bulunmaktadır. Bir araştırma sonucunda ulaşılan oranlar aşağıdaki gibidir. Bu araştırmalara yazının en sonundaki kaynak kısmından ulaşabilirsiniz.
Yüzde 100 pamuk olan bir tişörtten yapacağınız maskenin filtreleme oranı yüzde 50 civarındadır. Yapımı oldukça basittir. Tişörtünüzü yüzünüze uygun ölçülerde kesin ve çift katlı olarak kullanın. Kenarlarına yine tişörtten keseceğiniz ince uzun parçalarla ip dikin ve kafanızın arkasından bağlayın.
Mutfak bezinden yapacağınız maskenin filtreleme oranı yüzde 72 civarındadır. Yüzünüze uygun olarak keseceğiniz mutfak bezinin kenarlarına lastik ya da bir kumaş parçasıyla bağlamak için ip dikebilirsiniz.
Çarşaftan yapacağınız maskenin birkaç katlı olması halinde filtreleme oranı yüzde 61 civarındadır. Yüzünüze uygun olarak kestiğiniz birkaç kaç çarşaf parçasını birleştirin ve kenarlarına çarşaf ya da kumaş parçasından bağlamak için ip dikin.
Zor durumlarda kaldığınızda acil olarak maske ihtiyacınız olursa kalın bir atkı işinizi görebilir. Virüslerden koruma oranı ise yüzde 48 civarındadır.
Kaynak:
"Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?" Şuradan alındı: https://www.researchgate.net/publication/258525804_Testing_the_Efficacy_of_Homemade_Masks_Would_They_Protect_in_an_Influenza_Pandemic