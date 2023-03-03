Dilay'ın gebelik günlüğü: 18. hafta

Dilay, hamileliğinin 18. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 18. hafta
Hamilelik
Giriş: 03 Mart 2023 11:13
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Perinatolog ile randevu için görüştük. Tahminimden bir sonraki haftayı verdi. Ben 20 hafta 5 günlükken gidebileceğimi düşünmüştüm ancak 21. ve 22. haftaların daha uygun olduğu bilgisini verdi. Bebeğimi görmek için bir hafta rötar yedim anlayacağınız. :) Ancak tabii ki doğru olan da bu araştırdığım kadarıyla olası erken kontrollerde belirli bölgelerin tekrar incelenmesi amacı ile tekrar detaylı inceleme istenebiliyormuş. Bu tabii ki bebeğin kendini göstermediği durumlarda da mümkün ancak olması gereken tarih benim sürecim için 21. haftanın ortaları oldu.


Son kontrolümde demir ilacımın bitmesi sebebiyle doktorum aynı içeriklere sahip başka bir demir ilacı yazmıştı ancak bu son kullandığım demir ilacı bağırsak hareketliliğimi oldukça olumsuz etkiledi. Çok fazla şişkinlik yaşadım, tuvalete çıkamadım. Bunun ilaçla, hamileliğin ilerlemesi sebebiyle ya da beslenmemle ilgili olup olmadığını anlamak için bir süre bekledim. Nihayetinde ilaç ile ilgili olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüp doktoruma yazdım. “Bir önceki demir ilacına tekrar dönemlim eğer sorun devam ederse alternatif bir ilaç daha deneyebiliriz” dedi. Tekrar bir önceki ilaca döndüm ve şu anlık bir sorun yaşamıyorum. Ancak dediğim gibi bu sorunun devam etmemesi adına da kayısı kompostosu tüketmekten salatalarda bol zeytinyağı kullanımına kadar beslenme ile ilgili birçok şeyi yaptığım için bunlar da işimi kolaylaştırmış olabilir. Süreci takip edeceğim. Bu konu ile ilgili de yaşadığım sorundan sebep şöyle bir içerik hazırladım. Aynı dertten muzdaripleri şöyle alalım: Hamilelikte yaygın sorun: Kabızlık


Bu arada sabahları uyandığımda yanaklarımda kızarıklıklar olduğunu fark ettim. Önceleri yastık izi gibi düşündüm ancak takip ettiğim hamilelik uygulamasında şöyle bir bilgi gördüm: “Hamilelik sırasında artan östrojen hormone nedeniyle cildinizde kızarıklıklar görebilirsiniz.” Açıkçası hamilelikte cilt lekelerinin olduğunu biliyordum ancak böyle kızarıklıklar yaşanıldığını bilmiyordum. Östrojen hormonunun artması cildin güneş ışınlarına karşı savunmasız kalmasına da neden oluyormuş bu nedenle bebeğe zarar vermeyen güneş kremlerini kullanmakta fayda varmış. Kışın güneş kremi kullanmamız gerektiğini biliyordum ancak hamilelik döneminde bunun daha da önemli olduğu bilgisi pek de mevcut değildi. Konu ile ilgili araştırma yapacağım.


18 haftalık hamilelikte sağlığımla ilgili yaşadığım problemler neler?

Çok şükür büyük problemler yaşamadım. Ancak şu sıra kabızlık, özellikle akşamları şişkinlik yaşıyorum. Bir de diş eti problemleri… Dişlerimi fırçalarken, sert bir şeyler yerken diş eti kanaması yaşıyorum. Bu beni şaşırtmıyor çünkü ne yazık ki çok sağlıklı bir ağız ve diş yapım yok işin genetik kısmı bu… Bu durum için kalsiyum içeren besinler tüketmeye özen gösteriyorum sanıyorum buna ek olarak tuzlu su ile de gargara yapıyorum. Durumun daha da ilerlememesini diliyorum…


Konu ile ilgili bir içerik arıyorsanız bu haberimize bakabilirsiniz: Hamilelikte diş sağlığı nasıl olmalı?


19. haftamda görüşmek üzere!


Bir sonraki yazı 15 Mart 2023 Çarşamba hthayat.com'da!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 8. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 8. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 12. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 12. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 13. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 13. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 14. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 14. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 15. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 15. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 17. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 17. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 18. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 18. hafta

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