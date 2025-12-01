Özge Yetik ve Cansu Yetik; isimlerini ilerleyen zamanlarda daha sık duyacağımızı düşündüğüm iki kız kardeş. Cansu yazıyor, Özge çiziyor. Yetik kardeşlerin yazıp çizdikleri Dodo ve Bulduum kitapları, Omes Çocuk aracılığıyla okurlarıyla buluştu.

Cansu Yetik’in dili çok sade ve derin. Çocukların kalbine çok yakın bir dili olan Cansu’nun ritmik cümlelerini de çocukların çok seveceğini düşünüyorum. Özge Yetik’in minimal çizgileri ise çok yoğun bir duyguya sahip. Her iki kitapta resimleriyle okuyucusuna; az detayla derin duygular aktarabilen renkli bir dünya sunuyor. Minik okurları kitapların sonunda ise bulmaca, karakter çizimi ve boyama sürprizleri bekliyor.

‘‘Sadece o adam değil, tüm büyük insanlar gri bulutluydu. Yanımdaki güzel çiçeği koklamıyorlar, minik kuşun sesini bile duymuyorlardı. Acayipti. Bulutlar sanki insanların gözlerini kulaklarını kapatmıştı, hiçbir şeye tepki vermiyorlardı.’’

İnsan dostunu kaybeden köpek Dodo, sokaklarda yaşamaya başlar. Tek hayali kaybettiği insan dostunu yeniden bulabilmektir. Fakat Dodo’nun bir sorunu vardır; insanlar onu görmüyordur. İnsanlar birbirlerini de görmüyorlardır. Ellerinde telefon, kafalarında gri bulutlarla dolaşan insanlar, hayata karşı duyarsızdırlar.

Dodo, yetişkinlerden umudunu kesmektedir. Derken yolu bir çocuk parkına düşer. Çocukların da kafalarında bulutları olduğunu fark eder. Ancak çocukların bulutları rengarenktir. Dodo’nun hüznü, çocukların renkli bulutları aracılığıyla son bulur…

Bulduum! ‘‘Farklı olmak mutlu olmaya engel mi?’’, ‘‘Farklı olmak nedir?’’, ’’Neden mutlu olmak isteriz?’’, ‘‘Başkaları tarafından beğenilmek mutlu olmak için yeterli midir?’’, ’’Mutluluk arayıp, bulunabilir mi? ’’Başkalarını mutlu etmek mutlu olmamızı sağlar mı?, ‘‘Mutluluk herkes için farklı anlamlara geliyor olabilir mi?’’, ’’Mutluluk nedir?’’ Mavi renkli kirpi Coo’yu merkezine alan çok değerli bir ‘‘kendini kabul’’ hikayesi; Bulduum! Coo diğerlerinden farklı olduğu için mutsuz bir kirpi. Coo, diğer fillerden farklı olarak minikliğini mutlulukla taşıyan o küçük filin hikayesini annesinden dinleyince; Mutlu Gezegen’i keşfetmek için yola koyulur. Ve Coo’nun yolculuğuna ‘‘düşündüren sorular’’ da eşlik eder. Yazı: Sinem Uslu