Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta

Dilay, hamileliğinin 16. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta
Hamilelik
Giriş: 20 Şubat 2023 12:03 Güncelleme: 20 Şubat 2023 12:48
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Ben bir şeyler hissediyorum ama bebek mi o? Doktoruma göre değil, bunu deneyimleyen annelere göre o pıtır pıtır şeyler bebeğin kendisi! Bilmiyorum ister rahmim ister bebeğim orada benim bir parçam büyüyor ve bu gerçekten çok keyifli bir duygu.


Bu hafta sabırsızlıkla beklediğim doktor kontrolüm vardı. Yine çok etkileyiciydi. Saatlerce izleyebilirdim. Anneliğin yüceliğinden değil bedenin, yaratıcının mucizeliğinden sebep bu etkiyi hissediyorum. Bedeninde bir canlıya daha yer olmasının yaşamadan önce bu kadar etkileyici bir durum olabileceğinin farkında değildim açıkçası. Ultrasonda kızımı gördüm bir eli yine kafasının üzerinde açık bir şekilde duruyordu. Yine bize selam verdiğini düşündüm, kesinlikle öyle olmalıydı. :) 181 gram olduğu bilgisini verdi doktorumuz; ellerini, ayaklarını, kafasını ince ince gösterebileceği her detayı gösterdi. Ben takıntılı biri olduğum için “Kan testi karışmamıştır değil mi? Bir de siz cinsiyetine bakar mısınız?” diye sordum. Sorum sonrasında dikkatle bacak arasına baktık. “Kuvvetle muhtemel kız, bacak arası çizgisini de görmek isteriz ancak erkek olsaydı mutlaka bir şey gösterirdi” dedi. Sonrasında kafa çevresinin ölçümünü yaptı, midesini gösterdi, karın çevresi gibi çeşitli ölçümler yaptı. Çoğunlukla haftasıyla uyumlu ilerliyor bebeğim. Olumsuz bir durum olmadığını söyledi.


4 hafta sonra, 20. haftamda bir perinatolog ile görüşmemi istedi. Detaylı, ayrıntılı ultrasonu perinatologların gerçekleştirebileceğini sonrasında mesaj yoluyla sonuçları konuşabileceğimizi, 24. haftamda yüzyüze görüşmemiz gerektiğini söyledi. Detaylı ultrasonu çok merak ediyorum açıkçası bu da bir eşik gibi geliyor. Tabii ki hamileliğin her evresi ayrı önemli meselelerle dolu ancak en önemlisi onun sağlıklı olduğunun bilgisi…


Yaptığım araştırmalara ve çevremdekilerin tecrübelerinden öğrendiğim kadarıyla detaylı ultrasonda ileri düzey ultrasonografi kullanılarak bebeğin anatomisi inceleniyor ve beyinde, omurilikte, yüzde, kollar ve bacaklarda, iç organlarda hayatı tehdit edecek ya da engelliliğe yol açacak önemli bir yapısal anormallik olup olmadığına bakılıyor. Diğer ultrasonlara göre daha uzun sürüyor. Doktor gerekirse tekrar görmek isteyebiliyor… Biraz kaygılanıyorum ama olumsuzluğu çekmeme oldaklıyım, bolca dua ediyorum… Tüm bebekler sağlıkla ailelerine kavuşsunlar. 20. haftama daha çok var içimde biraz sabırsızlık, biraz kaygı ama şu an sağlıklı ve benimle olduğunun bilgisi, şükranı, sevinci var.


Bu arada doktoruma sormak istediğim çok soru vardı ancak birçoğunu unuttum. Buradan kendime ve anne adaylarına tavsiyem telefona soruları not almak. Bir tek bitki çaylarını sorabildim “Hamilelikte hangi bitki çaylarını içebilirim?, Kayısı çayı içebilir miyim?” dedim. “İçinde ne olduğunu bildiğiniz her şeyi içebilirsiniz” dedi. Böyle…


17. haftamda görüşmek üzere!


Bir sonraki yazı 22 Şubat 2023 Çarşamba hthayat.com'da!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 8. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 8. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 12. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 12. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 13. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 13. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 14. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 14. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 15. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 15. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta



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