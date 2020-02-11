Riskli gebelik yaşayanlara özel bir alan: Perinatoloji

Perinatoloji ve riskli gebelik uzmanlığı nedir?

Hamilelik döneminde risk içeren durumları takip eden, riskli gebelik sınıfında bir hamilelik geçiren anne adayları için tıbbın özel bir alanı bulunuyor. Perinatoloji dalı, yüksek riskli gebelik yaşama ihtimali olan kadınlar ile düşük ve ölü doğumun engellenmesi için çalışıyor. Perinatologlar hangi konularla ilgilenir? Detayları burada…

Perinatoloji nedir?

Maternal-fetal tıp olarak da bilinen perinatoloji, hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve kısa bir süre sonra anne ve fetüsün sağlık sorunlarını yönetmeye odaklanan bir tıp dalıdır. Kadın hastalıkları ve doğum konusunda uzmanlaşmış doktorlar, üç yıl daha eğitim görerek “Perinatolog” ünvanı almaya hak kazanırlar.

Peritanolog hangi hastalıklara bakar?

Perinatologlar, riskli gebelik uzmanlarıdır. Riskli bir gebelik yaşayan ya da yaşama ihtimali olan kadınların ve bebeklerinin sağlığını düzeltmek, fetal anormalliklerin erken teşhisi, kromozomal anormalliklerin taranması, düşüklerin ve ölü doğumların engellenmesi, erken doğumun önceden anlaşılıp önlenebilmesi, çoğul gebeliklerde oluşabilecek problemlerin teşhisi ve gebeliklerin takibini yönetebilmek için en doğru desteği verebilecek kişilerdir.

Gebeliğin öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak üzere ayrılabilecek bu risk faktörlerini daha ayrıntılı olarak şöyle sınıflanabilir;

Anne adayına ait riskler

Anne adayına ait riskler, annenin yaşı (18’den küçük, 35’ten büyük), annenin kilosu (aşırı zayıf ya da aşırı kilolu oluşu) , annenin geçmişinde önemli bir ameliyat oluşu, annenin akraba evliliği yapmış olması ve annenin şeker, epilepsi gibi hastalıklara sahip olması olarak tanımlanabilir. Anne adayına ait riskler gebelik öncesinden, gebeliğin sonlanmasından dört hafta sonraya kadar perinatolog desteğiyle takip edilir.

Bir önceki gebeliğe ait riskler

Bir önceki gebelikte düşük yaşandıysa, erken doğum gerçekleştiyse, anne gebelik zehirlenmesi geçirdiyse, bebek aşırı zayıf ya da aşırı kilolu doğduysa, rahim yırtılması yaşandıysa, aşırı kan kaybı olduysa veya bebek ölümüne rastlandıysa bir önceki gebeliğin bu gebeliği de etkileyebileceği düşünülür ve buna uygun hareket edilir. Bir önceki gebeliğe ait riskler gebelik öncesinden, gebeliğin sonlanmasına kadar perinatolog desteğiyle takip edilir.

Var olan gebeliğe ait riskler

Düşük riski, annede kanama görülmesi, çoğul gebelik yaşanıyor olması, bebeğin suyunun az olması, bebeğin suyunun fazla olması, annenin hipertansiyonu olması, bebekte anomali belirlenmiş olması, bebeğin anne karnında tedaviye ihtiyaç duyması, bebeğin rahim içinde duruş bozukluğu yaşaması, bebeğin anne karnında hastalık geçirmesi, rahimağzı yetersizlikleri ve erken doğum riskleri olarak tanımlanabilecek bu riskler gebelik süresince perinatoloji desteğine ihtiyaç duyulan durumları doğurur.

Doğuma ait riskler

Plasenta previa da denen bebeğin eşinin rahim ağzında durarak önden gelmesi, plasenta akreata denen bebeğin eşinin rahim duvarına anormal bir şekilde yapışması durumu, anne adayın doğumda kanama riskinin olması, anne adayının doğumda rahminin alınmasını gerektirecek durumların oluşma ihtimali bulunması, çoğul gebelik doğumları, önceki doğumlarında –vajinal ya da sezeryan- problem yaşayan anne adayları doğuma ait risk faktörleridir. Doğuma ait riskler, doğum öncesi ve doğum esnasında perinatolog desteğiyle takip edilir.

Referanslar: http://www.perinatoloji.org.tr/tr-TR/post/perinatoloji-nedir

http://www.perinatal.org.tr/tr-TR/post/yuksek-riskli-gebelik-takibi