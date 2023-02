Dilay'ın gebelik günlüğü: 14. hafta

14. hafta çok güzel gelsenize :)

Gerçekten ilk haftaların buhranları ilerleyen sürelerde geçiyormuş bunu bir kere daha belirtmek istedim. 14. haftamda kısa bir şehirler arası yolculuk yaptım. Açıkçası hamilelik öncesi halime göre biraz daha yorgun olduğumu hissettim. Üstelik yolculuğum da öyle uzun bir yolculuk değildi 3-3.5 saatlik bir yolculuktu. Ancak yine de etkilerini bünyemde hissettim.

Tuvalet hassasiyetim sebebiyle yolculuğu yapacağım gün az sıvı tükettim. Yanıma bir şişe su aldım. Mide bulantımın olma ihtimaline karşın tuzlu kraker aldım, tatlı ihtiyacımın olma ihtimaline karşı da şeker aldım. Bu küçük noktaları yazıyorum çünkü atlayabiliyoruz ve bu küçük şeylerin varlığı olmayacak bir anda sizi rahatlatabiliyor. Yolculuk sırasında kendi arabamızla yolculuk etmenin konforunu tabii ki yaşadım, bel ağrılarımın olduğunu hissettiğimde küçük molalar verdik. Otobüsle yolculuk yapacaksanız da her molayı değerlendirmenizi ve yerinizden kalkıp bir tur atmanızı tavsiye ederim.

Hamilelikte yolculuk konusu özellikle ilerleyen evrelerde çok daha dikkat gerektiren bir konu bu nedenle bu anlattıklarımdan daha çok işinize yarayacak bir içeriği bırakıyorum buraya: Hamileyken yolculuk yapmak tehlikeli midir?

Bu noktalara dikkat etmek dışında yolculuk yapmak çok keyifli oldu. Ne olursa olsun 14 haftadır aynı gündemin içindeydik bir nefes gibi oldu, iyi de oldu. Şükür ki akışımda olduğum, sağlıklı geçirdiğim bir hafta oldu. Yakınlarımdan gelen soruların sizin de aklınıza gelme ihtimaline karşılık 2 soruya yanıt vereceğim:

14 haftalık hamilelikte aşerme oluyor mu?

Tabii ki her hamilelik kendine özel ilerler ve biricik deneyimdir. Benim deneyimimde şu an aşerme diye bir şey yok. Sağ olsun etrafımdaki herkes “Canın ne çekiyor, ne yapalım sana?” sorusunu soruyor ancak ben de cevap değişmiyor “Fark etmez, her şey uygun bana”. Şükür ki bu alanda da zorlanmadım, ilk haftalar hariç. Ancak çok kısa sürdü ve geçti. Şu ana kadar yemek ayırt edeceğim bir durum olmadı, koku rahatsız etmedi ya da canım bir şeyi çok çekmedi. Sonrasında ise ne olur onu bilemiyorum. Sadece acı yemeyi çok seviyorum. Hatta hamilelik öncesine göre daha çok ancak bunda da frenliyorum çünkü bebeğim şu an benim aldığım tatları alıyor diye biliyorum.

14 haftalık hamilelikte bebek hareketi hissedilir mi?

Bende henüz tık yok :) Araştırdığım kaynaklarda da bebeğin hareketlerinin bu kadar erken dönemde hissetmenin pek mümkün olmadığı yazıyor. Sanıyorum ortalama olarak 17. haftadan sonra bebek hareketleri hissedilmeye başlanıyor ben de o zamanlarımı merakla bekliyorum.

Bu konuda da yine bir içerik önereceğim: Hamilelikte bebeğin hareketleri ne zaman hissedilir?

Bir sonraki hafta görüşmek üzere!

Bir sonraki yazı 8 Şubat 2023 Çarşamba hthayat.com'da!