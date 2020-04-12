Evde maske yapımı

Virüs ve bakterilere karşı korunmak için hazır maskeler alabileceğiniz gibi kendi maskenizi de evde yapabilirsiniz.

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Evde virüslere karşı koruyucu maske yapımı

Ev yapımı maskeler virüslere karşı koruyucu mudur?

Ev yapımı maskelerin ne kadar koruyucu olduğu hakkında yapılmış araştırmalar bulunmaktadır. Bir araştırma sonucunda ulaşılan oranlar aşağıdaki gibidir. Bu araştırmalara yazının en sonundaki kaynak kısmından ulaşabilirsiniz.

  

Tişört ile maske yapımı

Yüzde 100 pamuk olan bir tişörtten yapacağınız maskenin filtreleme oranı yüzde 50 civarındadır. Yapımı oldukça basittir. Tişörtünüzü yüzünüze uygun ölçülerde kesin ve çift katlı olarak kullanın. Kenarlarına yine tişörtten keseceğiniz ince uzun parçalarla ip dikin ve kafanızın arkasından bağlayın.

 

HAMİLELİKTE KORONAVİRÜS

 

Mutfak bezi ile maske yapımı

Mutfak bezinden yapacağınız maskenin filtreleme oranı yüzde 72 civarındadır. Yüzünüze uygun olarak keseceğiniz mutfak bezinin kenarlarına lastik ya da bir kumaş parçasıyla bağlamak için ip dikebilirsiniz.

 

Çarşaf ile maske yapımı

Çarşaftan yapacağınız maskenin birkaç katlı olması halinde filtreleme oranı yüzde 61 civarındadır. Yüzünüze uygun olarak kestiğiniz birkaç kaç çarşaf parçasını birleştirin ve kenarlarına çarşaf ya da kumaş parçasından bağlamak için ip dikin.

 

Atkı gibi materyallerle virüsten korunmak

Zor durumlarda kaldığınızda acil olarak maske ihtiyacınız olursa kalın bir atkı işinizi görebilir. Virüslerden koruma oranı ise yüzde 48 civarındadır.

 

CORONA VİRÜS NEDİR?

 

Adım adım evde maske yapımı

  • Maske yapmak için kullanacağınız materyali düzgün kesebilmek için ortalama 18x18 ölçülerinde kare bir karton kesin.

     

  • Kullanacağınız kumaşın üzerine bu kartonu yerleştirerek birden fazla kare çizin ve çizdiğiniz kareleri kesin.

     

  • Elde ettiğiniz kare kumaş parçalarını üst üste getirin ve kenarlarından sağlam olacak şekilde dikin.

     

  • Kare kumaşın kenarlarına varsa iki lastik dikin. Eğer evinizde lastik yoksa kumaş parçasından dört adet ince şerit kesin. Bu şeritleri her köşeye bir adet olacak şekilde maskenize sağlam bir şekilde dikin ve maskenizi takarken arkadan bağlayın.

 

Adım adım dikişsiz maske yapımı

  • Maske yapmak için kullanacağınız kumaşı uzun bir dikdörtgen halinde kesin ve uzun kenarından katlanacak şekilde ikiye katlayın. İkiye katladığınızda yüzünüze uygun ölçülerde olmasına dikkat edin.

     

  • İkiye katladığınız kumaşın kenarlarından iki tarafta da aynı miktarda küçük kesikler oluşturun.

     

  • Bu kesiklerin uçlarını birbirine bağlayın ve aralarından ince kumaş parçası geçirin.

     

  • Elde ettiğiniz maskenin iplerini bağlayın ve kulak arkanıza takın.

 

Kaynak:

"Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?" Şuradan alındı: https://www.researchgate.net/publication/258525804_Testing_the_Efficacy_of_Homemade_Masks_Would_They_Protect_in_an_Influenza_Pandemic

 

VİRÜSLERİ ÖLDÜREN BİTKİLER

 

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