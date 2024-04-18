DiscoverEU programı nedir?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 35 bin genç için trenle ücretsiz Avrupa turu sağlayacağını açıkladı. Discover EU adlı programda Türkiye vatandaşı gençler de ücretsiz Avrupa seyahati imkânından faydalanabilecek. Discover EU için son başvuru tarihi 30 Nisan 2024.

DiscoverEU nedir?

DiscoverEU adlı yarışma, 2021-2027 yılları kapsamındaki Erasmus+ programının bir parçası olarak açıklandı. Program, 18 yaşındaki gençlerin Avrupa Birliği'ne ait olma duygularının artması, Avrupa'nın çeşitliliğini, kültürel mirasını ve tarihini keşfetmelesi, insanlarla bağlantı kurmasını amaçlıyor. Ulaşım ağırlıklı olarak trenle sağlanıyor.

DiscoverEU başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor?

Avrupa turu şansı kazanmak isteyenler başvurularını “Avrupa Gençlik Portalı” (European Youth Portal) üzerinden yapacak. Seçilen katılımcılara Avrupa Gençlik Kartı (EYCA) verilecek. Avrupa turu, bu seyahat kartları ile yapılabilecek. Bu kartlar 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında en fazla bir aylık bir sürede kullanılabilecek. Seçilen kişiler güzergâhlarını DiscoverEU app mobil uygulaması üzerinden tasarlayacak ve seyahat rezervasyonlarını kendileri veya bir acente aracılığıyla yapamayacak. Esnek veya sabit olmak üzere iki seyahat seçeneği sunulacak. Katılımcılar, verilen kart ile Erasmus+ program ülkelerinin tamamında çeşitli indirimlere ve avantajlara da sahip olacak.

Ücretsiz Avrupa seyahatinden yararlanmak isteyen adayların, portal üzerinde Avrupa Birliği hakkında genel bilgi ve gençleri hedef alan diğer Avrupa Birliği girişimleri hakkında 5 çoktan seçmeli soruyu yanıtlaması gerekiyor. Çoktan seçmeli 5 sorunun ardından tamamlayıcı bir soru daha soruluyor. Başvuruyu yapacak olan gençlerin seyahate başlamayı planladıkları tarih, yanlarında ebeveynleri olmadan seyahat etme deneyimleri, bu deneyimden öğrenmek istediklerine yönelik detayların yanı sıra seyahatleri sırasında konaklama, yiyecek, temel sigorta ve benzeri maliyetleri nasıl karşılayacakları da başvuru esnasında yöneltilen sorular arasında bulunuyor. Bu soruların seçime yönelik değil, istatistik edinmeye yönelik derleneceği ayrıca belirtiliyor.

Başvurular, Avrupa Gençlik Portalı üzerinden yapılıyor.

Trenle Avrupa turundan kimler faydalanabilecek?

Programdan yararlanmak için 1 Temmuz 2024 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olma şartı da bulunuyor. 1 Temmuz 2005 (dahil) ve 30 Haziran 2006 (dahil) arasında doğan gençler başvuru yapabiliyor. Başvuru yapanlar, yalnız veya kriterlere uyan kişilerden oluşan maksimum 5 kişilik bir grupla seyahat etme seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Avrupa seyahatine arkadaşlarla birlikte katılma imkanı da bulunuyor. Başvuru yapacak olan gençler, birlikte seyahat etmek için uygun kriterlerde 4 adayı daha davet edebiliyor.

1 Temmuz 2005 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğan AB üyesi ülke vatandaşlarının yanı sıra AB üyesi olmayan bazı ülkelerden gençler de başvurabilecek. Avrupa turu başvurusu yapabilecek olan ülkelerden Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan vatandaşı gençler başvurabilecek.