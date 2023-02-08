Deprem bölgelerinde neden ikinci el kıyafet ve eşya kabul edilmiyor?

AFAD ve Kızılay yetkilileri ikinci el giysi kabul etmediğini açıkladı. Pek çok büyük şehirlerin valilik ve belediyelerinin başlattığı yardım kampanyalarında gönderilecek ürünlerin ikinci el, son kullanma tarihi geçmiş ya da geçmeye yakın malzeme olmaması istendi.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık da 6 Şubat 2023’te canlı yayında afet bölgesine gönderilecek ürünlerin ikinci el ve kullanılmış olmaması gerektiğini vurguladı. Kızılay Kan Merkezi’ni ziyaret eden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan şu açıklamalarda bulundu: “Yardım edenlerden özellikle bir ricamız var; bu çok önemli. Buradaki arkadaşlarımızın daha koordineli ve daha hızlı şekilde çalışmasını sağlamak istiyorsak lütfen ikinci el giysi getirmeyelim. Onun dışında gıda yardımlarını kabul ediyoruz. Ayrıca ikinci el soba olabilir ama ikinci el kıyafet asla olmaz. Kızılay gönüllülerimiz, muhtarlarımız gençlerimiz hepsi buradalar. İkinci el eşya geldiğinde işimiz daha da uzuyor. Zaman kaybı oluyor hakikaten rica ediyoruz” açıklamasında bulundu.

İkinci el giysi yardımı kabul edilmemesinin temel sebebi ne?

Afet bölgelerinde ikinci el giysi yardımı kabul edilmemesinin temel sebebi salgın hastalıklardır. Bütün doğal afetler sonrasında bu bölgelerde salgın hastalıkların riski yüksektir. İkinci el ve kullanılmış giysiler, kullanılabilir ve temiz olsalar bile uyuz ve mantar gibi pek çok salgın hastalığın yayılma riskini artırabilir. Afet bölgelerine ulaştırılan ikinci el eşyaların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadan önce dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Şu an içinde yaşadığımız durumdan dolayı dezenfekte sürecinin koordine edilmesi oldukça zor. Bu yüzden ikinci eşya kabul edilmemektedir.

Doğal afet sonrasında kullanılabilir ve temiz olan giysileri, kullanılamayacak durumda olanlardan ayırmak için büyük bir işgücü ve zaman gerekmektedir. O yüzden deprem bölgelerine ikinci el kıyafet ve eşya kabul edilmemektedir.