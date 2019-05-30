Diş hassasiyeti nedir?

"Diş hassasiyeti neden olur? Diş hassasiyeti için ne yapmak gerekir? Diş hassasiyeti tedavisi nasıl olur?" Diş hassasiyeti hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde!

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Diş hassasiyeti hakkında bunları biliyor musunuz?

DentGroup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortodonti Uzmanı Doktor Cihan Çapan, diş hassasiyeti hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

 

Diş hassasiyeti nedir?

Sıcak, soğuk, tatlı, ekşi veya çok fazla asitli yiyecek ve içecekler, soğuk hava şartları dişlerinizin ağrımasına ya da sızlamasına neden oluyorsa dişleriniz hassas demektir. Diş hassasiyeti, kısa süreli ve geçici bir ağrıyla karakterize olsa da hassasiyete yol açan ana nedenler tedavi edilmediği takdirde, ağız sağlığı sorunları daha da büyüyebilir ve tedavileri zorlaşabilir.

 

Diş hassasiyeti için ne yapmak gerekir?

Ağız hijyeninize özen gösterin. Dişlerinizi günde iki kez florürlü bir diş macunu ile fırçalayarak üç ayda bir diş fırçanızı değiştirmeniz gerekir. Çok sert ya da çok sık fırçalamaktan kaçının ve yumuşak uçlu bir fırça kullanın. Beslenmeye dikkat edilmelidir, şekerli gıdalar ve asitli içecekler tüketmekten kaçının. Asitli gıda tükettikten sonra dişlerinizi en az 30 dakika fırçalamanızı önermiyoruz. Eğer çok erken fırçalarsanız, asit diş minesine saldırır ve dişleriniz savunmasız durumda olduğu için zarar görebilir. Bunlara ek olarak dişlerinizi gıcırdatıyorsanız ağız koruyucusu ile ilgili olarak diş hekiminize mutlaka danışın. Diş gıcırdatması dişlerin kırılmasına ve hassasiyete neden olabilir.

 

Diş hassasiyeti neden olur?

Dişlerin hassas olmasının çeşitli nedenleri vardır. Genellikle aşınmış diş minesinden ya da açıkta kalan diş köklerinden kaynaklansa da aşağıdaki durumlardan da kaynaklanabilir. Çürük, periodontinin bir sonucu olan diş eti çökmesi, tartar birikimi, kırık veya yontulmuş diş, yakın zamanda yapılan dolgu diş hassasiyetine sebep olabilir.

 

Diş hassasiyeti tedavisi nasıl olur?

Bu sorunun tedavisi için genellikle az aşındırıcı bir diş macunu önerilir. Evde kullanım için florürlü bir jel ve ağız bakım suyu kullanımını tavsiye edebiliriz. Bunların yanında diş hassasiyetini gidermek ve çürümelere karşı ekstra koruma sağlamak için özel olarak geliştirilmiş bir diş macunu kullanılması en doğru tedavi yaklaşımlarından birisi olacaktır. Diş hassasiyetinin diğer tedavi yöntemleri arasında florürlü cilalar da bulunmaktadır. Bunlar dişlere ekstra bir koruma sağlamak için dişlerin üzerine sürülerek kullanılabilir. Bu şekilde hassas dişlerde rahatlama sağlanacaktır.

 

Diş hassasiyeti ağrı yapar mı? Diş hassasiyeti durumunda antibiyotik kullanılmalı mı?

Sürekli bir ağrı söz konusu değildir. Sıcak ve soğuk gıdaların tüketiminde hastalara rahatsızlık verici bir ağrı yaşanabilir. Buna bağlı ikincil ağrılar meydana gelebilir. Diş hassasiyeti durumunda antibiyotik ise kullanılmamalı.

 

DİŞ MACUNU ISLATILIR MI?

 

Diş sağlığında doğru bilinen yanlışlar
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Sağlıklı dişlere ve güzel bir gülümsemeye sahip olmak için en başta ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmek gerekir.

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