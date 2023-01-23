Dilay'ın gebelik günlüğü: 13. hafta

İlk trimester bitti! Ben keskin bir geçiş hissetmedim, pek de bir şey beklemiyordum açıkçası. Ancak tabii ki zaman aşımına uğramış birçok kaygı bulunuyor. Bu sürece adapte olmakla birlikte artan bir heyecan da var. Her şey yolunda gidiyor, elim ufak ufak cinsiyetinin de belli olmasıyla birlikte kız bebek eşyalarına gidiyor ancak çok erken olduğunu düşünüyorum. Bebek eşyası alma kısmında tüm tecrübelerimi yine buradan paylaşacağım ancak şu anki düşüncem çok net bir şekilde öncelikle etrafımdan bana geleceklerle ilgili.

Evlenmek, bebek sahibi olmak çok güzel yenilikler ancak insanların bu süreçte makul ve mantıklı hareket etmesi taraftarıyım. Kim nasıl içine siniyorsa öyle hareket etsin tabii ancak benim şahsi düşüncem satın almadan önce etrafınızın size verebileceklerine bakmanız. Benim şansım ablamın kızının olması ve ondan birçok kıyafetin, eşyanın kalması. Buna ek olarak çok yakın arkadaşlarımın da “Şunu alma bende var, ben veririm” şeklindeki destek cümleleri… Alınacak bir sürü şey varken, alınacaklar listesine şimdiden bir sürü tik atmanın keyfi var.

Ürün satın alırken de tecrübelilerin deneyimlerine kulak vermenizi öneririm eğer etrafınızda böyle kişiler yoksa alışveriş sitelerinin yorumlar kısmı da oldukça açıklayıcı ve fikir verici cümlelerle dolu. Ben bir anne yanı beğenmiştim mesela, sallanıyor, müzik çalıyor, reflü yatağı olabiliyor, kumanda ile kontrol edilebiliyor. 4 bin TL gibi de bir fiyatı vardı aradığım tüm özelliklere sahip olduğunu düşündüm ancak iki çocuk tecrübesi yaşayan kıymetli arkadaşıma fikrini sorduğumda “Sen bilirsin ama değmez” dedi. “Çok kısa bir zaman içerisinde anne yanını kullanmayı bırakıyorsun çünkü çocuk hareketleniyor ve düşme riski artıyor bu sebeple taş çatlasın bir yıl için bu parayı vereceğine daha kullanışlı bir şey alabilirsin” cümlelerini de ekledi. Bana çok mantıklı geldi. Bir başka arkadaşım da ikinci el satış sitelerine bakmamı tavsiye etti. Çok temiz ürünler bulabileceğimi söyledi. Bu iki yorum bana çok mantıklı geldiği için sizinle de paylaşmak istedim. Nasıl olsa bu paylaşımlarla dolu bir yolculuk olmalı değil mi?

Ayrıca bu haftamda bağlı olduğum aile sağlık merkezi tarafından arandım. Benimle ilgilenen hemşirem kendisini tanıttı, çeşitli bilgiler aldı ve 20. haftamda tetanoz aşısı için görüşmemiz gerektiğini iletti. Hamilelikte tetanoz aşıları ile ilgili bilmeniz gereken tüm soruların yanıtları “Hamilelikte tetanoz aşısı ne zaman yapılmalı?” içeriğimizde yer alıyor. Ben zaten kendi tecrübemi aktaracağım ancak önden bakmak isteyenler olursa diye bu içeriği de paylaşayım istedim.

13. haftamda vücudumda herhangi bir değişme oldu mu?

Hayır. Vücudumda hiçbir değişiklik hissetmiyorum sadece karnımda belirgin bir sertlik var, kilo ile ilgili bir artış, azalış yok. Sanıyorum daha çok erken, bakalım önümüzdeki hafta neler olacak?

Bir sonraki yazı 1 Şubat 2023 Çarşamba hthayat.com'da!