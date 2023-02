Anneliğe hazırlık rehberi bölüm 5: Çocuğuma hangi ismi koymalıyım?

Anneliğe - doğuma hazırlık rehberimizin yeni bölümüyle karşınızdayız bugünkü konuğumuz Evrenin Matematiği Instagram hesabı ile de yakından tanıdığımız Numerolog ve İsim Analisti Özge Acar Önel.

Bugün bebeğe isim belirleme konusunu konuşmak istiyorum tabii ancak öncesinde de numerolojiye dair birkaç sorum olacak. Numeroloji son zamanlarda gittikçe ilginin arttığı bir alan oldu. Bazı insanlar ciddiye de almayabilir ama burada çok ciddi çalışmalar var aslında. Siz numerolojiye dair neler söylemek istersiniz?

Aslında çok yeni yeni duyuluyor ama neredeyse 2500 yıllık bir geçmişi olduğunu söylemek lazım. Numerolojinin temelleri Pisagor zamanında atılmış. Harflerin bir titreşim alanı var bu ses frekansı bir bilim aslında. Bu frekansların üzerimizdeki etkisini inceleyen bir ilim dalı numeroloji. Hem de sayıların bizimle konuşması… Aslında evrenin bir matematiği var gerçekten ve o matematiği bize nasıl aktarıyor bunu çözmeye çalışıyoruz numerolojide.

Peki, numerolojiden faydalanarak isim belirlemenin, isim analizi yaptırarak isim belirlemenin ne gibi faydaları var?

Çok fazla anne adayı ile görüşmelerim var ve o telaşları çok iyi anlıyorum çünkü ben de numerolojiye bu şekilde başladım. Dolayısıyla burada çok büyük bir sorumluluk var yani bir ruhun ismini koymak ve onu yaşam boyunca alacağı enerjiyi etkilemek gibi bir sorumluluğumuz var. Burada biraz şöyle de bakmak lazım: Bu sorumluğunun yanı sıra aslında o bebek ismini seçerek geliyor, bir şekilde ilham oluyor anneye, babaya… Bu ilhamı doğru alabiliyor muyuz? Gerçekten o ne gibi bir hayat planı seçmiş? Çünkü hepimizin iyisiyle kötüsüyle bu tekamül yolunda sınavlarımız var. O yüzden yargısız olmalıyız, kimseyi eleştirmemek bu anlamda önemli aslında. Çünkü herkesin yolculuğu başka, bebeğimizin de yolculuğu başka ve o yolculuğu anlamak için aslında burada güzel bir yol numeroloji. Yani orada amacımız her şeyi tam olsun, mükemmel isim olsundan ziyade hangi isim o aile ile aynı frekansa getirir? Hangi ismi o ruh aslında istiyor? Hangi isimle daha rahat eder? Onu anlamaya çalışıyoruz. Ve ben hiçbir zaman sıfırdan bir isim önermiyorum, “isim listenizle gelin” dediğim örnekler hep oluyor çünkü o listeden anlamaya çalışıyorum aile neyi seçmeye çalışıyor ya da o bebeğin ne sınavı var? Neyi çözmesi gerekiyor bu hayatta? Onları anladıktan sonra gerekiyorsa bir tık daha rahat etmesi adına bazen bir ek isim önerimiz olabiliyor. Ve oradaki hesaplamalarda hani kaçınılması gereken şeyler, “belki şöyle bir ekleme yapsak daha iyi olur” gibi öneriler de olabiliyor.

Yeni doğan bir canlıya ömrü boyunca kullanacağı bir şey belirlemek çok zorlayıcı bir meseleymiş gerçekten… Biraz da tarih konusuna girmek istiyorum. Numerolojiye göre şanslı günler var mı? Buna ek olarak doğum yaptığımız günün enerjisi bebeği etkiler mi? Çünkü planlı doğumlarda işte böyle bir iki gün kadar belirleyebiliriz belki ya da işte evlilik tarihini belirlerken, önemli günlerin tarihini belirlerken numerolojiden feyz alabilir miyiz?

Evet, doğum yaptığımız günün enerjisi çok önemli. Hem bizim o doğumu rahat yapabilmemiz için ama ondan önemlisi bu bir bireyin yaşam yolu sayısı… Yani doğum tarihini topladığımızda elde ettiğim sayıya biz yaşam yolu sayısı diyoruz ve bu yaşam yolunda neler istiyoruz? Neyi başarmaya niyetliyiz? Bunu gösteren bir rakam oluyor o. Dolayısıyla burada yaşam yolu sayısı çok önemli olduğu için aslında bebeğin hangi yaşam yolu sayısına ihtiyacı var? Hangisi onu daha çok etkileyebilir, tamamlayabilir ismine göre? bunlara bakıyoruz. Bunun hesaplamaları yapılıyor ama ben kendi adıma sezeryana bile gitsek orada birazcık bebeğe bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Bebeğe bırakmak derken mesela öyle bir plan oluyor ki orada doktor uygun olmayabiliyor ya da siz sezaryen beklerken bir gün öncesinde suyunuz gelebiliyor… Yani bunun bir planı yok aslında biraz da o ruhun seçtiği şeye de izin vermek, onu da anlamak önemli diye düşünüyorum. Çok da böyle kontrollü olmamak, biraz rahat olmak ve plana güvenmek önemli diye düşünüyorum.

Akışa bırakabilmek yani… Bu hemen hemen bütün yayınların tek ortak yanı. Konular değişebiliyor ama akışa güvenebilmek gerçekten ana konu oluyor. Bir de bereket günleri var… Bereket günü nedir? Nasıl yapılır? Bereket günlerinde neler yapılması gerekir?

Doğduğumuz gün dahil olmak üzere her takvim gününün bir enerjisi var ve biz bu enerjiyi gün, ay, yıl toplamını alarak hesaplıyoruz. Toplamda çift basamaklı bir sayı çıkarsa onu da kendi içinde tekrar topluyoruz. Mesela 17 çıktı diyelim 1+7= 8. O bir 8 günü oluyor ve bereket günleri 8 çakra, 8 rakamı… Bunların hepsi bolluk, bereket, başarı, güç, otorite, ekonomi, siyaset gibi konularla alakalı ve bu günler biraz daha maddi alanda alan açabildiği için bize etkili. Aslında bereket günü derken hep iyi yönünden bakmak önemli çünkü bana şey diye de mesaj geldiğinde olmuştur “Hani bugün bereket günüydü park cezası yedim!”Orada biz nasıl bakıyorsak “Beni hiç bulmaz”, “Bana da gelmez zaten gelse de para beni bozar” gibi değişik kök inançlarımız varsa tabii ki bunu negatifinden yaşarız. Burada önemli olan pozitifinden bakarak ve o günlerde kenara böyle bir 3-5 kuruş, 10 lira, 5 lira… Herkes kendi bütçesine göre bir niyet, bir dilek tutarak, ona enerjimizi bir şekilde ileterek ilerlediğimizde çok daha güzel bir açılım yakalayabiliyoruz. Ayda zaten ortalama 3, bazı aylar 4 tane bereket günü oluyor. Her bereket gününün üstüne koya koya devam ediyoruz orada ve kimisi araba almak istiyor, kimisi ev almak istiyor, kimisi bebek sahibi olmak istiyor… Hani her alanda bereket bizimle olsun niyetiyle buna yürüyebiliriz. Burada bereketi nasıl gördüğümüz de önemli mesela “Komşum bir kilo portakal getirdi” de bir bereket aslında. Onun için hani böyle güzel yönden baktığımızda ve sabrettiğimizde evet gelecektir diyebiliriz.

Bugünleri kaçırmamakta fayda var gerçekten… Yine isim konusuna geleceğim… Bir isimde aynı harflerin çok olması iyi bir şey midir? Yoksa negatif bir etkiye sahip midir?

Dediğimiz gibi her harfin bir titreşimi var. Aslında 9 çakra üzerinden hesaplama yapıyoruz bu 9 alana da dokunan bir isim olması. Hepsi olmak zorunda tabii ki değil hepsinin olmasının ihtimali yüzde 3 falan yani amacımız tabii ki o değil. Onun da kendince zor yanları var ama bir şekilde daha rahat edilebilecek bir isim bulmak. Dolayısıyla hep a olan bir şey; A 1. çakra harfidir, 1 rakamıyla eşleşir ve hep 1 alanında, hep kök çakrada bir enerji birikimine sebep oluyor. Bu da zorlayıcı olabiliyor. Mesela kök çakra adım atmakla alakalı, başlangıçla alakalı… Lider ruh ama çok lider olan biri despotluğa da gidebiliyor dolayısıyla her şeyin kararında olması önemli. Yani tıpkı hayattaki gibi, diyetlerdeki gibi… Onun için lütfen çok tekrarlayan harflerden kaçınmaya çalışalım. Bir de kısa isimler de yine aynı şekilde. Onlar da o dağılıma çok katkıda bulunmayınca hele ki soyadı da kısaysa orada çok zorlanabiliyor gerçekten… Böyle binlerce insanla görüştüm ve hepsinden deneyimlerini de toplama imkanım oldu bu etkiyi hissediyoruz. Evlendiğimizde önceki soyadımızı bırakmak ya da bırakmamak kararı ya da bazen çok uç örneklerde işte isim değişiklikleri ya da soyadı… Mesela babasının soyadını taşırken anne baba kötü oluyor vesaire bir şekilde gidip annenin soyadına geçme durumu yaşanabiliyor. Buradaki değişimleri insanlardan dinledim o yüzden hakikaten çok büyük etkisi var, benim hesapladığım rakamlarla birebir örtüşüyor o yorumlar. Bu da çok etkileyici ve büyüleyici…

Uyumsuz olan isim soyisim var mıdır? Yani aslında bunun cevabını da verdiniz ama eğer böyle bir uyumsuzluk varsa siz neler öneriyorsunuz?

Ben hiçbir zaman doğum ismimizi bırakmayı önermiyorum açıkçası çünkü o bizim seçtiğimiz bir yol. İsim analizi şöyle bir isim aldım çok rahatladı hayatım gibi basit bir yolda değil aslında. Orada “Neden ben bu yolu seçtim?”, “Benim ne gibi sınavlarım var?” ve “Ne yaparsam bunları rahat atlatırım?”mı önce bir analizle anlamak lazım aslında. O farkındalıkla orada bizzat bir emek harcamalıyız ama isim de burada tabii ki yeni bir titreşim, yeni bir enerji getirebiliyor evet onun için o önemli ama kimisinde de ismiyle doğum tarihi çok ters yerlere gidebiliyor. İsim “Hadi lider olalım” diyor doğum tarihi “Hayır, aşk yaşayalım” diyebiliyor. Öyle olunca kişi kendi içinde de bazen çatışabiliyor “Ben hangisiyim acaba?” gibi bir hissiyata da girebiliyor.

İsim seçerken mutlaka “şu harfle başlasın” ya da “aman şu harfler sakın başlamasın” diyebileceğimiz harfler var mıdır?

A harfi şirket isimlerinde söylenir aslında… A kelimesi daha çok 1. Çakra; adım atmak, cesaret, girişim bunları içerdiği için daha çok marka isimlerinde daha iyi olabiliyor ancak kişide de bu liderliği ön plana çıkarmak istiyorsak evet A harfi seçilebilir. Her harfin belli bir titreşimi var ancak bu dünyaya geldiğimiz, en çok seslendirilen ve ilk gelen harf şeklinde olması sebebiyle ilk harf evet önem taşıyabiliyor. Hangi harfin hangi rakamla eşleştiğini anlayıp, hangisinin daha öne çıkacağını daha çok çözebiliriz. Öyle bakmak lazım.

İzleyenlerin, dinleyenlerin okuyanların çok merak ettiğini biliyorum. Acaba şanslı resimler varmı? Şu isim gerçekten muhteşem dizilim diyebilir miyiz?

Şanslı derken aslında o dağılımda ne kadar yaygın olduğuna bağlı. Mesela ben bizim soyadımıza en uygun olan ismi aradığımda tek isim olarak “Yurdakul” çıktı. Bu soyadına göre değişiyor çünkü o bizim soyadımıza göre çok iyi olabilir ama başka bir soyada göre ağır gelebilir. Örneğin Yurdakul Yılmaz derseniz o aynı etkiyi vermeyebiliyor. “Y” harfleri birazcık içe kapanıklık vs. de yapabiliyor çok zeki bir enerji vermesinin yanı sıra... Dolayısıyla burada biraz soyadına göre değişebiliyor bu. Ancak bazı soyadları da var ki soyadı kendiliğinden zaten bayağı kapsamlı bir enerjiye sahip oluyor. Ama tabii burada bütün dağılıma da bakmak lazım. Mesela bir alana çok fazla harf gidiyorsa onun yeteneklerini yaşayabileceğimiz gibi ters enerjisini de yaşama ihtimalimiz artıyor. Bu nedenle bu çok hani kişiye özel, aileye özel hesaplanması gereken bir alan. Ama mesela Aras ismindeki gibi, Atlas ismindeki gibi - bu aralar çok böyle bunu duyuyorum - çok tekrarlayan “A”lar, “S”ler olduğunda o 1 rakamının yoğunluğunu hissedebiliyoruz. Peki, ne yapacağız? Değiştirelim mi? Hayır. 1’in hakkı neyse onu yapacağız. Mesela bir takımda lider olmak, bol spor yapmak, bağımlılıklara dikkat etmek… Bu gibi önlemler alınarak da onun hayatını daha rahat yaşamasına yardımcı olabiliriz.

Bu noktada iki isim koyma konusuna da değinmek istiyorum. İki isim koymak iyi bir şey midir? İki isim koyarken nelere dikkat etmek gerekir?

Yine harf gruplarının tamamlayıcı olması önemli orada. Bir de bazen iki isim oluyor, bir tanesi bir aile büyüğünün ismi… “Hiç sevmedim babaannemin ismi o yüzden ona hiç kullanmıyorum” ama hesaplamayı bir yapıyoruz ve görüyoruz ki o isim onu çok tamamlıyor, seslendirilmesi lazım yani. O niyetle geldiysek bir şekilde ona seslendirilmesi önemli. Aynı anda ikisinin birden seslendirildiğini de görüyorum en güzeli o evet ama olmuyorsa da ailede bir isim, iş yerinde başka bir isim olacak şekilde seslendirilirse hepsine titreşiminin üzerindeki etkisini yaşayabiliyoruz.

Yani iki isim koyulduğunda önemli olan o iki ismin de kullanılabilmesi…

Ama ne yokluğuna bağlı olarak Aras Atlas yan yana koyuyorsanız “Kullanmasak mı acaba birini?” dediğim örnekler de oluyor açıkçası.

Son sorumu sormak isterim. Aile büyüklerimizin ismi konusu… Aile büyüklerinin ismini çocuğa vermek… Bu doğru bir hareket midir?

Aslında orada psikolojik yanı da önemli işin… Yani “O ismi verdik onun hayatı şöyleydi, oğlum kızım da böyle olur mu?” gibi endişeler yaşanabiliyor ama çok başarılı, çok iyi etrafınca sevilen insanlarsa bunu vermek bence çok güzel. Ama tabii her ruh kendi biricik deneyimiyle geliyor. Yani bunu da temiz enerji ile, daha net onun kendi istediği isimle ilerletmek daha iyi olabilir gibi geliyor bana naçizane. Burada tabii isimlerin ne olduğu da önemli. Yani gerçekten bazen çok düşük kalan bir enerjiye öyle bir ata ismi geliyor ki orayı çok yükseltebiliyor. Onun için kişisel anlamda değerlendirmek en önemlisi.

Bu içerik de bana çok iyi gelen bir içerik oldu umarım izleyene, dinleyene, okuyana da iyi gelmiştir… Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere…

